Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Olaylı Çiftten Boşanma Tarihi Veren Söylemezsem Olmaz Ekibine Taş!

Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin boşanacağı iddiası kısa sürede dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibinin net bir tarih boşanma tarihi vermesinden sonra sessizliklerini bozan Polatgiller'den büyük taş geldi.