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Yemeklerin Tazeliğini Koruyan Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti İndirimde!

etiket Yemeklerin Tazeliğini Koruyan Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.09.2024 - 15:20 Son Güncelleme: 05.09.2024 - 16:37

Evinizdeki besinlerin tazeliğini korumak artık çok kolay! Vakumlu cam saklama kapları, son dönemin en çok tercih edilen ürünlerinden biri haline geldi. Özellikle haftalık yemek planı yapanlar için vazgeçilmez bir yardımcı. Eğer siz de düzenli bir yemek yapma alışkanlığı oluşturmak, yemeklerinizi taze muhafaza etmek ve emek verdiğiniz lezzetleri israf etmek istemiyorsanız, bu indirim fırsatı tam size göre!

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Bu içerik 05.09.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Haftalık yemek hazırlığı yapmayı sevenlerin tercih ettiği ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti, 8 parçadan oluşuyor.

Haftalık yemek hazırlığı yapmayı sevenlerin tercih ettiği ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti, 8 parçadan oluşuyor.

Zwilling vakumlu saklama seti ile gıdalar, geleneksel saklama yöntemlerine kıyasla 5 kat daha uzun süre taze kalıyor ve besin maddeleri korunuyor.

Zwilling vakumlu saklama seti ile gıdalar, geleneksel saklama yöntemlerine kıyasla 5 kat daha uzun süre taze kalıyor ve besin maddeleri korunuyor.

Zamandan ve paradan tasarruf etmenin yanı sıra gıda atıklarını da önlüyor.

Başlangıç setinin içeriği ise şöyle;

Başlangıç setinin içeriği ise şöyle;

  • La Mer: 1 x vakum pompası (Ø 4,5 cm, Y 19,5 cm) 

  • USB 2.0 Tip A şarj kablosu Micro-USB 

  • 1 x vakum kutusu cam L (2 L, 22 x 15 x 12 cm) 

  • 1 x vakumlu yemek kutusu L düz (1 L, 22 x 15 x 6,5 cm. cm) 

  • 2x vakum torbası S (her biri 1,25 l, 23 x 20 cm) 

  • 2 x vakum torbası M (her biri 4 L, 35 x 26 cm) 

  • 1 x vakum torbası L (8,5 L, 49 x 30 cm) 

  • Fermuar ve marine yardımcısı dahil

Kullanıcı yorumları;

  • Yemeklerimi daha uzun süre taze tuttuğu için memnunum. Özellikle peynirlerin uzun süreli buzdolabında tutulması için ideal.

  • Ürün gerçekten çok taze tutuyor. Sosu dökülmüş salatayı bile ertesi gün sebzeleri solmadan yedik. Kesinlikle parasının karşılığını hak ediyor.

  • Ürün kaliteli. Dolap içlerini kokudan, gıdaları çürümeden, insanları israftan kurtaracak bir ürün. Umarım uzun dönemde fonksiyonları bozulmaz.

İndirimli fiyatıyla stoklar gitmeden bu sete sahip olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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