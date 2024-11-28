Engin Polat Ültimatom mu Verdi? Canlı Yayında Ne Diyeceğini Bilemeyen Dilan Polat'tan Özür Üstüne Özür Geldi
Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine girmişti. 10 ay sonra tahliye olan fenomen ikili attıkları her adımda daha da göze batar oldu. Eskisinden daha beter şekilde sosyal medya kullanmaya başlayan Dilan geçtiğimiz gün yayın kanalından bir mesaj paylaştı. 'Yarın canlı yayın açacağım' diyerek takipçi toplayan fenomen dediği saatte yayın açtı. Kendisi uzun süre tek kelime etmeyerek birilerinin sabrını sınadı. Daha sonra eşi Engin'in eline tutuşturduğu kağıdı okumaya başlayan Dilan Polat 'Borcumuzu son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. Özür dileriz. Topluma ve devlete karşı vazifemizi yerine getireceğiz' dedi.
MASAK radarına takılmalarından sonra hayatları altüst olan Dilan Polat 9.5 ay kaldığı cezaevinden 19 Ağustos'ta, biricik aşkı Engin Polat'sa 4 Eylül'de 10 ayın sonunda tahliye olmuştu.
Milyonların tepkisini çeken Dilan Polat'ın yaşananlardan ders çıkarıp sosyal medyadan uzak kalacağını düşünüyorduk ki, hepimiz yalancı çıktık.
Günde sayamayacağımız kadar çok hikaye atan olaylı fenomen, geçtiğimiz gün Instagram hesabının yayın kanalından bir mesaj paylaştı.
"Yarın 13.00'te canlı yayın açacağım" diyerek yine takipçilerinin dikkatini çekti. Pek çok kişi de haliyle "Şimdi ne anlatacak?" diye düşünmeye başladı.
Dediği saatlere yakın bir vakitte canlı yayın açan Dilan Polat dakikalarca hiçbir şey söylemeden kameraya baktı. Kimileri videoda ses olmadığını düşünürken kimileri de bu yaşananlara anlam vermeye çalıştı.
Dilan'ın "Konuşsam mı doğru olur konuşmasam mı? Sizi de buraya toplamış bulundum. Bilmiyorum yazı olarak mı paylaşmak daha doğru olur, yoksa hiçbir şey konuşmamak mı?.. Kendimi ifade etmek istiyorum " derken sürekli susunca devreye arka plandaki Engin Polat girdi.
"Al ya benim yazdıklarımı oku. Zaten ortak açıklamamız" diyerek Dilan'a ültimatom verdiği düşünülen Engin Polat'ın elindeki kağıdı eşine verdi. Dilan Polat, kağıtta yazanları okurken "Hakkımızda verilecek kararlara saygılıyız. Borcumuzu son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. Topluma ve devlete karşı vazifemizi yerine getireceğiz. Ticaretimizle yolumuza devam etmek istiyoruz... Hayatımızda daha dikkatli olmak istiyoruz. Herkesten özür diliyoruz."
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