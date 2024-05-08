Çeyiz Listeni Tamamlamana Yardımcı Oluyoruz! İşte Mutfak ve Ev Ürünlerinde Çok Satanlar
Çeyiz Listeni Tamamlamana Yardımcı Oluyoruz! İşte Mutfak ve Ev Ürünlerinde Çok Satanlar
Çeyiz alışverişi; evlenecek çiftlerin heyecanla bekledikleri ve keyifle hazırlandıkları bir ritüel. Aileler, en yakın arkadaşlar bir araya gelir çeyiz listesinin üzerinde birlikte düşünülür, ürün deneyimleri aktarılır ve macera başlar. Bu içerikte çeyiz alışverişi yapacak heyecanlı çiftler için en çok satan mutfak ve ev ürünlerini bir araya getirdik. Mutlu yuvanızın temellerini atacağınız keyifli alışverişler dileriz.
Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Tefal Ingenio Unlimited 13 Parçalı Set
2. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru İstasyonlu Robot Süpürge
3. Karaca Artdeco 22 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı
4. Neoflam Midas Bej 11 Parça Ayrılabilen Saplı Iç Içe Geçebilen Indüksiyonlu Tencere Tava Seti
5. Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi
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6. Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti
7. Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti + Gıda Torbası
8. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi
9. Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge
10. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Bataryalı Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Evcil Hayvan Dostu
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11. Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Süpürge
12. Philips, PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü
13. SteamOne Mobil Katlanabilir Buharlı Ütü
14. Homend Smart Coffebreak 5007H Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi
15. Arzum-OK006 Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi
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16. Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL
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