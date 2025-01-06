Özge Ulusoy, 'Seni Tanıyamadık' Diyenleri Tiye Aldı, Takipçilerinden Gelen Yorumlara Sessiz Kalmadı!
Özge Ulusoy, 'Seni Tanıyamadık' Diyenleri Tiye Aldı, Takipçilerinden Gelen Yorumlara Sessiz Kalmadı!
Gerek aşk ve ilişki hayatıyla gerekse de mesleği gereği fiziği ve geçirdiği estetik müdahaleler ile sık sık magazin gündeminde adı geçen eski manken Özge Ulusoy, yeniden değişimiyle gündeme geldi. Hayrettin'in programına konuk olan Ulusoy, programdan bir kesiti sosyal medyasında paylaştı. Oradaki halini gören takipçileri Özge Ulusoy'u tanımakta güçlük çektiklerini dile getirince olanlar oldu. Özge Ulusoy, takipçilerine verdiği yanıtlarla onları kendince tiye aldı.
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Mankenlik hayatına bir Cengiz Abazoğlu defilesiyle başlayan Özge Ulusoy, Miss Turkey yarışmasında 2003 yılında ikinciliği elde ederek adını duyurmayı başarmıştı.
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Seneler içerisinde sayısız defilede yer alan başarılı manken Uğurkan Erez ile çalıştığı dönemde yıldızını parlatmayı başarmıştı. Hatta 2000'li yılların sonlarında kendisini bazı dizi ve film projelerinde bile izlemiştik hatırlarsınız.
Ulusoy, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen bir isim. Cilt bakımı, günlük hayat ve moda üzerine paylaştığı reels'larla dikkat çekmeyi başarıyor kendisi.
Ürettiği içeriklerden daha çok dikkat çeken şey ise son zamanlarda imajında ve simasındaki belirgin değişimdi.
'Hayrettin ile Kaos Show'a katılan Özge Ulusoy, programdan bir kesiti kendi hesabından paylaştı. Ulusoy'un yeni imajını ve yüzündeki değişimi gören takipçileri onu tanımakta güçlük çektiklerini dile getirdi.👇
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Ulusoy'un paylaştığı kesiti merak edenleri şöyle alalım👇
Ünlü manken kendisine gelen yorumlara ise işte bu şekilde cevap verdi👇
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