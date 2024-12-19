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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 08:09

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ChasBete Salata Kasesi

ChasBete Salata Kasesi

Evde salata servisinde kullanabileceğiniz bu kaseyi başka amaçlarla da kullanmak mümkün. 2 tane gelen kaseler cam. 20 cm'lik kaseler sunumlarda işinize çok yarayacak.

439 TL olan kaselerin 3'lüsü Temu'da 1.049 TL.

ChasBete Salata Kasesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Bambu Saklama Kabı

Bambu Saklama Kabı

Bambular son zamanlarda çok moda. Bambu baharatlıklar da çok şık duruyor. Tuzluk ya da başka baharatlık olarak kullanabileceğiniz saklama kabı doğal bambudan üretilmiş. Şık ve zarif tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak!

199 TL olan saklama kabı Temu'da 225 TL.

Bambu Saklama Kabı

AMAZON external

Kadın Hamile Pantolon

Kadın Hamile Pantolon

Hamileyken kadınlar için rahat pantolonlar üretiliyor. O pantolonlardan biri de bu ürün. Rahat olduğu için üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz pantolon hamilelik sürecinde en sevdiğiniz pantolonunuz olacak.

443 TL olan pantolonun grisi Temu'da 464 TL.

Kadın Hamile Pantolon

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Bambum Ganberi 3 Bölmeli Çerezlik & Sosluk

Bambum Ganberi 3 Bölmeli Çerezlik & Sosluk

3 bölmeli bu tabak bambudan. Çerezlik, sosluk ya da istediğiniz başka bir şey için kullanabileceğiniz bu tabak sunum için ideal. Temizlemesi de kolay tabak oldukça dayanıklı.

115 TL olan tabak Temu'da başka bir sunum tabağı 228 TL.

Bambum Ganberi 3 Bölmeli Çerezlik & Sosluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

LOMUG Tava

LOMUG Tava

4 bölümü olan tava ile yemek pişirmek kolaylaşıyor. Aynı anda birçok yemeği yapabileceğiniz tava yapışmaz olduğu için çok kullanışlı. Her ocağa uygun tavada pratik şekilde kahvaltı ya da yemek hazırlayabileceksiniz.

299 TL olan tavanın 7 bölmelisi Temu'da 1.029 TL.

LOMUG Tava

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LABRIMP Sos Tabağı

LABRIMP Sos Tabağı

4 tane gelen sos tabakları çok şık. Misafirlerinize sos servisi yaparken kullanabileceğiniz sos tabakları yemek masanıza çok yakışacak. Seramik tabaklar modelleriyle herkesin çok hoşuna gidiyor.

877 TL olan sos tabakları Temu'da 975 TL.

LABRIMP Sos Tabağı

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İLİVA Sufle Kalıbı

İLİVA Sufle Kalıbı

Sufle yapmayı seviyorsanız size bu kaplar şart. 6 tane gelen sufle kapları ile çeşit çeşit sufle yapabileceksiniz. Makinede yıkanabildikleri için temizlenmesi çok kolay. 

219 TL olan sufle kalıpları Temu'da 917 TL.

İLİVA Sufle Kalıbı

AMAZON external

Polesie Market Arabası

Polesie Market Arabası

Çocuklar evde oynayabilecekleri bu market arabasıyla çok eğlenecekler. Kuracakları oyunlarda kullanabilecekleri market arabasını tüm çocuklar çok seviyor.

Polesie markasını yeni keşfettim. Eski oyuncaklar kalitesinde. Kalın plastikten. Ünlü markalardan hem daha ucuz hem daha sağlam. Oyuncak 3 parçadan oluşuyor. Kolayca monte ediliyor.

399 TL olan market arabası Temu'da 789 TL.

Polesie Market Arabası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Amosfun Atıştırmalık Seti

Amosfun Atıştırmalık Seti

Atıştırmalıklar için kullanabileceğiniz bu sette 5 tane ay şekilli tabak var. 3'lü, 5'li ya da ayrı ayrı kullanabileceğiniz tabaklar çok güzel duruyor. Rengarenk bu tabaklar mutfakta çok işinize yarayacak.

978 TL olan tabak setinin Temu'da 3'lüsü 1.012 TL.

Amosfun Atıştırmalık Seti

AMAZON external

Dehalimited Mutfak Organizer

Dehalimited Mutfak Organizer

Tezgah üstünde kullanılabilen bu organizer mikrodalga için ideal. Mikrodalganın üzerine 2 kat raf olan organizerin rafları metal. Beyaz organizer her mutfağa yakışıyor.

Ürün oldukça kullanışlı. Montajı oldukça basit. Beyaz renk için profil kapaklarininda beyaz olması daha iyi olurdu sanırım. Ürünü ve satıcıyı tavsiye ederim. Mikrodalga fırını olanlar için pratik tezgah düzenleyici bir ürün

735 TL olan organizer Temu'da 1.010 TL.

Dehalimited Mutfak Organizer

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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