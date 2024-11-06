Bahar Dizisinin 'Timur'u Mehmet Yılmaz Ak İran'da Soyunan Kadının Protestosunu Tebrik Etti!
Bahar Dizisinin 'Timur'u Mehmet Yılmaz Ak İran'da Soyunan Kadının Protestosunu Tebrik Etti!
Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, İran'daki başörtüsü kuralına tepki göstermek amacıyla iç çamaşırlarıyla kampüste gezip protesto eden genç kadını tebrik etti.
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İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'ni öğrencisi bir genç kadın, okulun ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle saldırıya uğradı. Bunun üzerine kampüste iç çamaşırlarıyla gezip sloganlar atan kadın sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Dünya çapında ses getiren genç kadının bu protestosu ülkemizin gündemine de oturdu. Birçok ünlü isim üniversiteli kadının bu eylemine yönelik paylaşımlarda bulundu.
Konuya dair fikirleri sorulan isimlerden biri de şu sıralar Bahar dizisinde 'Timur' rolüyle dikkat çeken Mehmet Yılmaz Ak oldu.
Magazin Burada'ya konuşan Ak, “Bir insan olarak kısıtlamalara karşıyım. Özgürlük için bir şeyler yapabiliyor olmak önemli. Hanımefendiyi tebrik ediyorum; gerçekten cesaret gerektiren bir eylem yaptı" ifadelerini kullandı.
İşte ünlü oyuncunun açıklaması...
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