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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 20:03

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti (Hediyeli)

1. L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti (Hediyeli)

L'Oréal Professionnel Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti, uzun saçların ihtiyacı olan yoğun bakımı sunar. Özel formülü, saçlarınızı beslerken uç kırıklarını onarmaya yardımcı olur. Hediyeli içeriğiyle günlük saç bakımınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

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2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe

2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe

Kiko Milano Lasting Precision Eyeliner, 14 Shimmering Dark Taupe tonu ile gözlerinize doğal bir ışıltı katar. Uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı formülü, gün boyu etkileyici bakışlar sağlar. Otomatik mekanizmasıyla pratik bir kullanım sunar.

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3. Celenes Thermal Misel Temizleme Suyu Yağlı ve Karma Ciltler (250 ml)

3. Celenes Thermal Misel Temizleme Suyu Yağlı ve Karma Ciltler (250 ml)

Celenes Thermal Misel Temizleme Suyu, yağlı ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. Cildi derinlemesine temizlerken nem dengesini korur ve ferahlatıcı bir his bırakır. 250 ml’lik boyuyla günlük kullanım için idealdir.

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4. L’Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj - 179 Nu Decadent

4. L’Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj - 179 Nu Decadent

L'Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj, 179 Nu Decadent tonu ile dudaklarınıza sofistike bir dokunuş yapar. Yoğun pigmentasyonu ve kremsi yapısı sayesinde dudakları kurutmadan uzun süre kalıcılık sağlar. Günlük kullanım için ideal olan bu ruj, çarpıcı bir görünüm sunar.

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5. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

5. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

Rexona Men Invisible Black & White Deodorant, 72 saat süren üstün koruma sağlar. Giysilerde beyaz leke veya sarı iz bırakmayan formülü ile hem güvenli hem de ferah bir his sunar. 200 ml'lik boyuyla uzun süreli koruma için idealdir.

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6. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

6. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti

L'Oréal Paris Telescopic Maskara, kirpiklerinizi uzatırken Mini Lash Paradise Maskara ile ekstra hacim kazandırır. Siyah tonlarıyla gözlerinizde derinlik ve yoğunluk yaratır. Bu set, göz makyajında profesyonel sonuçlar isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

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7. Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action + 1 Yedek Başlık

7. Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action + 1 Yedek Başlık

Oral-B Vitality D150, Cross Action başlığı ile plakları etkili bir şekilde temizler. Şarj edilebilir yapısı sayesinde pratik ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Set içerisindeki yedek başlık, daha uzun süreli hijyenik diş bakımına olanak tanır.

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8. Gucci Flora Gorgeous Orchid EDP 100 ml

8. Gucci Flora Gorgeous Orchid EDP 100 ml

Gucci Flora Gorgeous Orchid, çiçeksi ve zarif kokusuyla unutulmaz bir iz bırakır. Şık şişesi ve 100 ml’lik içeriğiyle gün boyunca ferahlık sunar. Her an kendinizi özel hissetmek için mükemmel bir parfüm seçeneğidir.

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9. MAC M·A·Cximal Silky Matte Lipstick - Velvet Teddy

9. MAC M·A·Cximal Silky Matte Lipstick - Velvet Teddy

MAC Silky Matte Lipstick, ikonik Velvet Teddy tonu ile dudaklarınıza ipeksi ve mat bir görünüm kazandırır. Zengin pigmentasyonu ve nemlendirici etkisi sayesinde dudaklarınızı kurutmadan uzun süre kalıcıdır. Bu ruj, her makyajınıza sofistike bir dokunuş ekler.

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10. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00

10. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00

Philips BRR454/00 Yüz Tüy Alma Makinesi, hassas yüz bölgeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve kompakt boyutuyla taşınabilir bir kullanım sunar. Yüzünüzde pürüzsüz bir görünüm için etkili ve pratik bir çözümdür.

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11. Tangle Teezer The Ultimate Detangler Pink Punch Saç Fırçası

11. Tangle Teezer The Ultimate Detangler Pink Punch Saç Fırçası

Tangle Teezer Ultimate Detangler Saç Fırçası, Pink Punch rengiyle stil sahibi bir tasarım sunar. Islak veya kuru saçlarda kullanılarak düğümleri nazikçe açar ve saç kırılmasını önler. Ergonomik yapısı sayesinde kolay ve konforlu bir saç bakım deneyimi sağlar.

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12. Maybelline New York Lifter Gloss 003 Moon + Mini Tattoo Liner Jel Göz Kalemli Set

12. Maybelline New York Lifter Gloss 003 Moon + Mini Tattoo Liner Jel Göz Kalemli Set

Maybelline Lifter Gloss 003 Moon, dudaklara dolgunluk ve parlaklık kazandırırken Mini Tattoo Liner Jel Kalem, göz makyajınızı tamamlar. Bu pratik set, hem dudak hem de göz makyajında etkileyici bir görünüm sunar. Gündüzden geceye her stile uyum sağlayan bir kombinasyondur.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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