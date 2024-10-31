Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın Yürek Dağlayan Gündem Olaylarına Yönelik Tepkisi Alkış Topladı!

Yarım Elma dizisindeki performansıyla unutulmaz olan Janset Paçal ülke gündemine oturup yüreğimizi yakan olaylara dair açıklama yaptı. Magazin Burada'ya konuşan ünlü oyuncu 'Bu mudur layığımız?” diyerek isyan eden sözleriyle alkış topladı.