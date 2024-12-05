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GQ Gecesine Katılan Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Yüzündeki Değişim ve Açıklamaları Çok Eleştirildi!

GQ Gecesine Katılan Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Yüzündeki Değişim ve Açıklamaları Çok Eleştirildi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.12.2024 - 16:05

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş, Bilgen'in birinciliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan ünlü güzelin görevine başlamaması da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde GQ gecesine katılan Bilgen'in yüzündeki değişim de açıklamaları da eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Bu yıl düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ünlü güzelin birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Bilgen'in görevine başlamaması tepki çekmişti.

Bu yıl düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ünlü güzelin birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Bilgen'in görevine başlamaması tepki çekmişti.

Mesleğine dair etkinliklere katılan ve paylaşımlar yapan İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde hedeflerini açıklamış ve Miss World Türkiye 2024 güzeli seçilmesinin kendisine onur verdiğini belirtmişti.

Mesleğine dair etkinliklere katılan ve paylaşımlar yapan İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde hedeflerini açıklamış ve Miss World Türkiye 2024 güzeli seçilmesinin kendisine onur verdiğini belirtmişti.

Ünlü güzel geçtiğimiz günlerde ünlü akınına uğrayan GQ gecesine katılmıştı hatırlarsanız. Bilgen, gecede verdiği röportajda "Her kadın, her insan çok güzel... Gelen yorumları düşünecek vaktim yok" açıklamalarında bulundu.

Ünlü güzel geçtiğimiz günlerde ünlü akınına uğrayan GQ gecesine katılmıştı hatırlarsanız. Bilgen, gecede verdiği röportajda "Her kadın, her insan çok güzel... Gelen yorumları düşünecek vaktim yok" açıklamalarında bulundu.

Bilgen'in açıklamalarının yanı sıra yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!

Bilgen'in açıklamalarının yanı sıra yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!

İşte İdil Bilgen'in açıklamaları 👇🏻

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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