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Beklenen Haber Geldi: Zendaya ve Tom Holland İkilisi Nişanlandı!

Beklenen Haber Geldi: Zendaya ve Tom Holland İkilisi Nişanlandı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 21:35

Hollywood'un son dönemlerdeki en gözde çiftlerinden biri olan başarılı iki oyuncu Zendaya ve Tom Holland'tan sevindiren haber geldi. İkilinin aşkı 'Örümcek Adam' filminin setinde tanışmalarının ardından başlamıştı. Ha bugün ha yarın o yüzük takılacak derken beklenen oldu. TMZ, Zendaya ve Tom Holland'ın resmen nişanlandığını bildirdi.

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'Örümcek Adam' setinde tanışıp dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Zendaya ve Tom Holland'ı mutlaka duymuşsunuzdur.

'Örümcek Adam' setinde tanışıp dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Zendaya ve Tom Holland'ı mutlaka duymuşsunuzdur.

Birbirlerine her daim destek oluşları ve birbirleri hakkında övgü dolu röportajlar vermeleriyle tanınan tatlı mı tatlı sempatik mi sempatik çift uzun süredir aşk yaşıyordu.

Birbirlerine her daim destek oluşları ve birbirleri hakkında övgü dolu röportajlar vermeleriyle tanınan tatlı mı tatlı sempatik mi sempatik çift uzun süredir aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne katılan Zendaya'nın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekmişti. Yüzüğün diğer mücevherlerden bağımsız olması akıllara bir nişan yüzüğü olup olamayacağı sorularını getirmişti.👇

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne katılan Zendaya'nın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekmişti. Yüzüğün diğer mücevherlerden bağımsız olması akıllara bir nişan yüzüğü olup olamayacağı sorularını getirmişti.👇

Gelin görün ki beklenen haberi TMZ verdi. Hollywood'un sevilen çifti Zendaya ve Tom Holland'ın resmi olarak nişanlandıklarını açıkladı.

Gelin görün ki beklenen haberi TMZ verdi. Hollywood'un sevilen çifti Zendaya ve Tom Holland'ın resmi olarak nişanlandıklarını açıkladı.

Haber yayınlandığı andan itibaren iklinin sevenleri 'Zendaya'nın yüzüğüyle öyle poz verişinden belliydi!' temalı yorumlarla X'i yorum yağmuruna tuttu.👇

Haber yayınlandığı andan itibaren iklinin sevenleri 'Zendaya'nın yüzüğüyle öyle poz verişinden belliydi!' temalı yorumlarla X'i yorum yağmuruna tuttu.👇
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'Onayı seviyoruz'👇

'Onayı seviyoruz'👇
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'Bu pozu gördüğüm andan itibaren biliyordum!'👇

'Bu pozu gördüğüm andan itibaren biliyordum!'👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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