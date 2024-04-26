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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Birbirinden Kullanışlı 14 Ürün

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Birbirinden Kullanışlı 14 Ürün

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 23:02

Teknolojik cihazlar, ev tekstili, kozmetik, mutfak gereçleri, anne ve bebek ürünleri gibi aktüel marketlere her geldiğinde merakla gezdiğimiz ve almak istediğimiz birçok ürünü bu içerikte sizler için bir araya getirdik. Sizin de satın almak için aktüel marketlere gelmesini beklediğiniz ürünler varsa bu içeriğe mutlaka göz atın.

Bu içerik 26.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

1. La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Tüm cilt tipleri için uygun olan bu güneş kremi en uzun UVA ışınlarına karşı bile en etkili UV filtresine ve renksiz, akışkan bir dokuya sahiptir. SPF 50+ içeren formülü ile göz çevresinde kullanılabilir. Hipoalerjeniktir. Suya, kuma ve tere dayanıklıdır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Amazon kalitesiyle almak gerçekten güven veriyor. Orijinalliğinden şüphem yok cildim için de harika oldu. Zaten kullanıyordum daha önceden.

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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2. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

2. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

Stanley, uzun yıllardır kaliteli termos ve dış mekan ekipmanları üreten bir markadır. Bu ürün çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde çayınızı, kahvenizi ve diğer içeceklerinizi 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar soğuk ve 26 saate kadar buz gibi tutar. Tek elle kullanım imkanı sağlayan bu ürün üretim hatalarına karşı ömür boyu garantiye sahiptir.

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3. Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan

3. Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan

B7 vitamini biotini, kollajen ve hidrolize buğday proteinini içeren özel formülü ile en ince saç tellerine bile hacim kazandırmaya yardımcı Ogx  dolgunlaştırıcı şampuan paraben içermez. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Şu ana kadar kullandığım en iyi şampuan. Saçlarımın dökülmesini neredeyse bitirdi, inanılmaz hacimli ve parlak görünüyorlar. Sabah duş aldığımda akşam saçlarım yağlanırdı, neredeyse üç gün temiz kalıyor artık.

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4. ZWILLING Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı

4. ZWILLING Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı

Çift duvarlı yapısı sayesinde içeceğinizin sıcaklığını uzun süre korumaya yardımcı olan bu bardaklar kristal görünümlü cam malzemesiyle sunumunuzu da daha çekici hale getirir.Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün gerçekten işlevini yerine getiriyor, çok kaliteli ve çok şık. Çok beğendim. 

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5. L’Oréal Paris Telescopic Maskara

5. L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Kirpikleri tek tek ayıran, belirginleştiren plastik fırçası ile anında daha uzun görünümlü kirpiklere sahip olmanızı sağlayan Telescopic maskara gün boyu topaklanmaya ve bulaşmaya dayanıklı formüle sahip. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

İlk defa kullanıyorum ve çok memnun kaldım kirpikleri tel tel ayırıyor ve uzatıyor. Tavsiye ederim.

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6. Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere

6. Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere

Döküm demir LAVA, insan ve çevreyle en uyumlu doğal pişirme gerecidir. Zararlı hiçbir katkı maddesi içermez. Lava döküm demir tencerelerin özel tasarım kapaklarındaki kanallar pişirme sırasında oluşan buharı toplar ve tekrar yemeğin içine döndürür. Kapakların ağır olması, lezzetin dışarıya kaçmasına izin vermez. Besin değerleri korunur. Vitamin, mineral ve aroma kaybı olmaz. 

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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7. SONGMICS 2 katlı paslanmaz çelik çamaşır kurutma askısı

7. SONGMICS 2 katlı paslanmaz çelik çamaşır kurutma askısı

Bu çamaşır rafı, çamaşır asmak için 2 farklı seviyede 33 çubuk ve 27 çorap klipsine sahiptir. Buna ek olarak, üst kanatlar ayarlanabilir yüksekliktedir. Böylece uzun kıyafetleri de kolayca asabilirsiniz. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Asma boruları kalın, malzeme sağlam ve hafif. Kurulumu çok kolay. Çocuklu aile için ideal.

Ürünü detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

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8. Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi

8. Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi

Otomatik sıcak tutma özelliğine sahip 1700 W gücündeki Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi çayınızı 15 dakikada demler. Çay demini aldığı anda sesli olarak haber verir. 40 dakika sonra çay bayatladığında ikaz ışığı ile uyarır. Ürüne ait bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çeyizim için aldım. Çok memnun kaldık. Arkadaşlarım da çeyizine alacak.

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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9. Philips 5000 Serisi Saç Düzleştirici

9. Philips 5000 Serisi Saç Düzleştirici

Elektriklenmeyen parlak saçlar için iyonik bakım. Bu güçlü iyonik sistem, her şekillendirmede  bakım yaparak saçınızın parlaklığını artırır. ThermoShield teknolojisi, saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendirmenize olanak verir. Sensörü sıcaklığı düzenleyerek saçınızın kökten uca eşit olarak hak ettiği mükemmel şekli almasını sağlar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu:

Eşim çok beğendi severek kullanıyor. Philips kalitesi her zamanki gibi şaşırtmıyor. Özellikle argan yağı plakası olduğu için ürüne daha sıcak bakmıştım ve gerçekten saçları pırıl pırıl yapıyor. Ürün 30 saniyede ısınıyor ve düzleştirme işlemini çok kısa sürede hallediyor. Tavsiye ediyorum.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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10. Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

10. Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

Croslite adı verilen özel bir malzeme kullanılarak üretilen bu terlikler, uzun ömürlüdür ve çeşitli hava koşullarına dayanıklıdır. Ayrıca, yıkanabilir ve kolayca temizlenebilir. Yumuşak ve hafif köpük tabanı, adımlarınızı destekler ve yorgunluğu azaltır. Yastıklama etkisiyle her adımda ayaklarınızın rahatlığını artırır.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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11. Vileda Turbo Paspas

11. Vileda Turbo Paspas

Vileda Turbo EasyWring & Clean komple set, teleskopik saplı paspas ve pedalla çalışan kovadan oluşur. Güçlü sıkma ve dökme ağzına sahiptir. Yıkanabilir 2'si 1 arada mikrofiber kılıf iki elyaftan oluşur: Yüksek temizleme performansı için beyaz mikrofiber ve kalıntı bırakmadan kir emilimi için kırmızı güçlü lifler. Ürüne ait bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Harika bir ürün gerçekten. Malzeme kalitesi üst düzey.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.

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12. Karaca İznik Yeni Form 6 Kişilik Kahve Fincanı

12. Karaca İznik Yeni Form 6 Kişilik Kahve Fincanı

İznik motifleriyle bezeli Karaca İznik Kahve Fincan Takımı, şıklığıyla her zevke hitap edebilme özelliğine sahip. Beyaz porselen üzerine işlenen mavi renkli desenler, estetik bir görünüm sunarken, bombeli tasarımı her yudumda çok daha keyifli bir içim sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Daha öncede aldığım ve beğenerek kullandığımız kahve takımı.Kahveyi sonuna kadar sıcak tutuyor.Dostlarıma tereddüt etmeden alıp hediye ediyorum.

Ürünü satın almak için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

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13. Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

13. Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

Türkçe konuşan bu jimnastik merkezi, her gün büyüyen minik Mozart'ınız için mükemmel bir oyun alanıdır. Rengarenk oyun minderi, beş aktivite oyuncağı ve yeri değiştirilebilen oyuncak barı ile miniğiniz ister uzanarak ister oturarak oyuna dalabilir. Ürünü satın alan bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Kesinlikle oğlum çok eğleniyor 2 aylık olmadan aldık şu an 2.5 aylık çok güzel vakit geçiriyor piyanoyu çaldıkça heyecanlanıyor. Asılı hayvanlarla uzun uzun bakışıp konuşmaya çalışıyor kesinlikle tavsiye ederim.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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14. Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

14. Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour, 1996 yılında kurulan dünyada öncü spor giyim, performans ve aksesuar markasıdır. Ünlü markaya ait bu ayakkabı lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlığa sahiptir. Üst düzey rahatlık ve yastıklama sunan ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Tabanı geniş olduğu için basma anında ayağınızı destekliyor. İçi yumuşak olduğu için bilek ve dize düşen yükü hafifletiyor. Beğendim.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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