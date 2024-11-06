Bu Sefer İddialar Çok Daha Ağır: Jess Molho ile Zeynep Molho'nun Boşanma Krizi Fena Büyüdü!
Bu Sefer İddialar Çok Daha Ağır: Jess Molho ile Zeynep Molho'nun Boşanma Krizi Fena Büyüdü!
Sunucu ve oyuncu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho 22 yıllık evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Molho çifti bu kez epey ağır iddialarla yeniden mahkemeye başvurdu.
Kaynak: Hürriyet
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Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'in hayat verdiği 'Eda'nın biricik aşkı 'Yavuz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Jess Molho'nun oyunculuktan yana şansı pek gülmemişti.
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Sektör değiştirip sunuculuğa geçiş yapan ve bu alanda epey başarılı olan Jess Molho son dönemlerde özel hayatıyla gündemdeydi.
Geçtiğimiz haziran ayında Jess Molho'nun 2002 yılında nikah masasına oturduğu yönetmen eşi Zeynep Molho'dan boşanma kararı aldığı öğrenmiştik.
Boşanma haberinden yalnızca birkaç gün sonra, eşiyle ruhen ve fikren anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Jess Molho, mahkemeye başvurarak davasından vazgeçtiğine dair bir dilekçe sunmuştu.
2 çocuğu olan Molho çiftinin evliliklerine ikinci bir şansı verse de birlikteliklerini yürütemedikleri ortaya çıktı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; ikili, boşanmak için yeniden mahkemeye başvurdu.
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4 ay sonra yeniden boşanma kararı alan Zeynep Molho avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Şoke eden iddialar ortaya atan Zeynep Molho, eşinin kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını ileri sürdü.
40 milyon liralık tazminat istemiyle boşanma davası açan Zeynep Molho çocuklarının velayetiyle birlikte toplam 700 bin lira nafaka talep etti.
Eşinin iddialarını yalanlayıp karşı boşanma davası açan Jess Molho ise yine ağızları açık bırakan başka detaylar öne sürdü.
Eşi Zeynep'in kendisini spor hocasıyla aldattığını, alkol bağımlısı olduğunu ve bunlara ek bir de öfke problemi yaşadığını iddia eden Jess 30 milyon lira tazminat talep etti.
Ünlü sunucu, eşi Zeynep Molho'nun çocuklarıyla ilgilenmeyip evde yalnız bıraktığını dile getirdi. Eşinin ağır kusurlu olduğunu iddia eden Jess Molho, çocukların velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.
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