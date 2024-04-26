BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
3 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL
Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL
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Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL
Paşabahçe ürünleri;
Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL
Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL
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Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL
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