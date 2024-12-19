Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

3 bölmeli bu tabak bambudan. Çerezlik, sosluk ya da istediğiniz başka bir şey için kullanabileceğiniz bu tabak sunum için ideal. Temizlemesi de kolay tabak oldukça dayanıklı.

115 TL olan tabak Temu'da başka bir sunum tabağı 228 TL.

Bambum Ganberi 3 Bölmeli Çerezlik & Sosluk

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