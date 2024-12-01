Nihal, Adnan Bey, Bihter: Aşk-ı Memnu'nun İkonik Üçlüsü Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Beren Saat Bir Araya Geldi
Nihal, Adnan Bey, Bihter: Aşk-ı Memnu'nun İkonik Üçlüsü Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Beren Saat Bir Araya Geldi
Finali üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hafızalarımızdan silinmeyen bazı yapımlar vardır. Bu listenin başında Aşk-ı Memnu dizisini saymazsak büyük ayıp olur. 2010'da biten efsane dizinin unutulmaz karakterlerini 'Nihal', 'Adnan Bey' ve 'Bihter' bilmeyeneniniz yoktur. Rollerinin en iyi şekilde hakkını veren Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya uzun zaman sonra bir araya geldi. Ortaya çıkan kare sosyal medyaya damgasını vurdu.
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İlk kez 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyonlarına damgasını vurmuş unutulmaz yapımlardan biri olarak tarihe geçti.
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Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden ekrana uyarlanıp 2010 yılında final yapan dizi hem entrika dolu hikayesi hem de birbirinden eşsiz karakterleriyle gönlümüzde apayrı bir yer edindi.
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi güçlü isimlerin başrollerini paylaştığı yapımın efsane karakterleri arasında başta Bihter, Adnan Bey ve Nihal vardı. Bunların dışında Behlül'ü de unutmadık tabii ama o şimdilik konu dışı. 😂
Aşk-ı Memnu denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya geçtiğimiz akşam düzenlenen Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi.
Yıllar sonra yeniden aynı karede yer alıp sosyal medyaya damgasını vuran efsane üçlüyü görenler yorum yapmadan da geçemedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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