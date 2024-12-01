Sibel Can Sonrası Yeni Kurban: Tansu Dayan Bu Kez Demet Özdemir'in DIAFA Ödül Töreni Kombinini Tiye Aldı!

Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, ünlülerle uğraşmaktan bir an olsun vazgeçmiyor. Kendisi son olarak geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ı Ankara'da giydiği kostüm yüzünden tiye almıştı. Ünlü isimlerin özellikle kombinlerine fena takan Tansu Dayan bu kez de Demet Özdemir'i gözüne kestirdi. Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde ödül alan ünlü oyuncunun kırmızılar içindeki kombinini kopyalan Tansu, kimilerini güldürürken kimilerini de biraz kızdırdı.