Çağla Şıkel Başörtü Protestosu Üzerine "Türkiye İranlaşıyor mu?" Sorusuna Verdiği Net Çıkışla Alkış Topladı!
Çağla Şıkel Başörtü Protestosu Üzerine "Türkiye İranlaşıyor mu?" Sorusuna Verdiği Net Çıkışla Alkış Topladı!
Tahran'da bulunan bir üniversitede başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürülen genç kadın protesto için kıyafetlerini çıkarmıştı. Üniversiteli kadının protestosu dünya çapında büyük ses getirmişti. Gözaltına alınan kadının bu duruşu ülkemizde de büyük yankı buldu. Ünlüler dünyasından pek çok kişi de konuya dair düşüncelerini aktarırken mikrofon uzatılan son isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Görüşünü aktaran ünlü mankenin 'Türkiye İranlaşıyor mu?' sorusuna verdiği sağlam cevap alkış topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde görülmemiş bir olay yaşandı. Genç bir kadın "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınlara olan ağır baskı rejimine tepkisiz kalmayan üniversiteli kadının iç çamaşırlarıyla kampüste dolaşıp hükümet aleyhine sloganlar atması dünya çapında geniş bir yankı uyandırdı.
İran polisi tarafından tutuklanıp gözaltına alınan kadının bu duruşu ülkemizde de epey gündem oldu. Birçok ünlü isim konuya dair açıklama ve paylaşım yaptı.
Konuya dair mikrofon uzatılan son isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu. Önceki akşam bir davette görüntülenen ünlü sunucu ve manken konuya dair görüşlerini aktardı.
Şıkel "Bir kadın değişir bütün dünya değişir. Ben orada o fotoğrafı gördüğüm zaman, bütün hemcinslerim gibi, tüylerim diken diken bir şekilde onun cesaretine onun oradaki varlığına saygı duymaktan başka... Bence yüzyılın protestosu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra "Türkiye için de zaman zaman böyle eleştiriler oluyor 'Türkiye İranlaşıyor' gibi korkmalı mıyız sizce?" sorusuyla bir süre afallayan ünlü manken "Bu soru bana ağır bir soru" diyerek tepkisini gösterdi.
Ardından sağlam bir konuşma yaparak "Asla değil! Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet zaten var olacak biz de hem artık genç değiliz biz artık yaş aldık ama gençlerimiz, benim çocuklarım, Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'nin izinde çağdaş hem kadın olarak hem toplum olarak bence asla böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum" diyen Çağla Şıkel alkış topladı.
İşte Çağla Şıkel'in konuşması...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın