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ŞOK'a Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 18 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 18 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.12.2024 - 12:01

ŞOK 18 Aralık - 25 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Aralık - 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Forever Ledli Seramik Ev 219 TL,

Forever Ledli Seramik Ev 219 TL,

  • Forever Ağaç Led Mum 229 TL, 

  • Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL, 

  • Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL, 

  • Petrix Kedi / Köpek Figürlü Gece Ay Lambası 249 TL,

  • Forever Işık Zinciri 169 TL, 

  • Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL,

  • Forever Işık Zinciri 20 Led 99,95 TL,

  • a Objeevi Gaz Lambası 299 TL, 

  • Petrix Hareketli Alev Efekt Gaz Lambası 109 TL, 

  • Orbus Yıldız Led Işık 119 TL, 

  • Orbus Peri Led Işık 89,95 TL, 

  • Petrix Alev EfektAkıllı Fener 99,95 TL, 

  • Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL, 

  • 4'lü Kapsül Mum 69,95 TL, 

  • Bardak Mum 59,95 TL, 

  • 2'li Konik Şamdan Mum 49,95 TL, 

  • Kar Küresi 249 TL,

  • Çatı / Silindir Kumbara 32,95 TL,

Günün fırsatları burada

Paşabahçe Bake & Keep Dikdörtgen Tepsi 249 TL,

Paşabahçe Bake & Keep Dikdörtgen Tepsi 249 TL,

  • 1950 cc Paşabahçe Bake & Keep Kare Tepsi 149 TL,

  • 3200 cc Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi 249 TL,

  • 1900 cc Paşabahçe Borcam Tepsi 99,95 TL, 6'lı

  • Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 99,95 TL, 6'lı

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 119 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Iconic Bardak 99,95 TL, 

  • 1450 cc Paşanahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere 129 TL, 

  • Paşabahçe Bölmeli Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • Yuvarlak Katlı Kurabiyelik 499 TL, 

  • Yuvarlak Kek Fanus 499 TL, 

  • Dikdörtgen Baton Fanus 499 TL, 

  • 27 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 69,95 TL, 

  • 22 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 49,95 TL,

  • 16 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 29,95 TL,

  • 12 Parça Çay Seti 599 TL, 

  • 6'lı Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 199 TL, 

  • Dubai Çikolatası Kalıbı 59,95 TL, 

  • 3'lü Adam Kek Kalıbı 79,95 TL, 

  • Hayvan Şekilli Kupa 199 TL, 

  • 2'li Kurulama Bezi 69,95 TL, 

  • Keçe Supla 49,95 TL, 

  • Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 199 TL, 

  • Metal Mısır Kovası 69,95 TL, 

  • Peçetelik 169 TL,

  • Metal Desenli Tepsi 69,95 TL

  • Çocuk Termal Çorap 79,95 TL,

  • Kadın Termal Çorap 99,95 TL, 

  • Peluş Çorap 34,95 TL, 

  • Kadın Aksesuarlı Peluş Terlik 199 TL, 

  • Ponponlu Ev Babeti 89,95 TL, 

  • Dantelli Bralet 99,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 79,95 TL, 

  • 2'li Kadın Slip 59,95 TL,

  • Erkek Boxer 59,95 TL

İndirimli gıda ürünleri

İndirimli gıda ürünleri

İndirimli gıda ürünleri

İndirimli gıda ürünleri

İndirimli kozmetik ürünler

İndirimli kozmetik ürünler

Süper indirim ürünlerinde;

  • 120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 999 TL, 

  • 3x140 gram Superfresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 139 TL, 

  • 114 gram Godiva Masterpieces 120 TL, 

  • 3x180 gram Pınar Labne 89 TL,

  • Torku Tam Buğdaylı / Tam Yulaflı / Sütlü Kremalım Bisküvi 28 TL

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Beyaz eşya ve elektronik;

Beyaz eşya ve elektronik;

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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