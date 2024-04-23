Anneler Günü'nün Kapıda Olduğu Bugünlerde Stil Sahibi Anneler İçin En Şık Seçenekler
Anneler Günü'nün Kapıda Olduğu Bugünlerde Stil Sahibi Anneler İçin En Şık Seçenekler
Bu özel günde, annenizin tarzını yansıtacak ve onu daha da mutlu edecek birbirinden şık seçeneklerle karşınızdayız. Unutmayın, annelerimiz her zaman en iyisini hak eder ve bu özel günde onlara ne kadar değer verdiklerinizi göstermenin en güzel yolu, onların tarzına uygun bir hediye ile olacaktır.
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DeFacto Desenli Volanlı Etek Detaylı Sweat Elbise
Anneler Günü'nün hızla yaklaştığı bu günlerde, stil sahibi anneler için mükemmel bir hediye seçeneği uzun, siyah bir pantolon!
Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken U.S. Polo Assn. Kadın Bordo Triko Hırka, annenize ne kadar değer verdiğinizi göstermenin en şık yolu olabilir.
Pierre Cardin Kadın Beyaz T-Shirt
Dilvin 3700 Fitilli Uzun Kollu Top-Pembe
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Yaklaşan Anneler Günü'nde annenizi neyle şaşırtacağınızı mı düşünüyorsunuz?
Yüksek Bel Pantolon-Bej
Dilvin 3793 Korse Top-Koyu Kahve
DeFacto'nun şık ve zarif Fitted Uzun Kollu Beyaz Gömlek modeli, annelerimizin gardıroplarında mutlaka yer alması gereken bir parçası.
Kalem Elbise Halter Yaka Pamuklu Fitilli, annelerimizin stiline taze bir soluk getirecek.
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Mango Büstiyer
İpekyol Jakarlı Mini Elbise, göz alıcı mavi tonlarıyla gardıropların vazgeçilmezi olacak.
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