Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Çeyiz Alışverişi Yapanların İlgisini Çekecek Birbirinden Güzel Ürün Önerileri

etiket Çeyiz Alışverişi Yapanların İlgisini Çekecek Birbirinden Güzel Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 21:18

Çeyiz hazırlığı yapanlar için vakumlu kaplar, mutfakta depolama kolaylığı sağlayan ürünler, şık meşrubat setleri ve daha pek çok ürünün detaylarına bu yazımızda yer verdik. Çeyizinizin tamamlanması adına bu ürünleri gözden geçirebilir, eksiklerinizi bu sayede tamamlayabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Zwilling Sorrento Çift Camlı 2'li Latte Macchiato Bardak Seti

1. Zwilling Sorrento Çift Camlı 2'li Latte Macchiato Bardak Seti

Çeyizinize hoş görüntülü şık bir ekleme yapmak istiyorsanız, dış camı sayesinde ellerinizi yakmayan tasarıma sahip Zwilling Sorrento bardak setine şans verebilirsiniz. Zwilling kalitesiyle el yapımı olarak üretilmiş bardak, 350 mL sıvı kapasitesine sahip.

Burada.

Amazon

2. Paşabahçe Leafy Cam Gravürlü Meşrubat Bardağı

2. Paşabahçe Leafy Cam Gravürlü Meşrubat Bardağı

Paşabahçe'nin kalitesi ile üretilen 450cc'lik gravürlü bardak, hem işlevsel hem de estetik bir tasarıma sahip. Bu bardak, yerli üretim olup, kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Çeyizinizin vazgeçilmez parçası olacak.

'1 gün içinde siparişim teslim edildi ve ürünler sapasağlam. Bardaklar amazon kolisinin içinde paşabahçe kolisinde pıtpıtlara sarılı bir şekilde geliyor. Bardakların altında paşabahçenin sembolü var. Bu bardakları çok seviyorum. Teşekkürler'

Burada.

Amazon

3. Aryıldız Maxi Plus İdeal Set 20 Parça

3. Aryıldız Maxi Plus İdeal Set 20 Parça

24 aylık garantiye sahip tencere setinin içinde, 3 adet cezve ve 1 adet çaydanlık bulunuyor. İndüksiyonlu ocaklarla da uyumlu olan tencerelerin tabanı üç katmanlı kapsül teknolojisine sahip. Şık tasarımlı cam kulpları, ısıya dayanıklı yan kulpları ile çeyizinizde kullanmayı en sevdiğiniz ürün seti olacak.

Burada.

Amazon

4. Glasseam 5'li Set Mantar Vazo Cam Şeffaf

4. Glasseam 5'li Set Mantar Vazo Cam Şeffaf

Evinize hoş ve modern bir hava katmak için tercih edebileceğiniz mantar vazo set, evinize Pinterest'ten fırlamış gibi bir hava verecek. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş olan set çeyizinizin benzersiz parçası olacak.

Burada.

Amazon

5. IKEA 365+ Mantar Bardak Altlık 2'li Set Ø 8,9 cm

5. IKEA 365+ Mantar Bardak Altlık 2'li Set Ø 8,9 cm

Eğer masanızda sıcak içeceklerin bıraktığı izlerden rahatsız oluyorsanız, bardak altlıkları tam size göre bir çözüm olabilir. IKEA'nın mantar materyalden üretilmiş bardak altlıkları, hem estetik bir görünüme sahip hem de oldukça işlevsel. Bu minimal ve çekici tasarımlı ürün, çeyiziniz için ideal bir seçenek olabilir.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli El-Yüz Havlusu

6. Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli El-Yüz Havlusu

Bu el havlusu seti, hem çamaşır makinesinde yıkanabilir hem de kurutma makinesinde kurutulabilir özelliğe sahip. Set içerisinde, çift dikişli kenarlara sahip, yüksek emicilik kapasitesine sahip ve doğayla dost 4 adet el havlusu bulunmuyor. Klasik beyaz havlulara göre farklı tasarımı ile severek kullanabileceğinizi düşünüyoruz.

Burada.

Amazon

7. Jellymoni Çift Kişilik Gofre Kumaştan Üretilmiş Koyu Yeşil Nevresim Seti

7. Jellymoni Çift Kişilik Gofre Kumaştan Üretilmiş Koyu Yeşil Nevresim Seti

Eşsiz gofre dokulu kumaşı ile hem modern hem zarif bir görüntü sunan nevresim seti, konfor ve yumuşaklık sağlayacak. 8 köşeli bağlantıları ve gizli fermuarı ile kullanım kolaylığı sağlayan nevresim seti çeyizinize çok yakışacak.

Burada.

Amazon

8. Awtatos Tekerlekli 4 Bölmeli Çamaşır Sepeti

8. Awtatos Tekerlekli 4 Bölmeli Çamaşır Sepeti

Çamaşır yıkarken renklerine ve özelliklerine göre ayırmak vakit kaybettirici olabiliyor. 4 sepetli kendinden ayrımlı çamaşır seti ile çamaşırlarınızı kolayca sınıflandırabilir ve kolayca yıkayabilirsiniz. Sepetler çıkabiliyor, ayrıca iskelette de dört adet tekerlek bulunuyor, böylelikle siz çamaşırları taşımak zorunda kalmayacaksınız.

Burada.

Amazon

9. Alyones Kancalı Mini Yuvarlak Raf

9. Alyones Kancalı Mini Yuvarlak Raf

Bu sevimli, minik boyutlu yuvarlak raf, duvarlarınıza etkileyici bir estetik dokunuş sağlayacak. Küçük objelerinizi, isterseniz de bardaklarınızı koyabileceğiniz raf duvarınızda harika görünecek.

Burada.

Amazon

10. Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti + Gıda Torbası

10. Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti + Gıda Torbası

Yiyeceklerinizi uzun süre taze tutmayı kolaylaştıran vakumlu kaplar, her çeyize lazım dedirtecek ürünlerden biri. Yiyeceklerinizin tazeliğini korumak için kullanabileceğiniz vakumlu set, mutfaktaki kurtarıcınız olacak.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. 5 Katlı Beyaz Metal Sebze Rafı

11. 5 Katlı Beyaz Metal Sebze Rafı

Yüksek kaliteli paslanmaz metal malzemeden üretilen sepetler, meyveleriniz ve sebzeleriniz için harika bir çözüm. Tokalı tasarımı sayesinde meyve sebze sepeti olarak da kullanabileceğiniz sepetler kısıtlı depolama alanına sahip evler için ideal.

Burada.

Amazon

12. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti

12. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti

Kablosuz pompası ile kullanım kolaylığı sağlayan set, 7 parçadan oluşuyor. Yiyeceklerinin tazeliği hiç bozulmasın isteyenlerin çeyizi için olmazsa olmaz bir ürün.

Burada.

Amazon

13. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

13. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Çeyiz alışverişi için küçük bir detay gibi görünse de, mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri olacak olan dijital tartı paslanmaz yüzeye sahip. Yüksek hassasiyetli tartısı, beş birim arasında dönüştürme yapabiliyor. Yemeklerinizi her zaman tam ölçüyle pişirmenizi sağlayacak olan tartı burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın