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BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.04.2024 - 12:00 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 12:40

3 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerindeki fırsatları kaçırmak istemiyorsanız sizi buraya alalım.

Bakliyat ürünlerinde %45 indirim fırsatını sizin için buraya bıraktım.

Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL

Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL

Cilt bakım ürünlerinde yer alan fırsatları da sizin için buraya bıraktım.

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

  • GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

  • Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

  • Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1.699 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

En çok tercih edilen çay makinelerini de sizin için buraya topladım.

En sevilen Türk kahvesi makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL

Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 299 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 249 TL

  • Molinella Masa Örtüsü 149 TL

  • Kaşkorse Tişört 109 TL

  • Kol Saati ve Bileklik Seti 249,90 TL

  • Kaşkorse Pantolon 149 TL

  • Simli Ayakkabı 329 TL

  • Yüksek Tabanlı Terlik 79 TL

  • Esem Terlik 189 TL

Paşabahçe ürünleri;

Paşabahçe ürünleri;

  • Maxi Patisserie Servis Tabağı 89 TL

  • Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL

  • Madlen Tatlı Tabağı 2'li 139 TL

  • Tokio Kase 2'li 49,50 TL

  • Casablanca Meşrubat Bardağı 13,90 TL

  • 6'lı Estrella Pasta Tabağı 179 TL

  • Kare Borcam 2'li Set 2400 cc + 4100 cc 299 TL

Kütahya Porselen sofra ürünlerinde yer alan indirimlere de göz atmak isterseniz buradangöz atabilirsiniz.

Paşabahçe'nin indirimde yer alan tüm ürünleri de burada.

Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL

  • Tefal Manuel Rondo 499 TL

  • Tefal Servis Seti 5'li 349 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 285 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

  • Bonera Seramik Tava 279 TL

  • Emsan New Bone Porselen Fincan Seti 699 TL

  • Oval Tepsi 229 TL

  • Bambu Döner Tabla 159 TL

  • Bambu İkili Kesme Tahtası 159 TL

  • Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL

Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL

  • Atlas Yumak 59 TL

  • Farklı Renklerde Yumak 69 TL

  • Bora Dikiş İpi Seti 49 TL

  • Oltalı Dikiş İpliği 39,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 42.50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 32.50 TL

  • Yazma 62,50 TL

  • Argesta Kadın Terlik 189 TL

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

  • SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi 3.499 TL

  • SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2.499 TL

  • SGS Akülü Tırpan 3.999 TL

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 399 TL

  • Armut Koltuk 599 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan diğer fırsatlara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL

Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 279 TL

  • Oyuncak Dinozor Pisti 299 TL

  • Blok Oyuncak Araçlar 129 TL

  • Oyuncak Motosiklet 69 TL

  • Oyuncak Helikopter 69 TL

  • Oyuncak Bebek ve Fırın 179 TL

  • Hızlı Timsah Kutu Oyunu 279 TL

  • Manyetik Tablet Alfabe Seti 119 TL

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