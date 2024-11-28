Engin Polat Ültimatom mu Verdi? Canlı Yayında Ne Diyeceğini Bilemeyen Dilan Polat'tan Özür Üstüne Özür Geldi

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine girmişti. 10 ay sonra tahliye olan fenomen ikili attıkları her adımda daha da göze batar oldu. Eskisinden daha beter şekilde sosyal medya kullanmaya başlayan Dilan geçtiğimiz gün yayın kanalından bir mesaj paylaştı. 'Yarın canlı yayın açacağım' diyerek takipçi toplayan fenomen dediği saatte yayın açtı. Kendisi uzun süre tek kelime etmeyerek birilerinin sabrını sınadı. Daha sonra eşi Engin'in eline tutuşturduğu kağıdı okumaya başlayan Dilan Polat 'Borcumuzu son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. Özür dileriz. Topluma ve devlete karşı vazifemizi yerine getireceğiz' dedi.