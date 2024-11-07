Çağla Şıkel Başörtü Protestosu Üzerine "Türkiye İranlaşıyor mu?" Sorusuna Verdiği Net Çıkışla Alkış Topladı!

Tahran'da bulunan bir üniversitede başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürülen genç kadın protesto için kıyafetlerini çıkarmıştı. Üniversiteli kadının protestosu dünya çapında büyük ses getirmişti. Gözaltına alınan kadının bu duruşu ülkemizde de büyük yankı buldu. Ünlüler dünyasından pek çok kişi de konuya dair düşüncelerini aktarırken mikrofon uzatılan son isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Görüşünü aktaran ünlü mankenin 'Türkiye İranlaşıyor mu?' sorusuna verdiği sağlam cevap alkış topladı.