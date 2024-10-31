Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın Yürek Dağlayan Gündem Olaylarına Yönelik Tepkisi Alkış Topladı!

Yarım Elma'nın 'Yonca'sı Janset Paçal'ın Yürek Dağlayan Gündem Olaylarına Yönelik Tepkisi Alkış Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
31.10.2024 - 14:28

Yarım Elma dizisindeki performansıyla unutulmaz olan Janset Paçal ülke gündemine oturup yüreğimizi yakan olaylara dair açıklama yaptı. Magazin Burada'ya konuşan ünlü oyuncu 'Bu mudur layığımız?” diyerek isyan eden sözleriyle alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pek çoğumuz 2002-2003 yılları arasında yayınlanıp Türk dizi tarihine damga vuran Yarım Elma'yı ayıla bayıla izlerdik.

Pek çoğumuz 2002-2003 yılları arasında yayınlanıp Türk dizi tarihine damga vuran Yarım Elma'yı ayıla bayıla izlerdik.

Yıllardır görmediği ikizi Gonca'yla yolları karşılaşan Yonca karakterine hayat veren Janset Paçal da bu performansıyla unutulmaz olmuştu.

Yıllardır görmediği ikizi Gonca'yla yolları karşılaşan Yonca karakterine hayat veren Janset Paçal da bu performansıyla unutulmaz olmuştu.

Hikayesiyle içimizi sıcacık yapan Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nun kavuşması da gözlerimizi yaşartmıştı:

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme oturan Paçal geçtiğimiz gün İllegal Hayatlar Meclis filminin galasına katıldı.

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme oturan Paçal geçtiğimiz gün İllegal Hayatlar Meclis filminin galasına katıldı.

Ülke gündemini derinden sarsan olaylar hakkında Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu sözlerine, "O kadar fazla etrafımız ateşle çevrili ki, ‘Hani yanıyoruz’ diyen, ‘Ne var, ben de yanıyorum’ diyor. Artık böyle bir hale geldik. Bu mudur layığımız?" diyerek başladı.

Ülke gündemini derinden sarsan olaylar hakkında Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu sözlerine, "O kadar fazla etrafımız ateşle çevrili ki, ‘Hani yanıyoruz’ diyen, ‘Ne var, ben de yanıyorum’ diyor. Artık böyle bir hale geldik. Bu mudur layığımız?" diyerek başladı.

"Hiç anlamamış mıyız Atatürk'ü acaba diye düşünüyorum... Adam diyor ki; 'benim dirilmemi beklemeyin. Ben zaten ölüp gideceğim. Size bir cumhuriyet verdim, onun kıymetini bilin' diyor.

"Hiç anlamamış mıyız Atatürk'ü acaba diye düşünüyorum... Adam diyor ki; 'benim dirilmemi beklemeyin. Ben zaten ölüp gideceğim. Size bir cumhuriyet verdim, onun kıymetini bilin' diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Janset Paçal'ın açıklamasına gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:

Janset Paçal'ın açıklamasına gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın