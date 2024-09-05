Yemeklerin Tazeliğini Koruyan Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti İndirimde!
Yemeklerin Tazeliğini Koruyan Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti İndirimde!
Evinizdeki besinlerin tazeliğini korumak artık çok kolay! Vakumlu cam saklama kapları, son dönemin en çok tercih edilen ürünlerinden biri haline geldi. Özellikle haftalık yemek planı yapanlar için vazgeçilmez bir yardımcı. Eğer siz de düzenli bir yemek yapma alışkanlığı oluşturmak, yemeklerinizi taze muhafaza etmek ve emek verdiğiniz lezzetleri israf etmek istemiyorsanız, bu indirim fırsatı tam size göre!
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Bu içerik 05.09.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftalık yemek hazırlığı yapmayı sevenlerin tercih ettiği ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti, 8 parçadan oluşuyor.
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Zwilling vakumlu saklama seti ile gıdalar, geleneksel saklama yöntemlerine kıyasla 5 kat daha uzun süre taze kalıyor ve besin maddeleri korunuyor.
Başlangıç setinin içeriği ise şöyle;
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