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Kablosuz Yaka Mikrofonundan Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Kablosuz Yaka Mikrofonundan Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 05:31

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Karaoke mikrofonundan yaka mikrofonuna, hem süpüren hem silen Philips dikey süpürgeden Apple Watch manyetik hızlı şarj aletine. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Coverzone Wireless Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu

Coverzone Wireless Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu

Uygun fiyatlı ve kaliteli bir yaka mikrofonu arayanların tercihi.

Fiyatı 495 TL.

Coverzone Kablosuz İkili Yaka Mikrofonu

'Ürünü okulda öğrenci etkinlik ve sunumlarında kullandık, sorunsuz. Şarjının bitip pilleri tüketmemesine dikkat edilirse uzun süre çalışır.'

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Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

Akıllı televizyon alma ihtiyacını ortadan kaldıran bir ürün.

Fiyatı 1499 TL.

Xiaomi Mi TV Stick

'Aşırı işimizi gören bir ürün uyduyu kullanmıyoruz bunu aldığımdan beri daha sonra üç kişiye daha aldırdım bu kadar uygun fiyata tv'yi internetli tv'ye dönüştürmek çok iyi.'

Televizyon ve ev sinema sistemleri kategorisinde çok satan ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Panasonic KX-TG6811JTS Kablosuz Telefon

Panasonic KX-TG6811JTS Kablosuz Telefon

Ev ya da ofis için kablosuz telefon arayanların tercihi.

Fiyatı 1799 TL.

Panasonic KX-TG6811JTS Kablosuz Telefon

'Harika çalışıyor, ses iyi ve ev kullanımı için gereken tüm özelliklere sahip.'

Telefonlar, VoIP ve aksesuarları kategorisinde çok satan ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple 10.9 inç iPad Tablet (10. Nesil)

Apple 10.9 inç iPad Tablet (10. Nesil)

En çok satılan tablet olan 10. nesil iPad karşınızda!

64 GB kapasiteli olanın fiyatı 14.149 TL.

Apple 10.9 inç iPad (10. Nesil)

'Bir pro ya da air olmasa da öğrenci için yeterli. Fiyat avantajı için Amazon Türkiye'ye teşekkür ederim.'

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Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

Aynı anda 2 cihazı hızlı şarj imkanı ile şarj edebileceğiniz kaliteli ve kompakt boyuta sahip bir ürün.

Fiyatı 356 TL.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

'Kompakt tasarımı sayesinde çantamda rahatça taşıyabiliyorum, bu da seyahatlerimde büyük kolaylık sağlıyor. İki USB-C portu sayesinde aynı anda hem telefonumu hem de tabletimi şarj edebiliyorum; bu, özellikle yoğun günlerde zaman kazandırıyor.'

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Samsung HW-C450/TK Soundbar (2023)

Samsung HW-C450/TK Soundbar (2023)

Bu fiyata bu kalitede bir soundbar ev için kesinlikle ideal diye düşünenler belli ki çok fazla. 

Fiyatı 4999 TL.

Samsung HW-C450/TK Soundbar (2023)

'Ürünü kendim kurdum, içerisinden 2 adet güç kablosu ve optik kablo çıkıyor almanıza gerek yok. Ben Grundig marka Android tv'ye bağladım müzik ve bass kalitesi harika ama ürünün kendi kumandası ayrı, tv'ninki ayrı olması biraz can sıkıcı. Sounbar'ın ses ayarlarını kendi zevkinize göre yapmalısınız. Ben surround modunda ve bas +4, trebble +4 woofer bass +5 ve sound voice modu ON olarak kullandığımda 15. ses seviyesini geçemiyorum çünkü apartman sallanıyor :)'

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Teknosepetim Karaoke Bluetoothlu Mikrofon

Teknosepetim Karaoke Bluetoothlu Mikrofon

Karaoke partilerinin vazgeçilmezi.

Fiyatı 340 TL.

Teknosepetim Karaoke Mikrofon

'Sınıfta derslerimde (ilkokul) kullanmak üzere iki adet aldım. İkisini de şarj edip denedim ve çalışıyor. Bluetooth ile telefona bağlanabiliyor hoparlörü çok iyi değil iş görüyor. Ses çıkışı da fena değil, sesi inceltme kalınlaştırma efektleri de mevcut.'

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Akıllı saatler arasında en çok tercih edilen model  karşınızda.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active, şık tasarımı ve işlevsel özellikleriyle öne çıkan bir akıllı saat. Gelişmiş özellikleri ve uygun fiyatıyla, günlük kullanım için harika bir seçenek. 

Fiyatı 1340 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

  • 'Modern ve sade bir tasarıma sahip. 1.83 inçlik TFT LCD ekranı, geniş ve net bir görüntü sunuyor. Çözünürlüğü 240x280 piksel ve parlaklığı yüksek, bu da güneş ışığında dahi ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

  • Uyku kalitenizi analiz ederek, derin ve hafif uyku sürelerini raporluyor.

  • Gün boyunca sürekli kalp atış hızınızı izliyor ve anormal değerlerde uyarı veriyor.

  • Koşu, yürüyüş, yüzme, yoga gibi çok sayıda aktivite modu mevcut. Suya dayanıklılığı sayesinde (5 ATM) yüzme sırasında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

  • Bluetooth üzerinden gelen çağrıları cevaplama veya reddetme ve mesaj bildirimlerini görüntüleme imkanı sunuyor.'

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Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Belirli Apple Watch modelleri için hızlı şarj özelliğine sahip dayanıklı, örgü kablo.

Fiyatı 1049 TL.

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

'Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı - USB‑C Kablosu (1 m)’yi bir süredir kullanıyorum ve deneyimlerimi paylaşmak istedim. Kurulumu oldukça basit; kabloyu USB‑C adaptörüme bağlayıp manyetik konnektörü Apple Watch’uma yaklaştırdığımda, mıknatıslar sayesinde konnektör kendiliğinden yerine oturuyor. Bu, şarj işlemini son derece pratik hale getiriyor.

Özellikle Apple Watch Series 7 ve daha yeni modellerle kullanıldığında, hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 45 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyorum. Bu, yoğun günlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Kablonun 1 metre uzunluğu, günlük kullanım için yeterli esneklik sunuyor.'

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Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Dikey şarjlı süpürgeler arasında en çok satın alınan model karşınızda. Hem süpürüyor hem siliyor.

Işıklı olması da harika.

Fiyatı 8903 TL.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

'Aileme aldım, deneme amaçlı bir süre kullandım. Bende D**on Gen5 Detect var. Malzeme kalitesi daha iyi D**on'dan. D**on'ın daha iyi diyebileceğim tek farkı evde 3 kedim olduğu için koltuk aparatı ile koltuklardaki tüyleri çok rahat alabiliyorum. Ağırlık olarak bende ki D**on bütün evi temizlediğimde kolumu çok ağrıtıyordu Philips'te öyle bir sorun yaşamadım ağırlık farkı olduğu için. Kullandıktan sonra D**on aldığıma biraz pişman oldum arada çok ciddi fiyat farkı vardı. Ürüne gelirsek önündeki beyaz ışık gayet bütün kirleri gösteriyor temizlediğiniz alanı zaten direkt anlıyorsunuz ışık sayesinde orada hiç toz olmuyor. Mop aparatı robot süpürgelerdeki gibi çalışıyor su koyuyor süpürüyorsunuz o sürekli olarak bezi ıslatıyor haznedeki su ile. Temizlik bitince bezi temizliyorsunuz. Fiyatına göre çok memnun kaldım. Öneririm.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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