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Mobil Uygulamalısı Bile Var! Yiyeceklerinizin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayacak Vakumlu Saklama Kapları

etiket Mobil Uygulamalısı Bile Var! Yiyeceklerinizin Daha Uzun Süre Taze Kalmasını Sağlayacak Vakumlu Saklama Kapları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 10:38

Mutfaklarımız, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin yanı sıra taze gıdaları muhafaza etmek için de önemli bir alanı kaplar. Ancak gıdaların tazeliğini ve lezzetini korumak, bazen zorlu bir görev olabilir. İşte bu noktada saklama kapları devreye giriyor. Gıdaların en sağlıklı şekilde saklanmasını sağlayan bu  ürünler mutfaklarda adeta kurtarıcı bir rol üstleniyor. 

Vakumlu saklama kapları, basit ama etkili bir prensibe dayanır: kap içerisindeki havayı emerek gıdaların oksidasyonunu önler ve böylece tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlar. Bu sayede, yiyeceklerin lezzeti, besin değeri ve dokusu ilk günkü gibi kalır. Ayrıca, vakumlu saklama kapları sayesinde yiyeceklerde mikroorganizmaların üremesi engellenerek gıdaların bozulma riski minimuma indirilir.

Bu kullanışlı mutfak yardımcıları, çeşitli boyut ve şekilleri ile farklı ihtiyaçlara cevap verebilirler. Böylece, küçük meyve dilimlerinden büyük porsiyonlara kadar her türlü gıdayı saklamak mümkün olur. Ayrıca, vakumlu saklama kapları genellikle mikrodalga ve bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalarıyla da pratik bir kullanım sunarlar. Bununla birlikte çeşitli boyutlardaki yemek taşıma kapları ile istediğiniz an taze yemeklerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi bu muhteşem ürünün detaylarına bakalım...

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Tazeliğin Şifresi Elinizin Altında: ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı Seti

Tazeliğin Şifresi Elinizin Altında: ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı Seti

ZWILLING Fresh & Save Vakumlu saklama seti ile gıdalar geleneksel saklama yöntemlerine kıyasla 5 kat daha uzun süre taze kalır ve besin maddeleri korunur. Bu sadece zamandan ve paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda gıda israfını da önler. 8 parçadan oluşan bu set içerisinde:

  • 1 adet vakum pompası 

  • 1 x vakum kutusu cam L (2 L, 22 x 15 x 12 cm)

  • 1 x vakumlu yemek kutusu L düz (1 L, 22 x 15 x 6,5 cm)

  • 2 x vakum torbası S (1,25 L, 23 x 20 cm)

  • 2 x vakum torbası M (4 L, 35 x 26 cm)

  • 1 x vakum torbası L (8,5 L, 49 x 30 cm) yer almaktadır.

Ürüne hızlıca göz atmak isterseniz Amazon link burada, Hepsiburada link burada

Yiyeceklerinizi Vakumlayan Minik Süper Kahraman: ZWILLING Vakum Pompası

Yiyeceklerinizi Vakumlayan Minik Süper Kahraman: ZWILLING Vakum Pompası

Bu küçük ve güçlü cihaz, yiyeceklerinizin tazeliğini korumak için adeta bir süper kahraman gibi çalışır. Artık çilekleriniz küflenmeyecek, avokadolarınız kararmasın diye endişelenmenize gerek kalmayacak ve peynirleriniz haftalar sonra bile ilk günkü gibi taze kalacak. Kullanımı inanılmaz kolay!

İşte kullanımı: Pompayı kabın üzerindeki valfe yerleştirin ve birkaç kez pompalayın. Hava, sihirli bir şekilde kabın içinden dışarı çıkacak ve yiyecekleriniz vakumlanacak. Böylece oksidasyon minimumda tutulur ve yiyeceklerinizin besin değerleri, aroması ve tazeliği çok daha uzun süre korunur.

Bu vakum pompasının içinde yer aldığı setin Amazon linki için buraya tıklayınız. Eğer sadece ZWILLING Vakum Pompasına ihtiyacınız varsa Hepsiburada linki için buraya tıklayınız.

Lezzet Durağı Hep Yanınızda: ZWILLING Yemek Taşıma Kutusu

Lezzet Durağı Hep Yanınızda: ZWILLING Yemek Taşıma Kutusu

2'si 1 arada yemek kutusu iki farklı gıda türünü ayırmak için pratik, çıkarılabilir bir ayırıcıya sahip. Ayrıca üzerinde bulunan yenilikçi kapak sızdırmazdır ve hazırlanan yemekler mikrodalga fırında doğrudan kapaklı kutularda ısıtılabilir. Bu yemek kutusunun içinde yer aldığı seti satın almak için buraya tıklayınız. Eğer  ZWILLING markasına ait tek bir yemek taşıma kutusu almak isterseniz buraya tıklayınız.

Yerden Tasarruf, Tazelikte Maksimum Verim: ZWILLING Vakumlu Torbalar

Yerden Tasarruf, Tazelikte Maksimum Verim: ZWILLING Vakumlu Torbalar

Artık dondurucuda yer kaplayan, hantal paketlerle uğraşmak yok! Bu torbalarla yiyeceklerinizi güvenle vakumlayabilir, hem yerden tasarruf edebilir hem de tazeliklerini maksimum seviyede koruyabilirsiniz. Et, balık, sebze, meyve, peynir... Aklınıza gelen her türlü yiyeceği bu torbalarda saklayabilirsiniz. Üstelik marinasyon için de birebir. Vakum sayesinde marinasyon süresi kısalır, lezzetler yoğunlaşır.

Şimdi Sırada Bu Setin En Güzel Özelliğinden Bahsedelim

Şimdi Sırada Bu Setin En Güzel Özelliğinden Bahsedelim

Bu setin en harika özelliği mobil uygulama entegrasyonu. Evet, yanlış duymadınız! Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kaplarınızdaki yiyeceklerin son kullanma tarihlerini takip edebilir, hatta size ne zaman tüketmeniz gerektiği konusunda bildirimler alabilirsiniz. Artık hiçbir şeyi çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız!

Serideki tüm saklama kaplarında bulunan bir QR kodu, yemeğinizi ZWILLING Culinary World uygulamasına bağlar. Ücretsiz uygulama, vakumlu yiyeceklerin ve yemeklerin ne kadar süre saklanabileceğini hesaplar ve  yiyeceklerin ne zaman tüketilmesi gerektiğini zamanında size bildirir. Tarifler, açıklayıcı videolar ve alışveriş listelerini uygulamadan kolaylıkla bulabilirsiniz.

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ZWILLING Fresh & Save 3 Adet Cam Yiyecek Saklama Kabı

ZWILLING Fresh & Save 3 Adet Cam Yiyecek Saklama Kabı

Set içerisinde S, M ve L boyutlarında üç cam saklama kabı bulunur. Cam kapları sadece buzdolabı ve derin dondurucuda değil, kapaksız olarak fırında da kullanabilirsiniz. Yemeklerinizi mikrodalgada veya fırında kolayca ısıtabilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıktık.

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Zwilling Vakum Başlangıç Set (M-L) 7 Parça

Zwilling Vakum Başlangıç Set (M-L) 7 Parça

Eğer Zwilling markasına ait 7 parçadan oluşan vakumlu bir başlangıç seti almak isterseniz bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Link için buraya tıktık.

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Alternatif Bir Ürün Hiç Fena Olmaz Diyenlere

Alternatif Bir Ürün Hiç Fena Olmaz Diyenlere

Tritan kapaklı yüksek kaliteli tasarım vakumlu cam kaptan yapılmış Caso markasına ait vakum kapları çiğ ve haşlanmış sebze, et, kıyma, kurabiye, meyve, kesme, peynir, çorba vb. saklamak için idealdir. Yemekleri taşımak ve servis etmek için de mükemmel şekilde uygundur. Bu alternatif ürüne göz atmak isterseniz buraya tıklayınız.

Electrolux EVFB1 Vakumlu Yiyecek Saklama Kapları

Electrolux EVFB1 Vakumlu Yiyecek Saklama Kapları

Electrolux markasına ait BPA ve toksik madde içermeyen güvenli malzemelerden yapılmıştır. 1x 1L Kap ve 1x 1.6L Kap içeren bu set taze yiyecekleriniz için güvenli ve koruyucu bir saklama sistemi.Ürünü beğendiyseniz satın almak için linke tıklayınız.

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Bigatti Krem Vakumlu Saklama Kabı Seti

Bigatti Krem Vakumlu Saklama Kabı Seti

Bigatti markasına ait vakumlu saklama seti içerisinde:

  • 1 Adet 630 ml saklama kabı

  • 1 Adet 1040 ml saklama kabı

  • 1 Adet 1480 ml saklama kabı

  • 1 Adet şarj edilebilir hava pompası yer almaktadır.

Ürünü kullanmadığınız zaman kolay saklama için tüm boyutlar iç içe yerleştirilebilir.Ürünü detaylı incelemek isterseniz link burada.

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Fabcio Fresco Otomatik Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti

Fabcio Fresco Otomatik Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti

Fabcio Fresco, tercih ettiğiniz yiyecekleri saklamanın kolay ve sağlıklı yolunu sunar. Kutu İçerisinde:

  • 1 adet 1.8L Cam Vakumlu Saklama Kabı

  • 2 adet 1L Cam Vakumlu Saklama Kabı

  • 1 adet Büyük Boy Vakumlu Gıda Poşeti

  • 2 adet Orta Boy Vakumlu Gıda Poşeti

  • 1 adet Şarj Edilebilir Elektrikli Vakum Pompası

  • 1 adet Type-C Şarj Kablosu yer almaktadır.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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