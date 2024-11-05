Oğlu Kaza Geçirdi: Sosyal Medyada Sessizliğe Bürünen Fenomen Sonay Demiryeri'ne Gelen İnsanlık Dışı Yorumlar!
Oğlu Kaza Geçirdi: Sosyal Medyada Sessizliğe Bürünen Fenomen Sonay Demiryeri'ne Gelen İnsanlık Dışı Yorumlar!
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullananan fenomen Sonay Demiryeri, evliliğinde yaşadığı sorunların ardından oğlunun başına gelen talihsiz kazayı duyurmuştu. Sessizliğe bürünen fenomen, hemcinslerinden kendisine gelen insanlık dışı yorumları paylaştı.
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Son dönemlerde sosyal medyada oldukça dikkat çeken fenomen aileler olduğunu biliyorsunuzdur. Bunlarda bir tanesi de şüphesiz Sonay Demiryeri ve Abdurrahim Demiryeri çifti!
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Aslen Mersinli olduğu bilinen Şanlıurfa gelini Sonay Dizdar, 'Sonay Dizdar Adad' adlı kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapıyor.
Dizdar, Ahad ve Dağhan adından üç oğlu olan fenomen, yaptığı paylaşımlarla oldukça geniş bir kitle tarafından sevilmiş durumda.
Sonay Demiryeri'nin avukat eşiyle evlilikleri üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Hatta ikilinin boşanma aşamasında olduğu iddiaları da gündemde.
Dilan Polat'la da yakın arkadaş olduğu hatta güzellik merkezi şubelerinden biriyle ilgilendiği bilinen Sonay, bir süredir sosyal medyada sessizliğe bürünmüş haldeydi.
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Bunun sadece eşiyle olan sorunları yüzünden olduğu düşünülen Sonay'dan sevenlerini endişelendiren bir açıklama geldi.
Sonay'ın yengesi en küçük oğlu Dağhan'ın düşerek kolunu kırdığını duyurdu. Ardından sessizliğini bozan Sonay oğlunun ameliyatı sonra dikişli kolunu paylaşıp kendisine gelen insanlık dışı yorumları ifşalayıp "Hiçbir açıklamam yok" diyerek tepkisini gösterdi.
Ardından Instagram'da paylaşım yapmama nedenine değinen fenomen çocuklarına verdiği değere bir kez daha değindi.
Sonay Demiryeri küçük oğlu Dağhan'ın durumu hakkında da takipçilerine açıklamalarda bulundu.
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Gelen kullanıcı yorumlarından birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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