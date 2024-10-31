Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın Yürek Dağlayan Gündem Olaylarına Yönelik Tepkisi Alkış Topladı!
Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın Yürek Dağlayan Gündem Olaylarına Yönelik Tepkisi Alkış Topladı!
Yarım Elma dizisindeki performansıyla unutulmaz olan Janset Paçal ülke gündemine oturup yüreğimizi yakan olaylara dair açıklama yaptı. Magazin Burada'ya konuşan ünlü oyuncu 'Bu mudur layığımız?” diyerek isyan eden sözleriyle alkış topladı.
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Pek çoğumuz 2002-2003 yılları arasında yayınlanıp Türk dizi tarihine damga vuran Yarım Elma'yı ayıla bayıla izlerdik.
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Yıllardır görmediği ikizi Gonca'yla yolları karşılaşan Yonca karakterine hayat veren Janset Paçal da bu performansıyla unutulmaz olmuştu.
Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme oturan Paçal geçtiğimiz gün İllegal Hayatlar Meclis filminin galasına katıldı.
Ülke gündemini derinden sarsan olaylar hakkında Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu sözlerine, "O kadar fazla etrafımız ateşle çevrili ki, ‘Hani yanıyoruz’ diyen, ‘Ne var, ben de yanıyorum’ diyor. Artık böyle bir hale geldik. Bu mudur layığımız?" diyerek başladı.
"Hiç anlamamış mıyız Atatürk'ü acaba diye düşünüyorum... Adam diyor ki; 'benim dirilmemi beklemeyin. Ben zaten ölüp gideceğim. Size bir cumhuriyet verdim, onun kıymetini bilin' diyor.
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Janset Paçal'ın açıklamasına gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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