Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Moda Tutkunlarına Özel Ünlü Markalarda Kaçırılmayacak İndirimler!

etiket Moda Tutkunlarına Özel Ünlü Markalarda Kaçırılmayacak İndirimler!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
23.04.2024 - 17:14

Havaların ısınmasıyla birlikte kışlık kıyafetlerimizi bahar ve yazlık parçalarla değiştirme zamanı geldi. Yeni sezona özel eksikleri tamamlamak ve taze bir başlangıç yapmak için ünlü moda markalarının sunduğu cazip indirimleri değerlendirmeye ne dersiniz? İşte sizler için derlediğimiz haftanın moda fırsatları:

Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/unlu-moda-marka...
İçeriğin Devamı Aşağıda

New Balance Ayakkabılarında Sepette %20 İndirim👇

New Balance Ayakkabılarında Sepette %20 İndirim👇

Rahatlık, performans ve stilin mükemmel birleşimi olan New Balance ayakkabılar, özellikle ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenmiş. Şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu ayakkabılar, sporcu performansını artırmanın yanı sıra günlük kullanım için de ideal.

İndirimde yer alan modellere buradan göz atabilirsiniz.

Crocs Terliklerde %20 İndirim👇

Crocs Terliklerde %20 İndirim👇

Rahatlığın simgesi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek yapılarıyla ayakları rahat ettiriyor. Uzun süre ayakta kalanlar veya sık yürüyüş yapanlar için ideal bir seçenek olan bu terlikler, sağlamlıkları sayesinde de uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kullanılabilir.

İndirimde yer alan modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Levi's İndirimlerine Ek Sepette %20 Az Öde👇

Levi's İndirimlerine Ek Sepette %20 Az Öde👇

Denim denince akla ilk gelen markalardan Levi's, kalite ve stilin adresi. Klasik kesimlerden modern tasarımlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Levi's, her zevke hitap ediyor.

İndirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia Sezon Sonu İndirimleri👇

Columbia Sezon Sonu İndirimleri👇

Outdoor tutkunlarının gözdesi Columbia, zorlu doğa koşullarında bile üstün performans sunuyor. Kışın soğuğuna meydan okuyan montlar, botlar ve diğer outdoor giysileri, şimdi cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Camper Ayakkabılarda Sepette %15 İndirim👇

Camper Ayakkabılarda Sepette %15 İndirim👇

Kalite ve konforu ön planda tutan Camper, şık ve rahat ayakkabılarıyla biliniyor. Her kıyafete uyum sağlayan geniş model seçeneğiyle Camper, kısa süreliğine indirimde.

Buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Under Armour Çantalar Fiyatları En Dipte👇

Under Armour Çantalar Fiyatları En Dipte👇

Spor ve seyahat için ideal, suya dayanıklı ve ergonomik Under Armour çantalar, her türlü ihtiyaca yönelik tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

İndirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Puma'da Büyük İndirimler👇

Puma'da Büyük İndirimler👇

Spor giyimde yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Puma, rahatlık ve stil arayanların ilk tercihi.

İndirimde yer alan ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Defacto'da 500 TL Alışverişe %10 İndirim👇

Defacto'da 500 TL Alışverişe %10 İndirim👇

Uygun fiyatlı ve şık kıyafetler sunan Defacto, geniş ürün yelpazesiyle her zevke hitap ediyor.

İndirimde yer alan ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Koton Erkek Giyimde İndirimler👇

Koton Erkek Giyimde İndirimler👇

Yazlık alışverişleriniz için bütçenizi yormayacak ürünler tercih etmek istiyorsanız Koton indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Champion Spor Giyim Ürünlerinde İndirim👇

Champion Spor Giyim Ürünlerinde İndirim👇

Kaliteli kumaşları ve rahat kesimleriyle tanınan Champion, spor giyimde retro tarzıyla gençler arasında popüler.

İndirimde yer alan modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın