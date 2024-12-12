Levi’s Marka Haftası Başladı! İşte En Sevilen İndirimli Ürünler
Levi’s severlere müjde! Çünkü markaya özel indirim haftası sonunda başladı. Yılın en sevilen ve en çok favorilenen ürünlerinde şu an kaçmaz indirimler var.
Zamansız stillere ve benzersiz kaliteye sahip olmak için bu fırsatı mutlaka incelemelisiniz. Gardırobunuzu yenilemek ya da klasikleşen Levi’s parçalarını keşfetmek isterseniz, en favorilerden seçtiğimiz bu listeye göz atabilirsiniz!✌️❤️
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Bu içerik 12.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Levi's 512 Slim Taper Erkek Jean Pantolon
Levi's Housemark Erkek Polo Tişört
Levi's 501 Original Erkek Jean
Levi's 501 Crop Kadın Jeans
Levi's Ribcage Straight Kadın Jeans Kadın
Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın
Levi's Relaxed Fit Tee Tişört Erkek
Levi's 90's Sherpa Trucker Kadın Mont
Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt
Levi's Everyday Kadın Hoodie Sweatshirt
Levi's Essential Western Kadın Gömlek
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