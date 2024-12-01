Sibel Can Sonrası Yeni Kurban: Tansu Dayan Bu Kez Demet Özdemir'in DIAFA Ödül Töreni Kombinini Tiye Aldı!
Sibel Can Sonrası Yeni Kurban: Tansu Dayan Bu Kez Demet Özdemir'in DIAFA Ödül Töreni Kombinini Tiye Aldı!
Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, ünlülerle uğraşmaktan bir an olsun vazgeçmiyor. Kendisi son olarak geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ı Ankara'da giydiği kostüm yüzünden tiye almıştı. Ünlü isimlerin özellikle kombinlerine fena takan Tansu Dayan bu kez de Demet Özdemir'i gözüne kestirdi. Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde ödül alan ünlü oyuncunun kırmızılar içindeki kombinini kopyalan Tansu, kimilerini güldürürken kimilerini de biraz kızdırdı.
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Sosyal medyada çektiği videolarla adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran Tansu Dayan, ünlülerin kombinlerini ve viral olan hallerini tiye alıyor.
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Bu zamana kadar sayısız ünlünün kombinlerini ve tavırlarını kendince kopyalayıp taklit eden fenomen kimilerini çok güldürürken kimilerinin de bir hayli sinirlendirebiliyor.
Tansu Dayan son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser veren Sibel Can'ın siyahlar içindeki kombinine sarmış ve çöp poşeti kullanarak işe el atmıştı.
Sosyal medya fenomeninin bu seferki rotasında da Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'ne katılıp "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Demet Özdemir vardı.
Tıbbi atık poşetinden kendisine elbise yapan Tansu Dayan'ın halleri yine dikkatlerden kaçmadı. Dayan paylaşımına da "Demet Sibel Özdemir Can" notunu düştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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