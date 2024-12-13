BİM'e 3 Musluklu Su Sebili Geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e 3 Musluklu Su Sebili Geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
20 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL
Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
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Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL
Yapay Kokina Çiçeği 59 TL
Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL
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