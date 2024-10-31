Fena Küslükler Yaşanmıştı: Demet Akalın 30 Yıllık Eski Dostu Fatih Ürek'e Bariz Bir Zeytin Dalı Uzattı!
Fena Küslükler Yaşanmıştı: Demet Akalın 30 Yıllık Eski Dostu Fatih Ürek'e Bariz Bir Zeytin Dalı Uzattı!
Demet Akalın ve eski dostu Fatih Ürek arasındaki küslük uzun zamandır devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir magazin kanalına açıklamalarda bulunan Akalın, hayatını kaybeden Metin Arolat'a değinirken ilk kez Fatih Ürek'e zeytin dalı uzatan sözler söyledi.
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Magazin dünyasını bilen bilir; bir dönemin en yakın kankaları daha sonra bir anda birbirlerine düşman kesilebilir. Bunun en büyük örneklerinden biri olarak da Demet Akalın ve Fatih Ürek'i gösterebiliriz.
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Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin arkadaşlıklarına nazar değdiği konuşulmaya başlamıştı. Depremin temeli de şurdan çıkmıştı; 2021'de Gelinim Mutfakta adlı yarışmanın sunuculuğunu Demet Akalın üstleniyordu.
2. Sayfa'ya katılan Fatih Ürek'in Akalın’ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine ünlü şarkıcı "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek ateş püskürüp Ürek’i adeta azarlamıştı.
Aralarına kara kedi giren Demet ve Fatih arasında başlayan gerilim zaman zaman da fena yükselmişti. Akalın için dedikoducu diyen Ürek "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.
Eski arkadaşının bu lafı altında kalmayan Demo da sosyal medyasından "Tilki? O Senin işindir! Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz. Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan evladıma beddua eden sizsiniz. Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim, kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır, kafam rahat!" demişti.
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Bugüne kadar barışmaya yönelmeyen hatta birbirlerine her fırsatta gönderme yapan ikiliden Fatih Ürek geçtiğimiz gün bir sahneye çıkmış yine eski dostuna laf etmişti.
"Bir gün bir ikili diyaloğumda aşk konusu soruldu. Ben de karşı tarafa dedim ki, ‘Aşk bir maydanozdur; seven de var, sevmeyen de. Bir demet maydanoz boğaza takılırsa o an ne yapacağını şaşırırsın" diyen Ürek daha sonra da “Demet Akalın şimdi buradan nem kapıp bana sarmasın” ifadeleriyle espiri yapmıştı.
Bunun üzerine kesin bir tepki gösterecek diye beklenen Akalın, önceki bir magazin programına açıklamalarda bulundu.
Önce sevilen sanatçı aynı zamanda da yakın arkadaşı Metin Arolat'ın sahnede vefat etmesine değinen Akalın, "Metin'in sahnede vefat etmesi, masaya düşüşü beni çok etkiledi. Birkaç hafta kendime gelemedim. Artık eskisi gibi hırslarım yok, kendime de zaman ayırıyorum ve kimseye kırgın gitmek istemiyorum, yaşım oldu 52..." dedi.
Ardından da konuyu Fatih Ürek'la olan küslüğüne getiren ünlü popçu, eski dostunun "Demet mi kaldı artık?" sözlerine epey kırıldığını itiraf etti.
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Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz" diyerek bir dönemki yakın dostu Fatih Ürek'e zeytin dalı uzatması "İşte barış geliyor" dedirtti.
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