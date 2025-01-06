Beklenen Haber Geldi: Zendaya ve Tom Holland İkilisi Nişanlandı!

Hollywood'un son dönemlerdeki en gözde çiftlerinden biri olan başarılı iki oyuncu Zendaya ve Tom Holland'tan sevindiren haber geldi. İkilinin aşkı 'Örümcek Adam' filminin setinde tanışmalarının ardından başlamıştı. Ha bugün ha yarın o yüzük takılacak derken beklenen oldu. TMZ, Zendaya ve Tom Holland'ın resmen nişanlandığını bildirdi.