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Çeyiz Listeni Tamamlamana Yardımcı Oluyoruz! İşte Mutfak ve Ev Ürünlerinde Çok Satanlar

etiket Çeyiz Listeni Tamamlamana Yardımcı Oluyoruz! İşte Mutfak ve Ev Ürünlerinde Çok Satanlar

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 15:54

Çeyiz alışverişi; evlenecek çiftlerin heyecanla bekledikleri ve keyifle hazırlandıkları bir ritüel. Aileler, en yakın arkadaşlar bir araya gelir çeyiz listesinin üzerinde birlikte düşünülür, ürün deneyimleri aktarılır ve macera başlar. Bu içerikte çeyiz alışverişi yapacak heyecanlı çiftler için en çok satan mutfak ve ev ürünlerini bir araya getirdik. Mutlu yuvanızın temellerini atacağınız keyifli alışverişler dileriz.

Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Tefal Ingenio Unlimited 13 Parçalı Set

1. Tefal Ingenio Unlimited 13 Parçalı Set

Tefal Ingenio Unlimited ile yemek pişirmek hem çok basit hem de çok eğlenceli. 22cm kızartma tavası, 28cm kızartma tavası,16cm tencere, 20cm tencere, 24cm sote tavası, 26cm wok ,6cm hermetik plastik kapak, 20cm hermetik plastik kapak, 16cm cam kapak, 20cm cam kapak, 24cm cam kapak ve 2 adet Ingenio paslanmaz çelik kulp içeren bu set ile mutfakta yemek pişrmek en büyük hobiniz olacak.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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2. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru İstasyonlu Robot Süpürge

2. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru İstasyonlu Robot Süpürge

Şık ve kompakt tasarımıyla her ev dekorasyonuna uyum sağlayan, kullanımı kolay, akıllı teknolojisiyle ev temizliğini daha keyifli hale getiren bu robot süpürge çeyizinizin bir parçası olarak evinize hem pratik hem de estetik bir değer kazandırır. Bu ürünü çeyizinde görmek isteyenler için link burada.

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3. Karaca Artdeco 22 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

3. Karaca Artdeco 22 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Artdeco tarzıyla tasarlanmış Karaca'nın kaliteli porseleninden üretilmiş yemek takımı, göz alıcı desenleri ve incelikli işçiliğiyle ön plana çıkıyor. Sunum severlerin dikkatinden kaçmayan bu ürün ile unutulmaz sofra deneyimleri yaşamak isterseniz link burada.

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4. Neoflam Midas Bej 11 Parça Ayrılabilen Saplı Iç Içe Geçebilen Indüksiyonlu Tencere Tava Seti

4. Neoflam Midas Bej 11 Parça Ayrılabilen Saplı Iç Içe Geçebilen Indüksiyonlu Tencere Tava Seti

Çıkarılabilir Saplı Neoflam Midas Alüminyum döküm çıkarılabilir saplı tencere seti, yemeklerinizi pişirmek için mükemmel bir seçimdir. Şık bej rengi ve modern tasarımıyla mutfakta göz alıcı bir görünüm oluşturur, çeyizinize zarif bir dokunuş katar. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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5. Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi

5. Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi

Kahve tutkunlarının çeyizine almak isteyeceği bu ürün çekirdekten fincana kahve hazırlama özelliğiyle, taze ve lezzetli kahve keyfini yaşamanızı sağlar. Her fincanınızda profesyonel bir kahve dükkanı deneyimi sunar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Almak isteyenler hiç düşünmeden alsın derim.Çok uzun araştırmalar sonucu karar vermiştim çok memnun kaldım.

Ürünü satın almak isteyenler buraya tıktık.

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6. Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti

6. Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti

Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olup uzun ömürlü kullanım sunar. Dayanıklı yapısıyla çizilmelere ve aşınmaya karşı direnç gösterir. Ergonomik tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle, pişirme ve servis işlemlerinizi kolaylaştırır. Sapları rahatça kavrayabileceğiniz ve temizlemesi kolay olan set, mutfakta rahat bir deneyim sunar. Her çeyizde olması gereken bu çelik setin linki burada.

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7. Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti + Gıda Torbası

7. Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti + Gıda Torbası

Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti ve Gıda Torbası, çeyiziniz için hem şıklık hem de pratiklik sunar. Gıdalarınızı uzun süre taze tutmanın yanı sıra, mutfağınızda düzenli bir görünüm sağlar ve saklama ihtiyaçlarınızı karşılar. Depolama için ideal özelliklere sahip bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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8. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

8. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, çeyiz listenize pratik bir kahve yapma çözümü eklerken, Philips kalitesiyle güvenilir bir kahve deneyimi sunar. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi ile yaptığınız kahveler aroma karıştırıcı sayesinde her fincanda en iyi lezzet ile içiminize sunulur.

Oldukça güzel ve dayanıklı bir makina bence.

Çeyizi için kahve makinesi arayışında olanlar bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Link burada.

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9. Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

9. Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

Philips 8000 Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge farklı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış temizlik başlıkları ve aksesuarlarıyla, halılar, ahşap zeminler, döşemeler ve mobilyalar gibi çeşitli yüzeylerde etkili temizlik sağlar. Özel başlığı süpürme yönüne göre gücü ve baskıyı ayarlar. Dilerseniz su haznesine deterjan da ekleyebileceğiniz bu muhteşem süpürge ile hijyenik bir eve sahip olmak çok kolay. Bu muhteşem ürünü detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayınız. 

Philips markasına ait daha uygun fiyatlı bir süpürge arayışındaysanız çok satanlarda yer alan Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik 2'si 1 arada süpürge aradığınız ürün olabilir. Detay için bu linke tıklayabilirsiniz.

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10. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Bataryalı Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Evcil Hayvan Dostu

10. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Bataryalı Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Evcil Hayvan Dostu

Evcil hayvan sahipleri için ideal olan bu süpürge özel olarak tasarlanmış fırça başlığı ve yüksek emiş gücü ile evcil hayvanların döktüğü kılları ve tüyleri zahmetsizce temizler. Ürünü çeyizi için satın almış bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürünü çok araştırdım, ondan sonra sipariş verdim en uygun fiyatta amazonda bu satıcıda buldum. Düşünüyorsanız kesinlikle alın ben çeyizim için aldım mini bir ev turu yaptım temiz evi süpürdüm ama evden kül çıktı bildiğiniz çekiş gücü harika 10/10 bir ürün. 

Evcil hayvan sahiplerinin dikkate çekecek bu ürünün Amazon linki için tıktık. Ürüne ait Hepsiburada linki için tıktık.

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11. Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Süpürge

11. Philips XB9125/07 Premium Toz Torbasız Süpürge

Philips'in kaliteli yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle üretilen bu süpürge, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Güvenilir performansıyla çeyiz listenizde yer alacak bir ev aleti olabilir. Philips XB9125/07 TriActive Ultra LED Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız süpürge, çeyizinize ileri teknoloji ve etkili temizlik performansı getirirken, kullanıcı dostu tasarımıyla da günlük temizlik işlemlerini kolaylaştırır. Ürünü satın almak isterseniz link burada.

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12. Philips, PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü

12. Philips, PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü

Çeyiz alışverişinin olmazsa olmazlarından biri ütü diyebiliriz. Philips PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü Yüksek buhar gücü sayesinde kırışıklıkları hızla ve etkili bir şekilde giderir. Kıyafetlerinizin daha pürüzsüz ve düzgün görünmesini sağlar. Çeyizi için bu ütüyü satın almak isteyenler link burada.

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13. SteamOne Mobil Katlanabilir Buharlı Ütü

13. SteamOne Mobil Katlanabilir Buharlı Ütü

SteamOne markasına ait bu ütü katlanabilir tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Bu özellik, seyahatlerde veya dar alanlarda kullanımı kolaylaştırır. Bu taşınabilir mini boy buharlı ütüyü satın almak isterseniz sizleri burayaalalım.

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14. Homend Smart Coffebreak 5007H Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

14. Homend Smart Coffebreak 5007H Çekirdek Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Çekirdek öğütücülü tasarımıyla, her fincanda taze kahve keyfi yaşamanızı sağlar. Öğütme derecesini ayarlayarak, kahvenizin lezzetini ve gücünü isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu, farklı zevklere ve tercihlere uygun kahve demleme deneyimi sunar. Çok fonksiyonlu bir kahve makinesi arayışında olanlar bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Amazon linki için buraya, Hepsiburada linki için buraya tıklayınız.

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15. Arzum-OK006 Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi

15. Arzum-OK006 Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi

Çeyizinizde geleneksel Türk kahvesi keyfini yaşamanızı sağlayarak, konforlu ve lezzetli bir kahve deneyimi sunacak bir ürün arayışındaysanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Arzum OKKA Minio Duo, Türk kahvesini tadını çıkara çıkara, ağır ateşte bol köpüğüyle ideal kıvamında pişirir. Dileyene şekerli dileyene sade, tek seferde 8 fincan kahve servis edebilir. Bu kahve makinesini satın almak isteyenler için Amazon linki burada, Hepsiburada linki burada.

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16. Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL

16. Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL

Tek yemek kaşığı yağ ile daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayan diyet fritöz. İşlemi kontrol etmek için çok işlevli dokunmatik kontrol paneli ile modern ve kompakt tasarıma sahip bu ürün çeyizinize çok yakışacak. Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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