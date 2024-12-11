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ŞOK'a Hoower Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 14 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Hoower Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 14 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.12.2024 - 12:07

ŞOK 14 Aralık - 21 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Aralık - 21 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sarar Battaniye Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

Sarar Battaniye Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL,

  • Desenli Bebek Battaniyesi 199 TL,

  • Visco Dolgulu Yastık 169 TL,

  • Silikon Mikro Yastık 99,95 TL,

  • Penti Daima Termal Tayt 179 TL,

  • Spor Tayt 99,95 TL,

  • Kadın Peluş Terlik 79,95 TL,

  • Abs Orta Boy Valiz 749 TL, 

  • Abs Kabin Boy Valiz 549 TL,

  • 3'lü Bavul İçi Organizer Set 149 TL,

  • Ruumstore Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL, 

  • Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL, 

  • Objevi Cam Gider Kapağı 29,95 TL,

  • Yapay Çiçek Asorti 49,95 TL,

  • Yarış Arabası 399 TL, 

  • Arabalı Dinozor Oyun Seti 79,95 TL, 

  • Büyük Sök Tak Bisiklet 199 TL, 

  • Askılı Makyaj Çantası 99,95 TL, 

  • Sepetli Manav Kasası 299 TL, 

  • Metal Yarış Arabalar 119 TL, 

  • Timsah & Balina Araç Fırlatma Seti 199 TL,

  • Sevimli Bebekler 99,95 TL

Süper indirim:

  • 350 gram Ülker Çokokrem 60 TL, 

  • 75 ml Signal White Now Gold Diş Macunu 75 TL,

  • 1008 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 75 TL,

  • 810 gram Ace Ultra Yoğun Çamaşır Suyu Okaliptüs / Dağ Ferahlığı 36 TL

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

Elektronik;

Elektronik;
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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