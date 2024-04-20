Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Her An Her Yerde Sinema Keyfini Doruklarda Yaşayabileceğiniz Mini Projektörler

etiket Her An Her Yerde Sinema Keyfini Doruklarda Yaşayabileceğiniz Mini Projektörler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:22

Sinema severler, dikkat! Mini Projektör ile her an ve her yerde sinema zevkini en üst düzeyde yaşayın. Bu dış ve iç mekan uyumlu projektörler, akıllı telefonlarla sorunsuz ve hızlı bir şekilde senkronize olur, böylece yüksek kaliteli hızlı oyun ve video akışı deneyimine imkan tanır. X'te viral hale gelen ve merak uyandıran ürünleri sizin için detaylı bir şekilde inceledik ve önerilerimizi paylaştık.

Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mini projektörün büyüleyici deneyimini yaşayan bir kullanıcı , bu gönderinin altında tüm ilgili ve meraklı kişileri bir araya toplamış.👇🤗

Mini projektörün büyüleyici deneyimini yaşayan bir kullanıcı , bu gönderinin altında tüm ilgili ve meraklı kişileri bir araya toplamış.👇🤗

Ürüne farklı bir bakış açısını da hemen araya sıkıştıralım.🤭

Ürüne farklı bir bakış açısını da hemen araya sıkıştıralım.🤭
twitter.com

Merak edenler için de ürünün linkini eklemeyi unutmamış.🤗

Merak edenler için de ürünün linkini eklemeyi unutmamış.🤗
twitter.com

Mini projektör, iç ve dış mekan kullanımı için idealdir. Akıllı telefonunu hızlıca bağlamak için 5G/2,4G WiFi ve Bluetooth 5.0 var. Hem oyun keyfi hem de video izlemek için harika bir performansı sunuyor. Ayrıca, aynı ekranda paylaşım yapabiliyorsunuz, Airplay ve Miracast da destekleniyor!' 

Bu akıllı projektör, 180 derece dönebilen bir tasarıma sahiptir, böylece projektörü istediğiniz yöne çevirebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Merak edilen bir soruyu da şöyle cevaplamış.👇

Merak edilen bir soruyu da şöyle cevaplamış.👇
twitter.com

Yorumlardaki önerileri de sizler için araştırıp bulduk.👇😎

Yorumlardaki önerileri de sizler için araştırıp bulduk.👇😎
twitter.com

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, içeriği çok yönlü bir şekilde yansıtabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde, istediğiniz açıdan görüntüyü göstermek mümkün oluyor.

 Freestyle'ın güçlü dahili hoparlörü ise etkileyici bir 360° ses deneyimi sunuyor. Bu sayede, farklı noktalardan kaliteli bir ses keyfi yaşayabilirsiniz.

 Ayrıca, Freestyle herhangi bir odanızı ev sinema sistemine çevirebilir ve 30 inç'ten inanılmaz 100 inç'e kadar değişen ekran boyutlarıyla muhteşem bir görüntü deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Farklı bir öneri de bu kullanıcı tarafından sunulmuş.👇

Farklı bir öneri de bu kullanıcı tarafından sunulmuş.👇
twitter.com

Kablosuz Android TV Projektörü, 180 derece dönebilen bir mini projektör olup BT5.1 Akıllı Projektör özelliklerine sahiptir. Dahili çift 5G + 2.4G Wi-Fi bağlantıları ve BT 5.1 ile Android TV sistemi için uygun bir seçenektir. Cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazlara kolayca bağlanarak size daha akıcı bir çevrimiçi video deneyimi sunabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Gelelim şimdi bizim önerilerimize...

Gelelim şimdi bizim önerilerimize...

HY300 LED Projektör, geniş menzilli bir Android Ev Sineması Projektörüdür ve dahili Android sistemi sayesinde bağımsız olarak kullanılabilir. Bu projektör, YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi 4000'den fazla uygulama da kullanılabilir. 

 Görüntü otomatik olarak düzeltilir ve bilgisayarınızı her açtığınızda fazla ayar yapmaya gerek kalmadan kullanabilirsiniz. Ek olarak, küçük boyutu, düşük gürültü seviyesi ve çok açılı ayarlanabilir özellikleriyle de mutlaka deneyimleneniz gereken bir ürün.

Amazon

Magcubic HY320 mini taşınabilir projektör.

Magcubic HY320 mini taşınabilir projektör.

Magcubic HY320 mini taşınabilir projektör, 1080P çözünürlüğüyle nefes kesici görüntüler sunuyor. İleri seviye LED teknolojisi ve homojen aydınlatma yöntemi, muhteşem görüntü kalitesini garanti ederken dinamik, canlı renklerle göz alıcı bir deneyim yaşatır. Ayrıca, mavi ve doğrudan ışık etkilerini en aza indirerek çocukların göz sağlığını korur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Öncelikle ürün gerçek 1080p çözünürlük veriyor. Parlaklığı yeterli. Android sisteminde sıkıntı yok sorunsuz çalışıyor. Bluetooth hoparlör bağladım sorunsuz çalışıyor. Bilgisayarı HDMI ile bağladım herhangi bir sıkıntı yok. Ürün açıldığı andan itibaren fan sürekli ve stabil olarak çalışıyor. Fan sesi projeksiyonun yanındayken yüksek geliyor ama film izlerken sesi duymuyorsunuz o yüzden çok önemli değil. Projeksiyonun malzeme kalitesi gayet güzel.

Amazon

Otomatik Keystone Düzeltme özelliğine sahip Mini Taşınabilir Projektör

Otomatik Keystone Düzeltme özelliğine sahip Mini Taşınabilir Projektör

Magcubic HY300 Taşınabilir Projektör, en son WiFi6 teknolojisini kullanır ve 5G'den daha yüksek aktarım hızı ile daha düşük gecikme sağlar. Büyük bir ekran elde etmek için sadece birkaç saniye içinde kablosuz olarak senkronize edilebilir, ek adaptöre ihtiyaç duymaz.  Yerleşik yüksek hassasiyetli sensörler kullanarak gerçek zamanlı hareketleri algılar ve daha hızlı odaklanmayı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Mini projektör, HY300 5G WiFi Bluetooth özellikli bir cihazdır.

Mini projektör, HY300 5G WiFi Bluetooth özellikli bir cihazdır.

Öne çıkan özelliklerinden biri benzersiz dış tasarımı ve Hi-Chip A3100 işlemcisidir. Ayrıca, 1 GB RAM ve 8 GB ROM belleğiyle donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan film, dizi, canlı spor etkinliklerini keyifle izleyebilirsiniz. Taşınabilir mini projektör, kompakt boyutu sayesinde ve sadece 500 gram ağırlığıyla taşınması kolay bir cihazdır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

BYINTEK X30 Projektör

BYINTEK X30 Projektör

BYINTEK X30 Projektör, 1080P Full HD çözünürlüğe ve otomatik odaklama özelliğine sahip. Ayrıca, daha yüksek tonlar, hassas alto ve güçlü bas sağlayan çift stereo HiFi hoparlörüyle muhteşem bir ses deneyimi de sunmakta . Bu özellikleriyle ev sineması, parti veya kamp eğlenceleri için oldukça uygun bir seçenektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk projeksiyon deneyimim oluyor kendileri. Teslimat 12 gün sürdü. Almadan önce baya markaları özellikleri araştırdım 10/15 k lik ürünlerden daha özellikli olduğunu düşündüğüm için bunu aldım. Gürültülü diyenler olmuştu sessiz ortamda duyuluyor akıcı filmlerde müziklerde duyulmuyor ısınma kapanma sorunu yaşamadım 2 hafta da. Gündüzleri izleniyor fakat gece daha net görüntü veriyor bence başarılı bir ürün alacak kararsız olanlara tavsiye ederim.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın