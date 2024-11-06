Engin Günaydın Avrupa Yakası'ndaki Rol Arkadaşı Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Tepki Yazısına Sessiz Kaldı
Engin Günaydın Avrupa Yakası'ndaki Rol Arkadaşı Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Tepki Yazısına Sessiz Kaldı
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Engin Günaydın'a, eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Vural Çelik olayı soruldu. Vefat eden Çelik'e tepki yazısı paylaşıp ortalığı ayağa kaldıran Birsel konusunda kaçamak cevaplar veren Günaydın'ın sessizliği dikkatlerden kaçmadı.
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Hayat verdiği karakterlerle büyük beğeni toplayan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve tüm sevenlerini ani ölümüyle derinden sarmıştı.
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Çelik'in geçirdiği kalp krizi yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından ilk paylaşımı yapan Gülse Birsel'le arasındaki küslük gündem olmuştu.
Cenazeye katılmayıp çelenk gönderen Gülse Birsel kendisini açıklayıp eski rol arkadaşına veda etmek için yaptığı paylaşımla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
"Vural'a vedam" başlıklı paylaşım büyük tepki alınca gönderisini kısa sürede silmişti. Ancak ortalık pek durulmamış, Çelik'in acılı ailesinden "Haddini bil" çıkışı gelmişti.
Olayın ardından o dönem dizide oynayan birkaç oyuncu da konuya dair açıklama yapmaktan çekinmemişti. Önceki gün de Avrupa Yakası dizisinde 'Burhan Altıntop' karakterine hayat veren Engin Günaydın görüntülendi.
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Sevgilisi Buğu Selen Somer'le Nişantaşı'nda gezerken kameralara takılan Günaydın'a direk Çelik ve Birsel sorusu yöneltildi.
Gülse Birsel hakkındaki soruları yanıtsız geçen Günaydın'a, ünlü oyuncunun sildiği ifadelerin hatırlatılınca,"Bu tür tartışmaların içine girmek istemiyorum" cevabını verdi.
O dönem aynı zamanda dizinin senaristliğini üstlenen Birsel'in sette oyunculara üst bakış açısıyla yaklaştığı iddiaları da soruldu. “O dönem huzurlu bir set ortamı mı vardı?" diye sorulan Engin Günaydın "Yani tabii altı senelik set yani" ifadesini kullanıp koşar adım muhabirlerin yanından uzaklaştı.
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