Özge Ulusoy, 'Seni Tanıyamadık' Diyenleri Tiye Aldı, Takipçilerinden Gelen Yorumlara Sessiz Kalmadı!

Gerek aşk ve ilişki hayatıyla gerekse de mesleği gereği fiziği ve geçirdiği estetik müdahaleler ile sık sık magazin gündeminde adı geçen eski manken Özge Ulusoy, yeniden değişimiyle gündeme geldi. Hayrettin'in programına konuk olan Ulusoy, programdan bir kesiti sosyal medyasında paylaştı. Oradaki halini gören takipçileri Özge Ulusoy'u tanımakta güçlük çektiklerini dile getirince olanlar oldu. Özge Ulusoy, takipçilerine verdiği yanıtlarla onları kendince tiye aldı.