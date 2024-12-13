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BİM'e 3 Musluklu Su Sebili Geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e 3 Musluklu Su Sebili Geliyor! 20 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.12.2024 - 10:53

20 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

  • Kumtel Sandık Tipi Derin Dondurucu 7.490 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

  • Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

  • Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 3.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.375 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.995 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 975 TL

  • Kumtel Cam Mutfak Baskülü 199 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskülü 219 TL

  • İmex Mini Hoparlör 379 TL

  • İmex Seyahat Kablo Seti 249 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

  • Polosmart Wag Maşası 495 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 749 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi 115 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 79 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 6'lı 119 TL

  • LAV Dondurmalık 27,50 TL

  • Glass in love Cam Kupa  3'lü 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 109 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 139 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL

  • Benante Emaye Çaydanlık 599 TL

  • Benante Emaye Sosluk 189 TL

  • Mutfak Gereçleri 45 TL

  • Silikon Uçlu Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 109 TL

  • Benante Kupa 169 TL

  • Benante Porselen Kase 3'lü 99 TL

  • Metal Tepsi 39 TL

  • Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 79 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 18,50 TL

  • Bel/Ayak Sıcak Su Torbası 239 TL

Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL

Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Erkek El Çantası 279 TL

  • Dagi Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 259 TL

  • Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Dagi Nakışlı Havlu 59 TL

  • Dagi Nakışlı Havlu 99 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 439 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 459 TL

  • Dagi Çocuk Pijama Takımı 349 TL

  • Nakışlı Havlu 79 TL

  • Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Mutfak Havlusu 2'li 99 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 119 TL

  • Mutfak Önlüğü 109 TL

  • Runner 99 TL

  • Kadın Bere-Atkı Takım 179 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Erkek Bere 79 TL

Yapay Kokina Çiçeği 59 TL

Yapay Kokina Çiçeği 59 TL

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 16 cm 99 TL

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 28 cm 179 TL

  • Colombia Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL

  • Melamin Desenli Şekerlik 99 TL

  • Melamin Ekmeklik 59 TL

  • Glass in love Kokina Çift Cidarlı Kupa 159 TL

  • LAV Kokina Çay Seti 12 Parça 279 TL

  • Benante Çerezlik Seti 209 TL

  • Vazo Çeşitleri 159 TL

  • Metal Saksılı Yapay Çiçek Çeşitleri 69 TL

  • Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL

  • Seramik Işıklı Ev 189 TL

  • 3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 229 TL

  • Dekoratif Ledli Mum 59 TL

  • Müzik Kutusu 249 TL

  • Kar Küresi 229 TL

  • Dekoratif Işıklı Ay Küre 119 TL

  • Metalik Balon 6'lı 22,50 TL

  • Ledli Balon Standı Seti 129 TL

  • Fotoğraf Albümü 159 TL

  • Kar Spreyi 39,50 TL

Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL

Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL

  • Oyuncak Yol Seti 399 TL

  • Bloklu Şato 35 Parça 279 TL

  • Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 299 TL

  • Yükselen Zeka 4-6 Yaş Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

  • Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

  • Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL

  • Oyuncak Karavan Seti 229 TL

  • Oyuncak Dinazorlar 59 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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