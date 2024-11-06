Ankaralı Turgut Öldü mü? Canlı Yayına Bağlanan Kızı Eylem Bora İddiaları Yalanladı!
Ankaralı Turgut Öldü mü? Canlı Yayına Bağlanan Kızı Eylem Bora İddiaları Yalanladı!
Geçtiğimiz gün entübe edilen Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Haberlerin yayılmasından sonra kızı Eylül Bora açıklama yaparak iddiaları yalanladı!
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Ankaralı Turgut sahne adıyla tanınan Turgut Karataş'ın menajeri geçtiğimiz gün ünlü türkücünün entübe edildiğini duyurmuştu.
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Bu sabah saatlerinde akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un yaşam savaşını kaybettiği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ankaralı Turgut'un acı haberi iddialarından sonra bir magazin programının canlı yayına bağlanan Eylem Bora, babası hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Babasının hayatta olduğunu söyleyen Bora, "Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın" ifadelerini kullandı.
Eylül Bora aynı zamanda "Şu anda da yoldayım babama gidiyorum. Doktorla görüştüm, 'getirdiğiniz gibi, hiçbir tepki alamıyoruz’ dedi. Aynı götürdüğümüz gibi kalmış. Koma durumunda" açıklamasında bulundu.
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