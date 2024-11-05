Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Olaylı Çiftten Boşanma Tarihi Veren Söylemezsem Olmaz Ekibine Taş!
Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Olaylı Çiftten Boşanma Tarihi Veren Söylemezsem Olmaz Ekibine Taş!
Sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin boşanacağı iddiası kısa sürede dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibinin net bir tarih boşanma tarihi vermesinden sonra sessizliklerini bozan Polatgiller'den büyük taş geldi.
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Tam bir yıl önce tutuklanarak cezaevine gönderilen, geçtiğimiz aylarda da bir bir tahliye edilen Dilan ve Engin Polat ikilisi ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.
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Fenomen ikili, eskisinden daha aktif şekilde kullanmaya başladıkları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman "araları bozuk mu?" diye sorgulatmaya başlamıştı.
Tüm bu paylaşımların ardından Dilan ve Engin'in arasının artık pek iyi olmadığı hatta boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı.
Bu yöndeki en net konuşmalar da Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı ekibinden geldi. Sunuculardan Didem Delen bugünkü canlı yayında Polat çiftinin net boşanma tarihlerinin belli olduğunu iddia etti.
"Boşanmak için başvuru yapılmış. İkinci mahkemelerinde boşanmış bir çift olacaklar" diyen Delen, fenomen ikilinin aralarında bir sorun olduğundan değil "Engin Polat'ın cezai indirimden faydalanmak için" olduğunu da söyledi.
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Programın bir diğer sunucusu olan Pınar Eliçe ise "Bundan 3 hafta önce söylemiştik, 'Engin Polat ev arıyor' diye. Emlakçı bir arkadaşımın duyumuydu bu" ifadelerini kullandı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Kendinden epey emin konuşan magazin ekibinin iddiaları sonrası sessiz kalmayan Dilan Polat'sa "Söyleyin de o tarihte orada olalım" diyerek sunucularla dalga geçti.
Bu paylaşımla da yetinmeyen Dilan daha sonra Instagram hesabından canlı yayın açıp biricik aşkı Engin'i de yayına kattı. "Ev bakıyormuşsun, kocacığım evi terk edecekmişsin" diyen Dilan'ın sözlerine Engin de "Bakar bakar dönerim. Benim evim sensin" diyerek karşılık verdi.
İşte Polatgiller'in canlı yayınından bir kesit...
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