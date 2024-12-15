Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ahşap oyuncak her çocuğun bayılacağı bir ürün. İçinde çocukların uzun süre oynayabileceği birçok parça var. Renkli oyuncaklar çocukların çok hoşuna gidiyor. Kolay monte ediliyor ve sökülüyor.

Çok güzel ancak büyük diye aldık küçük çıktı. Kompakt bir ürün.

605 TL olan ahşap oyuncağın çanta formlusu Temu'da 1.048 TL.

Vanplay Ahşap Oyuncak Alet Çantası

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