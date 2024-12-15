Kablosuz Yaka Mikrofonundan Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saate: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Karaoke mikrofonundan yaka mikrofonuna, hem süpüren hem silen Philips dikey süpürgeden Apple Watch manyetik hızlı şarj aletine. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.

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Bu içerik 13.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.