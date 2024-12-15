Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. L'OREAL PROFESSIONNEL PARIS Serie Expert Uzun Saç Bakım Seti (Hediyeli)
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2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe
3. Celenes Thermal Misel Temizleme Suyu Yağlı ve Karma Ciltler (250 ml)
4. L’Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj - 179 Nu Decadent
5. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml
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6. L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah & Mini Lash Paradise Siyah Maskara Makyaj Seti
7. Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action + 1 Yedek Başlık
8. Gucci Flora Gorgeous Orchid EDP 100 ml
9. MAC M·A·Cximal Silky Matte Lipstick - Velvet Teddy
10. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi - BRR454/00
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11. Tangle Teezer The Ultimate Detangler Pink Punch Saç Fırçası
12. Maybelline New York Lifter Gloss 003 Moon + Mini Tattoo Liner Jel Göz Kalemli Set
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