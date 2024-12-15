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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:33

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vanplay Ahşap Oyuncak Alet Çantası

Vanplay Ahşap Oyuncak Alet Çantası

Ahşap oyuncak her çocuğun bayılacağı bir ürün. İçinde çocukların uzun süre oynayabileceği birçok parça var. Renkli oyuncaklar çocukların çok hoşuna gidiyor. Kolay monte ediliyor ve sökülüyor.

Çok güzel ancak büyük diye aldık küçük çıktı. Kompakt bir ürün.

605 TL olan ahşap oyuncağın çanta formlusu Temu'da 1.048 TL.

Vanplay Ahşap Oyuncak Alet Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

ilauke Baby Nappy Caddy Organizatör

ilauke Baby Nappy Caddy Organizatör

Bebek eşyaları için bir organizatör olarak planlanan bu ürünü başka eşyalar için de kullanmak mümkün. Taşıması kolay organizatör bölmeli bir yapıda. Çok işlevsel organizatörün yanında müslin örtü geliyor.

392 TL olan organizatöre benzer bir ürün Temu'da 432 TL.

Oldukça şık bir bebek bakım çantası, ev içinde kullanım için ideal, çamaşır makinesinde yıkanabilir. Yaynında kullanışlı müslin örtü hediye geliyor.

ilauke Baby Nappy Caddy Organizatör

AMAZON external

DOULEIN Şeffaf Şişe

DOULEIN Şeffaf Şişe

Bu şişeler çok tarz. İçine su, süt ya da meyve suyu koyabileceğiniz şişeleri ister evde ister dışarıda kullanabilirsiniz. 500 ml'lik bu şişeler 2'li set halinde geliyor. Şişeler BPA içermedikleri için gıda ile teması uygun. 

2 tanesi 360 TL olan şişelerin teki Temu'da 290 TL.

DOULEIN Şeffaf Şişe

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Bavokon İçecek Sebili

Bavokon İçecek Sebili

4 litrelik bu içecek kovasının kendi musluğu var. Buzdolabında hep soğuk içecek olsun istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Musluğu sayesinde kolayca bardağa koyup içebiliyorsunuz.

240 TL olan ürünün 3.5 litre kapasitelisi Temu'da 251 TL.

Bavokon İçecek Sebili

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Çocuk Banyo Oyuncağı

Çocuk Banyo Oyuncağı

Çocuklarınız için alabileceğiniz bu oyuncak banyoyu çok daha eğlenceli hale getiriyor. Birçok farklı modeli olan oyuncaklarla banyoda çocuklarınız mutlu şekilde vakit geçirebiliyor.

266 TL olan oyuncağın farklı modeli Temu'da 280 TL.

Çocuk Banyo Oyuncağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Dagi Çizgi Desenli Gömlek

Dagi Çizgi Desenli Gömlek

Çizgi desenli gömlek hem rahat hem şık. Mavi rengiyle çok tatlı duran gömlek gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. Kot pantolonla çok yakışacak gömleği dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

%5 indirime giren gömlek 227 TL. Temu'da ise benzeri 418 TL.

Dagi Çizgi Desenli Gömlek

AMAZON external

Votoko Ekmek Mayalama Seti

Votoko Ekmek Mayalama Seti

Evde ekmek yapmak için ihtiyacınız olan her şey bu sette var. İçinde mayalama sepeti, rattan ekmek sepeti, çırpma teli, hamur kazıyıcı, silikon fırça ve fırın bıçağı var. 23 cm yuvarlak ve 25 cm oval mayalama sepetleri ile lezzetli ekmekler yapabileceksiniz.

935 TL olan mayalama seti Temu'da 1.004 TL.

Votoko Ekmek Mayalama Seti

AMAZON external

Afracam Amber Cam Şişe

Afracam Amber Cam Şişe

50 ml olan şişelerden 6 tane geliyor. Kapaklı olduğu için çok kullanışlı cam kapları istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şişelerin içine su, kolonya, dezenfektan, parfüm, yağ ve daha birçok şey koymak mümkün.

134 TL olan şişelerin Temu'da 59 ml'likleri 224 TL.

Afracam Amber Cam Şişe

AMAZON external

PANÇO Kadife Salopet

PANÇO Kadife Salopet

Bu salopet kadife kumaştan üretilmiş. Beli lastikli salopetle bebekleriniz çok rahat edecek. Yeşil rengiyle çok tarz duran salopet 0-3 yaş arası çocuklar için uygun. 

232 TL olan salopet Temu'da 368 TL.

PANÇO Kadife Salopet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Egecan Mobilya Banyo Dolabı

Egecan Mobilya Banyo Dolabı

Tek kapaklı bu banyo dolabını banyosunda az yeri olanlar alabilir. İçinde 3 raf olan banyo dolabına havlu, sabun ya da banyoda kullanabileceğiniz malzemeleri koymanız mümkün. 

929 TL olan dolap Temu'da 991 TL.

Egecan Mobilya Banyo Dolabı

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mulan
mulan
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