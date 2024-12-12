onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Levi’s Marka Haftası Başladı! İşte En Sevilen İndirimli Ürünler

etiket Levi’s Marka Haftası Başladı! İşte En Sevilen İndirimli Ürünler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 12:48

Levi’s severlere müjde! Çünkü markaya özel indirim haftası sonunda başladı. Yılın en sevilen ve en çok favorilenen ürünlerinde şu an kaçmaz indirimler var. 

Zamansız stillere ve benzersiz kaliteye sahip olmak için bu fırsatı mutlaka incelemelisiniz. Gardırobunuzu yenilemek ya da klasikleşen Levi’s parçalarını keşfetmek isterseniz, en favorilerden seçtiğimiz bu listeye göz atabilirsiniz!✌️❤️

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 12.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Levi's 512 Slim Taper Erkek Jean Pantolon

Levi's 512 Slim Taper Erkek Jean Pantolon

Levi's 512, slim fit kombinlerden hoşlanan erkeklerin favorisi. Her kıyafete uyan indigo rengi ve efsane kalıbıyla vücuda mükemmel şekilde oturuyor. Dar kalıp olmasına rağmen rahatlığı ve kalitesiyle öne çıkıyor. Tükenmeden sepete atılması gereken bir ürün!

Fiyat: 1.259,60 TL

Müşteri yorumu:

1.72 boy 81 kilo 32 30 tam oldu. Kalıbı ve kumaşı muhteşem.

Levi's 512 Slim Taper Erkek Jean Pantolon

Markanın diğer fırsat ürünlerine buradan bakmayı unutmayın!

Amazon external

Levi's Housemark Erkek Polo Tişört

Levi's Housemark Erkek Polo Tişört

Levi's'ın polo yaka bu tişörtü her erkeğin dolabında bulunması gereken bir parça. Zamansız tasarımı, kalitesi ve rengi her tür kombinde kullanmak için ideal. Üstelik farklı renkleri de var. Hazır avantajlıyken renk renk alınabilir.

Fiyat: 887,90 TL

Müşteri yorumu:

Yumuşak bir dokusu var, beğendim.

Levi's Housemark Erkek Polo Tişört

Amazon external

Levi's 501 Original Erkek Jean

Levi's 501 Original Erkek Jean

Levi's'ın ikonik ürünlerinden olan 501, vücuda tam oturan kalıbı ve üstteki duruşuyla gerçekten harika bir model. Geçmişten günümüze değişmeyen kalitesi ve zamansız tasarımı bu pantolonu her dönemin favorisi haline getiriyor. Gerçekten eşsiz bir ürün!

Fiyat: 1.573,90 TL

Müşteri yorumu:

Mükemmel renk. Kot pantolonun klasiği. Gençlere satamadıkları için 502 icat edildi. Ama 40 yaş üstü kullanıcılarının tercihi. Gençlere de tavsiye ederim.

Levi's 501 Original Erkek Jean

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Levi's 501 Crop Kadın Jeans

Levi's 501 Crop Kadın Jeans

İkonik 501 serisinin crop versiyonu olan bu kadın jeans, gerçek anlamda hayat kurtarıcı bir model. Mükemmel kalıbı sayesinde üstte potluk yapmıyor ve her giyim tarzına uygun şekilde kombinlenebiliyor. Üstelik uzun süre kullanımda ve yıkamada bile ne rengi atıyor ne de kalıbı bozuluyor. Resmen ömürlük bir jeans.

Fiyat: 1.488,90 TL

Müşteri yorumu:

Tam bedenimi aldım. Hayal kırıklığı yaşamadım. Mağazadaki fiyatından çok daha uyguna aldım.

Levi's 501 Crop Kadın Jeans

Amazon external

Levi's Ribcage Straight Kadın Jeans Kadın

Levi's Ribcage Straight Kadın Jeans Kadın

Yüksek bel, klasik ve düz paça bir denim pantolon arıyorsanız acilen Levi's Ribcage serisiyle tanışmanız gerek. Vücudunuzu en iyi şekilde gösteren ve esnek yapısıyla gün içinde rahatlık sunan bu çok yönlü jeans, spor veya şık kombinleri tamamlamak için harika. Üstelik rengine ve kalitesine diyecek söz yok. Mutlaka bakmalısınız! 

Fiyat: 1.479,90 TL

Müşteri yorumu:

Daha önce açık mavisini almıştım. O ince yazlıktı, bu kalın kışlık. İkisi de çok güzel. Bu kalın kumaş olduğu için daha kısa duruyor olabilir. Botlarla giymeye uygun. Sevdim.

Levi's Ribcage Straight Kadın Jeans

Diğer kampanyalı ürünlere buradan ulaşabilirsiniz!

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Şöyle pantolonlar, etekler ve eşofmanlarla giyilecek zamansız ve kaliteli bir tişört arıyorsanız daha fazla bakınmanıza gerek yok. Levi's'ın bu çok beğenilen ürünü hem şık hem günlük kombinlerin vazgeçilmezi olacak. Tükenmeden incelemelisiniz!

Fiyat: 454,90 TL

Müşteri yorumu:

Yumuşacık bir kumaşı var çok beğendim.

Levi's The Perfect Tee Tişört Kadın

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Levi's Relaxed Fit Tee Tişört Erkek

Levi's Relaxed Fit Tee Tişört Erkek

Her tür erkek kombinin eksiği olan o parça işte bu tişört. Harika kesimi ve kalıbıyla tüm vücut şekillerine uyum sağlayan tişörtün oldukça geniş bir renk skalası da var. Mutlaka diğer renklere de göz atın!

Fiyat: 374,90 TL

Müşteri yorumu:

Kumaş dokusu çok iyi. Bedeni tam oldu. 

Levi's Relaxed Fit Tee Tişört Erkek

Diğer fırsat ürünleri burada!

Amazon external

Levi's 90's Sherpa Trucker Kadın Mont

Levi's 90's Sherpa Trucker Kadın Mont

90'lar modasını günümüze uyarlayan bu mont gerçekten harika. Farklı tarzıyla her tür kombine uyum sağlayan ceket hem çok hoş görünüyor hem de sıcacık tutuyor. Çünkü içi  özel sherpa astarla kaplanmış durumda. Retro kesimi, spor-şık tarzı mükemmel. Üstelik farklı renkleri de var. Mont ihtiyacınız varsa kesinlikle bakmalısınız.

Fiyat: 2.959,90 TL

Müşteri yorumu:

Bir beden küçük alınabilir çünkü oversize bir model ve sıcacık tutuyor. Çok sevdim, kumaşı da çok güzel rengi de.

Levi's 90's Sherpa Trucker Kadın Mont

Tüm kampanyalı Levi's ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz!

Amazon external

Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Bir klasik ürün daha! Erkek modasının vazgeçilmezlerinden olan bu denim gömlek de hem spor hem şık kombinlere uyum sağlayacak kadar güzel. Kalitesi, koyu mavi rengi ve western tipi tasarım detayları üstte mükemmel duruyor. Tek başına kullanılabileceği gibi kazaklar, ceketler ve hırkalarla da giyilebilir.

Fiyat: 1.716,90 TL

Müşteri yorumu:

Kalınlığı ideal. Kışlık gömlek. Bahar aylarında önü açık şekilde, ceket niyetine giyilebilir. Normal bedeninizi almanızı öneririm.

Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Diğer avantaj ürünleri burada!

Amazon external

Levi's Everyday Kadın Hoodie Sweatshirt

Levi's Everyday Kadın Hoodie Sweatshirt

Günlük aktiviteler sırasında veya okula, işe giderken şöyle rahat bir şeyler giymek isterseniz işte almanız gereken ürün. Konforlu yapısına rağmen son derece modern ve tarz duran bu basic parçayı dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. 

İster altına eşofman giyerek günlük bir kombin elde edebilirsiniz. İsterseniz de favori Levi's pantolonunuzla birlikte okul hayatına uygun hale getirebilirsiniz. Asla kaçmaz bir ürün! Üstelik rengi de asla solmuyor.

Fiyat: 1.624,90 TL

Levi's Everyday Kadın Hoodie Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Levi's Essential Western Kadın Gömlek

Levi's Essential Western Kadın Gömlek

Kadın dolaplarının temel parçalarından olan bu denim gömlek, çok yönlü bir ürün. Rahat fakat tarz görünmek isteyenlerin hazır fiyatlar bu kadar uygunken kesinlikle incelemesi gerekiyor. Çünkü bu modern gömlek her tür pantolon, şort ve elbiseyle kombinlenebiliyor. Ayrıca yaz-kış kullanılabiliyor. 

Fiyat: 1.775,90 TL

Müşteri yorumu:

Kotun yumuşak dokulu olması, kalitesi, tam beden olması, çok hızlı elime ulaşması nedeniyle çok memnun kaldım.

Levi's Essential Western Kadın Gömlek

Tüm kampanyalı Levi's ürünleri burada!

Amazon external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın