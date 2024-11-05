Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Olaylı Çiftten Boşanma Tarihi Veren Söylemezsem Olmaz Ekibine Taş!

Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Olaylı Çiftten Boşanma Tarihi Veren Söylemezsem Olmaz Ekibine Taş!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 18:50

Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin boşanacağı iddiası kısa sürede dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibinin net bir tarih boşanma tarihi vermesinden sonra sessizliklerini bozan Polatgiller'den büyük taş geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tam bir yıl önce tutuklanarak cezaevine gönderilen, geçtiğimiz aylarda da bir bir tahliye edilen Dilan ve Engin Polat ikilisi ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Tam bir yıl önce tutuklanarak cezaevine gönderilen, geçtiğimiz aylarda da bir bir tahliye edilen Dilan ve Engin Polat ikilisi ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Fenomen ikili, eskisinden daha aktif şekilde kullanmaya başladıkları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman "araları bozuk mu?" diye sorgulatmaya başlamıştı.

Fenomen ikili, eskisinden daha aktif şekilde kullanmaya başladıkları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman "araları bozuk mu?" diye sorgulatmaya başlamıştı.

Tüm bu paylaşımların ardından Dilan ve Engin'in arasının artık pek iyi olmadığı hatta boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Tüm bu paylaşımların ardından Dilan ve Engin'in arasının artık pek iyi olmadığı hatta boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu yöndeki en net konuşmalar da Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı ekibinden geldi. Sunuculardan Didem Delen bugünkü canlı yayında Polat çiftinin net boşanma tarihlerinin belli olduğunu iddia etti.

Bu yöndeki en net konuşmalar da Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı ekibinden geldi. Sunuculardan Didem Delen bugünkü canlı yayında Polat çiftinin net boşanma tarihlerinin belli olduğunu iddia etti.

"Boşanmak için başvuru yapılmış. İkinci mahkemelerinde boşanmış bir çift olacaklar" diyen Delen, fenomen ikilinin aralarında bir sorun olduğundan değil "Engin Polat'ın cezai indirimden faydalanmak için" olduğunu da söyledi.

"Boşanmak için başvuru yapılmış. İkinci mahkemelerinde boşanmış bir çift olacaklar" diyen Delen, fenomen ikilinin aralarında bir sorun olduğundan değil "Engin Polat'ın cezai indirimden faydalanmak için" olduğunu da söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Programın bir diğer sunucusu olan Pınar Eliçe ise "Bundan 3 hafta önce söylemiştik, 'Engin Polat ev arıyor' diye. Emlakçı bir arkadaşımın duyumuydu bu" ifadelerini kullandı.

Programın bir diğer sunucusu olan Pınar Eliçe ise "Bundan 3 hafta önce söylemiştik, 'Engin Polat ev arıyor' diye. Emlakçı bir arkadaşımın duyumuydu bu" ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Kendinden epey emin konuşan magazin ekibinin iddiaları sonrası sessiz kalmayan Dilan Polat'sa "Söyleyin de o tarihte orada olalım" diyerek sunucularla dalga geçti.

Kendinden epey emin konuşan magazin ekibinin iddiaları sonrası sessiz kalmayan Dilan Polat'sa "Söyleyin de o tarihte orada olalım" diyerek sunucularla dalga geçti.

Bu paylaşımla da yetinmeyen Dilan daha sonra Instagram hesabından canlı yayın açıp biricik aşkı Engin'i de yayına kattı. "Ev bakıyormuşsun, kocacığım evi terk edecekmişsin" diyen Dilan'ın sözlerine Engin de "Bakar bakar dönerim. Benim evim sensin" diyerek karşılık verdi.

Bu paylaşımla da yetinmeyen Dilan daha sonra Instagram hesabından canlı yayın açıp biricik aşkı Engin'i de yayına kattı. "Ev bakıyormuşsun, kocacığım evi terk edecekmişsin" diyen Dilan'ın sözlerine Engin de "Bakar bakar dönerim. Benim evim sensin" diyerek karşılık verdi.

İşte Polatgiller'in canlı yayınından bir kesit...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
matchless

Polatlar size para mı veriyor onedio

Hukuk Kuşu

Yapın yapın, reklamlarını yapın onedio.com