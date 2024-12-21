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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 15:41

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Favori kokularınıza ulaşmanın tam zamanı! Yves Saint Laurent ve Dior gibi ünlü markaların sevilen parfümlerinde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor. Bu özel fırsatlarla tarzınıza zarafet katabilirsiniz.

Ev ve yaşam için en çok tercih edilen ürünler bir arada! Pratik çözümler sunan Singer dikiş makinesi ve enerji tasarruflu Baymak termosifon, bu hafta büyük ilgi görüyor. İhtiyacınıza uygun bu ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olun.

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Doğada konfor ve şıklığı bir arada yaşayın! Salomon ve Merrell gibi outdoor dünyasının yıldız markaları şimdi indirimde. Ayaklarınızı yormayan bu modellerle her adımda rahatlığı hissedeceksiniz.

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Mutfakta profesyonel çözümler! Zwilling Fresh & Save vakumlu başlangıç seti ile yemeklerinizi taze tutmak artık çok kolay. Şimdi avantajlı fiyatlarla mutfağınıza kalite katabilirsiniz.

Cildinizin ve ruhunuzun ihtiyacı olan her şey burada! Haftanın en cazip kozmetik ve parfüm indirimleri ile kendinizi şımartabilirsiniz. En popüler ürünler ve markalar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.

2024'ü muhteşem fırsatlarla kapatın! İndirimli ürünler listesinde elektronik, kozmetik ve daha birçok kategoriden en iyi seçenekler sizi bekliyor. Bu fırsatlarla yılın son alışverişlerini keyifle tamamlayın.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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