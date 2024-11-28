Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'nin Yeni Aşkı Hakkındaki Açıklamasıyla Medeniyeti Arşa Çıkardı
Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'nin Yeni Aşkı Hakkındaki Açıklamasıyla Medeniyeti Arşa Çıkardı
Ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel'in ünlülerin avukatı Nail Gönenli'yle yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Bir anda dikkatleri üzerlerine çeken ikili geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ünlü çiftin ilişkisi bitse de arkadaş kalmış ve pek çok mekanda yan yana gelmişti. Nail Gönenli, ünlü şef İdil Yazar'la yepyeni bir aşka yelken açmıştı. Çağla Şıkel konu hakkında ilk kez açıklama yapıp yine medeniyet seviyesini arşa çıkarttı.
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Güzelliği, dünya tatlısı anneliği ve sürekli yükselişte olan kariyeriyle dikkatleri üzerine çekip magazin dünyasının en kıymetli isimlerinden biri olan Çağla Şıkel'in özel hayatı son dönemlerde daha da gündemde.
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Aşkını pek fazla kameralar önünde yaşama taraftarı olmayan ünlü manken, Emre Altuğ'yla boşanmasının ardından gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı.
Aşklarıyla kısa sürede magazin dünyasının popüler çiftleri arasına giren ikilinin evleneceği beklenirken, sürpriz ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti.
Ayrılığın ardından yaptığı ilk açıklamasıyla "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz" diyen Şıkel, "Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” ifadelerini kullanmıştı.
Her şey tam da ünlü mankenin dediği gibi oldu. İlişkileri biten ikili pek çok kez farklı mekanlarda farklı sebeplerden yan yana gelip gülücükler saçmıştı.
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Ayrılığın ardından kendi yollarını çizen ikiliden Nail Gönenli, geçtiğimiz günlerde cemiyetin ünlü şeflerinden İdil Yazar'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Eski sevgili açıklamalarıyla her seferinde medeniyet seviyesini arşa çıkaran Çağla Şıkel Gönenli'nin yeni aşkına dair ilk kez açıklama yaptı. Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberiner göre ünlü manken “Nail’i çok seviyoruz. Ailecek onu seviyoruz. Onun mutlu olmasını çok isterim” dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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