Fena Küslükler Yaşanmıştı: Demet Akalın 30 Yıllık Eski Dostu Fatih Ürek'e Bariz Bir Zeytin Dalı Uzattı!

Demet Akalın ve eski dostu Fatih Ürek arasındaki küslük uzun zamandır devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir magazin kanalına açıklamalarda bulunan Akalın, hayatını kaybeden Metin Arolat'a değinirken ilk kez Fatih Ürek'e zeytin dalı uzatan sözler söyledi.