Kızım Nerede? Dizisinin 'Jülide'siydi: Oyuncu Pelin Yoru Hayatını Kaybetti!
Kızım Nerede? Dizisinin 'Jülide'siydi: Oyuncu Pelin Yoru Hayatını Kaybetti!
Film-San Vakfı'nın resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımla, oyuncu Pelin Yoru'nun yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
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Atv ekranlarında yayınlanan "Kızım Nerede?" dizisinde canlandırdığı 'Jülide' karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Yoru'dan acı haber geldi.
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Daha önce 'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerle de ekranlara gelen ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Film-San Vakfı'nın resmi hesabından duyurulan acı haberle 27 Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Yoru'nun 29 Ekim 2024'te vefat ettiği ortaya çıktı.
HaberTürk'ün haberine göre; 42 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Pelin Yoru'nun cenazesi, geçtiğimiz gün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
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