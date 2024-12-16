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L’Oréal Paris'ten Maybelline New York'a Birçok Kozmetik Ürününde 500 TL ve Üzeri %20 İndirim Fırsatı

etiket L’Oréal Paris'ten Maybelline New York'a Birçok Kozmetik Ürününde 500 TL ve Üzeri %20 İndirim Fırsatı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 15:39

Garnier makyaj temizleme suyundan, Loreal Paris True Match fondötene kadar birçok seçkin kozmetik ürününde harika bir fırsat sizleri bekliyor. 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Bu benzersiz fırsatla, güzellik rutininizi yenilemek ve kendinizi şımartmak için mükemmel bir zaman. 

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 16.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L’Oréal Paris Elseve Komple Direnç Dökülme Karşıtı Şampuan, saç dökülmesini engellemeye yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiş.

L’Oréal Paris Elseve Komple Direnç Dökülme Karşıtı Şampuan, saç dökülmesini engellemeye yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiş.

Mevsim geçişleri, stres ve diğer faktörler nedeniyle saç dökülmesinin arttığı dönemlerde, saçı güçlendirip ihtiyacı olan bakımı sağlamak büyük önem taşır. Bu şampuan, saç köklerini besler, saçı güçlendirir ve dökülmeye karşı direnç kazandırarak daha sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. Saçlarınız, her kullanımdan sonra daha canlı ve hacimli bir görünüm kazanır.

L’Oréal Paris Elseve Komple Direnç Dökülme Karşıtı Şampuan

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Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile cildindeki kusurları mükemmel şekilde gizle, ışıltı kazandır ve kontür yaparak doğal bir ışıltı yarat.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile cildindeki kusurları mükemmel şekilde gizle, ışıltı kazandır ve kontür yaparak doğal bir ışıltı yarat.

Bu özel formül, mat ve yorgun cildi aydınlatarak daha canlı ve dinlenmiş bir görünüm sunar. Cilt kusurlarını etkili bir şekilde kapatarak ton eşitsizliklerini giderir ve her açıdan pürüzsüz, kusursuz bir cilt görünümü elde etmene yardımcı olur. Hem günlük hem de özel anlarda cildine mükemmel uyum sağlayarak taze ve sağlıklı bir görünüm yaratır.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

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Hızlı, nazik ve etkili bir temizleme arıyorsanız, Garnier Hyaluronik Aloe Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu tam size göre!

Hızlı, nazik ve etkili bir temizleme arıyorsanız, Garnier Hyaluronik Aloe Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu tam size göre!

Tek adımda makyajınızı kolayca temizlerken, cildinizi kir ve kalıntılardan arındırır. Aynı zamanda, hyaluronik asit ve aloe vera içeriğiyle cildinizi nemlendirir ve yatıştırır, böylece taze ve ferah bir his bırakır. Makyaj temizleme rutininizi hızlandırırken, cildinize nazikçe bakım yapar.

Garnier Skin Naturals Micellar Hyaluronik Aloe Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

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L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti Perspirant Sprey Deodorant

L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti Perspirant Sprey Deodorant

L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti-Perspirant Sprey Deodorant, erkekler için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir formül sunar. Kötü kokularla savaşırken, ıslaklık karşıtı teknolojisiyle cildinize kuru ve ferah bir his verir. Uzun süreli koruma sağlayarak, gün boyu kendinizi taze ve güvende hissetmenizi sağlar. Bu deodorant, hem rahatlık hem de etkin koruma arayan erkekler için mükemmel bir seçim.

L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti Perspirant Sprey Deodorant

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Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Suya Dayanıklı Siyah Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Suya Dayanıklı Siyah Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Maskara ile kirpiklerinizi tek tek belirginleştirerek yoğun ve dolgun bir görünüm elde edin. Özel fırçası sayesinde kirpiklerinizin her birini ayrı ayrı sarar, hacimli ve etkileyici bir yelpaze etkisi yaratır. Suya dayanıklı formülü, maskaranın gün boyu kalıcı olmasını sağlar ve kirpiklerinizi asla ağırlaştırmadan mükemmel bir uzunluk ve hacim sunar.

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Suya Dayanıklı Siyah Maskara

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L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah, kirpiklerinizi anında daha uzun ve etkileyici gösterir.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah, kirpiklerinizi anında daha uzun ve etkileyici gösterir.

Kirpik uzatma etkisiyle, her bir kirpiği tek tek ayırarak belirginleştirir ve yoğun hacim kazandırır. Plastik fırçası, kirpiklerinizi hassas bir şekilde kavrayarak, ince uçlardan köklere kadar mükemmel bir dağılım sağlar. Sonuç olarak, daha uzun, ayrılmış ve belirgin kirpiklere sahip olursunuz, gözlerinize çarpıcı bir derinlik katar.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

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L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem, 6 değerli çiçek özü yağı ile zenginleştirilmiş hafif ve ince formülü sayesinde saçlarınıza derinlemesine bakım sağlar. Yağlı bir his bırakmayan dokusu, saçı ağırlaştırmadan nemlendirir ve besler. Her saç tipine uygun olan bu krem, saçı yumuşatırken doğal parlaklık kazandırır ve şekillendirmeyi kolaylaştırır. 

L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

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Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, dudaklarınıza anında dolgunluk ve kalkıklık kazandırır.

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, dudaklarınıza anında dolgunluk ve kalkıklık kazandırır.

Özel formülü sayesinde dudaklarınızı derinlemesine nemlendirir, aynı zamanda gözle görünür şekilde pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlar. Dudaklarınıza doğal bir ışıltı ve hacim katarak, etkileyici ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak!

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

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Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll-On Deodorant

Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll-On Deodorant

Garnier Mineral Ultra Dry roll-on deodorant, uygulandıktan hemen sonra hızla kuruyan ve hatta en zorlu koşullar altında bile koltuk altınızda uzun süreli bir kuruluk hissi sağlayan bir ürün. Bu antiperspirant roll-on deodorantın en dikkat çeken özelliği, ilk 48 saat boyunca etkili olmasıdır. 

Garnier Mineral Ultra Kuru Kadın Roll-On Deodorant

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Loreal Paris True Match Foundation - Mat Föndöten

Loreal Paris True Match Foundation - Mat Föndöten

True Match Foundation Mat Föndöten, ten rengiyle bütünleşen yoğun pigmentlere sahip. Bu sayede, fondöten cildinizle mükemmel bir uyum sağlıyor ve doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca, bu ürünün hafif formülü sayesinde cildinizde ağırlık yapmıyor ve cildinizin nefes almasını engellemiyor.

Loreal Paris True Match Foundation - Mat Föndöten

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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