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Anneler Günü'nün Kapıda Olduğu Bugünlerde Stil Sahibi Anneler İçin En Şık Seçenekler

etiket Anneler Günü'nün Kapıda Olduğu Bugünlerde Stil Sahibi Anneler İçin En Şık Seçenekler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:33

Bu özel günde, annenizin tarzını yansıtacak ve onu daha da mutlu edecek birbirinden şık seçeneklerle karşınızdayız. Unutmayın, annelerimiz her zaman en iyisini hak eder ve bu özel günde onlara ne kadar değer verdiklerinizi göstermenin en güzel yolu, onların tarzına uygun bir hediye ile olacaktır. 

Bu içerik 23.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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DeFacto Desenli Volanlı Etek Detaylı Sweat Elbise

DeFacto Desenli Volanlı Etek Detaylı Sweat Elbise

DeFacto'nun zarif desenli ve volan detaylı sweat elbisesi, annelerin enerjik stilini tamamlayacak bir tercih olacak. Bu elbise, leopar ayrıntısıyla yılın modasına da uyum sağlıyor ve şıklık ile konforu aynı anda sunuyor, böylece her durumda kendinizi rahat hissetmenize yardımcı oluyor. 

Sepette indirimli fiyatıyla 279,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Anneler Günü'nün hızla yaklaştığı bu günlerde, stil sahibi anneler için mükemmel bir hediye seçeneği uzun, siyah bir pantolon!

Anneler Günü'nün hızla yaklaştığı bu günlerde, stil sahibi anneler için mükemmel bir hediye seçeneği uzun, siyah bir pantolon!

Siyahın asaleti ve boru paça kesiminin rahatlığı ile stilini bir adım öteye taşıyacak bu pantolon,  günlük kombinlerinin yeni favorisi olmaya aday. İster iş toplantıları için klasik bir gömlek ile, ister hafta sonu kahvaltıları için rahat bir tişört ile kombinleyin, bu pantolon her zaman mükemmel bir uyum sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünün kumaş kalitesi çok çok güzel tok gramajlı bir kumaş modeli yüksek bel oluşu çok iyi tam bir zamansız ve her gardıropta olması gereken bir model.

Hepsiburada

Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken U.S. Polo Assn. Kadın Bordo Triko Hırka, annenize ne kadar değer verdiğinizi göstermenin en şık yolu olabilir.

Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken U.S. Polo Assn. Kadın Bordo Triko Hırka, annenize ne kadar değer verdiğinizi göstermenin en şık yolu olabilir.

Bu özel günü kutlarken, annenizin kalbini ısıtacak bu hırka, onun günlük stilini tamamlayacak bir parça olacak. Bordo renk seçeneği ile serin akşamlara meydan okuyan bu hırka, annenizin gardırobunda uzun süre yerini koruyacak bir parça olabilir.

Sepette indirimli fiyatıyla 437,60 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Pierre Cardin Kadın Beyaz T-Shirt

Pierre Cardin Kadın Beyaz T-Shirt

Beyazın asaletini ve sadeliğini üzerinde taşıyan bu t-shirt, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Jean pantolonlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bu şık parça, annelerimizi her zaman olduğundan daha tarz ve özgün gösterecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün güzel ,kaliteli ,kullanışlı tavsiye ediyorum normalde 42 beden üst giyiyorum L beden aldım kalıplar genişmiş M alsam da olacakmış alırken göz önünde bulundurun diye yazdım firmaya da hepsiburadaya da çok teşekkürler.

Hepsiburada

Dilvin 3700 Fitilli Uzun Kollu Top-Pembe

Dilvin 3700 Fitilli Uzun Kollu Top-Pembe

Bu crop top, %96 pamuklu yapısıyla, sadece rahatlık ve konfor sunmakla kalmıyor, aynı zamanda annelerin her daim dinamik ve hareketli yaşam tarzını da destekliyor. Pembe tonu, sadece bir renk olmanın ötesinde, annelerin hayat dolu, enerjik ve neşeli ruh hallerini simgeleyecek!

2. ürüne %10 indirim fırsatıyla hemen sepetinize eklemelisiniz.

Hepsiburada
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Yaklaşan Anneler Günü'nde annenizi neyle şaşırtacağınızı mı düşünüyorsunuz?

Yaklaşan Anneler Günü'nde annenizi neyle şaşırtacağınızı mı düşünüyorsunuz?

İşte size harika bir öneri: Mango'nun Parıltılı Dokuma Elbisesi! Bu zarif ve şık elbise, annenizin gardırobuna mükemmel bir parça olacak ve onu her zaman özel hissettirecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sepette indirim fırsatıyla 629,99 TL.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Yüksek Bel Pantolon-Bej

Yüksek Bel Pantolon-Bej

Yüksek bel pantolonlar, vücut hatlarınızı zarif bir şekilde sergileyerek, kendine özgü bir duruş kazandırır. Bej rengi ise bu duruşu daha da öne çıkarır. Günlük kombinlerde, yüksek bel bej pantolonu beyaz bir bluz veya tişört ile tamamlayabilir, üzerine hafif bir jean ceket atılabilir. Spor ayakkabılar veya sandaletler ile rahat ve şık bir görünümde elde edilebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatıyla 927,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaş kalitesi cok iyi, dökümü harika, severek kullanıyorum...

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Dilvin 3793 Korse Top-Koyu Kahve

Dilvin 3793 Korse Top-Koyu Kahve

Koyu kahve tonlarındaki zarifliğiyle göz dolduran ve kare yaka tasarımıyla dikkat çeken Korse Crop Top, annelerimizin gardıroplarında yerini almayı bekliyor.  Bu tasarım, annelerimizin omuz ve boyun hatlarını zarif bir şekilde vurgulayarak, onlara sofistike bir görünüm kazandıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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DeFacto'nun şık ve zarif Fitted Uzun Kollu Beyaz Gömlek modeli, annelerimizin gardıroplarında mutlaka yer alması gereken bir parçası.

DeFacto'nun şık ve zarif Fitted Uzun Kollu Beyaz Gömlek modeli, annelerimizin gardıroplarında mutlaka yer alması gereken bir parçası.

Her zaman modası geçmeyen bu klasik parça, regular fit kesimi ile modern bir stil sunuyor. Bu gömlek, sade ve zarif tasarımı ile annelerimizin her türlü etkinlikte rahatlıkla giyebileceği bir ürün. İster iş yerinde, ister özel bir davette, isterse de günlük hayatta, bu beyaz gömlek her zaman şıklığı tamamlayacak bir parça olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İş için aldım kumaşı çok iyi. Fiyata göre çok iyi ve kaliteli. Harika bir ürün tavsiye ederim. Defalarca giydim aşırı kaliteli ve şık.

Hepsiburada

Kalem Elbise Halter Yaka Pamuklu Fitilli, annelerimizin stiline taze bir soluk getirecek.

Kalem Elbise Halter Yaka Pamuklu Fitilli, annelerimizin stiline taze bir soluk getirecek.

Kalem kesimiyle vücut hatlarınızı zarifçe sararak feminen bir siluet çizen bu elbise, spor kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak. İster spor ayakkabılarınızla, ister sandaletlerinizle kombinleyin, her daim şık ve rahat hissedeceksiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatıyla 299,99 TL.

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Mango Büstiyer

Mango Büstiyer

Mango'nun zarif ve göz alıcı bordo büstiyer modeli, bu Anneler Günü'nde annelerimizin şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak en ideal seçeneklerden biri olacak.  Mango'nun bu özel tasarımı, klasik ve modern çizgileri bir araya getirerek, her yaştan kadına hitap ediyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sepette indirimli fiyatı 420,00 TL.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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İpekyol Jakarlı Mini Elbise, göz alıcı mavi tonlarıyla gardıropların vazgeçilmezi olacak.

İpekyol Jakarlı Mini Elbise, göz alıcı mavi tonlarıyla gardıropların vazgeçilmezi olacak.

Bu şık ve rahat elbise, yaz aylarında serin tutan kumaşı ve zarif jakar detaylarıyla dikkat çekiyor. 

Yaklaşan Anneler Günü'nde ise, annenize verebileceğiniz en şık hediye seçeneklerinden biri olabilir. Ona ne kadar değer verdiğinizi ve zevkine ne kadar önem verdiğinizi göstermenin en güzel yolu!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler günü giyim kampanyasındaki diğer ürünleri incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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