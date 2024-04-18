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Balkonunuzu Yaza Hazırlayacak Birbirinden Güzel 13 Ürün

etiket Balkonunuzu Yaza Hazırlayacak Birbirinden Güzel 13 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 13:03

Yaz aylarının sıcak ve neşeli ruhunu balkonunuza taşıyacak bu ürünler, sizin ve sevdiklerinizin yüzünü güldürecek. Balkonunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, bu ürünler alanınızı değerlendirmeniz için ideal olacak.👇😍

Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. BYSAY'ın ahşap, katlanabilir ve minderli şezlongu, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

1. BYSAY'ın ahşap, katlanabilir ve minderli şezlongu, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

Bu ürün, terasınızda, bahçenizde, balkonunuzda veya istediğiniz herhangi bir yerde güvenle kullanabileceğiniz bir mobilya. Üstün kaliteye sahip birinci sınıf gürgen ağacından üretilen bu şezlong, katlanabilir özelliği sayesinde kolayca taşınabilir. Ayrıca, üç kademeli yatma ayarı ile konforunuzu kişiselleştirebilir ve rahatınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan balkon keyfinizi ikiye katlayacak olan bu set, beyazın asaleti ve ahşabın sıcaklığını bir arada sunuyor.

2. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan balkon keyfinizi ikiye katlayacak olan bu set, beyazın asaleti ve ahşabın sıcaklığını bir arada sunuyor.

Bistro Ahşap Masa Sandalye Seti, modern tasarımı ve şık görüntüsüyle göz dolduran, kullanışlılığı ile de hayatınıza kolaylık katacak bir masa sandalye takımıdır. Sadece yemeklerinizi yemek için değil, aynı zamanda keyifli sohbetlerinizi de bu takım üzerinde yapabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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3. KAHEIGN 10 adetlik metal asılı çiçek saksısı seti

3. KAHEIGN 10 adetlik metal asılı çiçek saksısı seti

Bu renkli saksılar,  bitkileri yetiştirmek için toprak bir alanınız olup olmadığına bakmaksızın taze çiçeklere veya bitkilere sahip olmanızı sağlayacak. Çıkarılabilir kanca kolayca demir kovaya takılabilir,  bu da balkonunuzda veya istediğiniz herhangi bir yere asmanıza olanak sağlar. Böylece, balkonunuz renkli bir cennete dönüşecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kızlarımın arka bahçesi için aldım. Aydınlatıyor ve tüm renk seçenekleriyle çok modern.

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4. Bu yaz balkonunuzu baştan yaratmaya ne dersiniz?

4. Bu yaz balkonunuzu baştan yaratmaya ne dersiniz?

İşte karşınızda, balkonunuzda büyülü bir atmosfer yaratmak için tüm gereklilikleri karşılayan olağanüstü bir dış mekan halısı! Bu halı, %100 işlenmemiş polipropilenden yapılmıştır, bu da onu hem yumuşak hem de dayanıklı kılar.

Yıpranmayı en aza indiren bu özel malzeme, halınızın uzun süre taze ve yeni görünmesini sağlar. Yumuşak dokusu ise ayaklarınızın altında rahat bir his bırakır ve balkonunuzda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Balkonunuzda keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmış olan kelepçeli balkon tentesi, sadece yaz aylarındaki kavurucu sıcaklara karşı değil, aynı zamanda yağmur ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da sizlere koruma sağlar.

5. Balkonunuzda keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmış olan kelepçeli balkon tentesi, sadece yaz aylarındaki kavurucu sıcaklara karşı değil, aynı zamanda yağmur ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da sizlere koruma sağlar.

Bahçeleriniz, teraslarınız, verandalarınız ve balkonlarınız için son derece ideal olan bu ürün sayesinde, hava koşullarının ne kadar olumsuz olursa olsun, balkonunuzda huzurlu ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hızlı teslimat, ne yazık ki tek başıma kuramadım. İki kişiyle kolay kuruluyor. Zaten birçok rüzgar ve gök gürültülü fırtınaya dayandı.

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6. Bu zarif ve sevimli Retro komodin, balkonunuzda adeta bir stil ikonu olacak.

6. Bu zarif ve sevimli Retro komodin, balkonunuzda adeta bir stil ikonu olacak.

Balkonunuz ne kadar küçük olursa olsun, bu komodin ile hem bitkilerinize hem de fazla eşyalarınıza yer bulabileceksiniz. Şık ve işlevsel tasarımı sayesinde, balkonunuzda adeta bir alan sihirbazı görevi görecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu güzel görünen iyi yapılmış küçük bir masa. İki rafın etrafındaki raylar eşyaları güvende tutuyor ve masa yüzeyi kedimin oturup pencereden dışarı bakması için mükemmel boyuttadır. Satın almamın sebebi o.

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7. adımshops Balkon-bahçe-kafe Çay Seti Koltuk Oturma Takımı

7. adımshops Balkon-bahçe-kafe Çay Seti Koltuk Oturma Takımı

Balkonunuzun yeni yıldızı olacak olan oturma takımı, şık tasarımı ve sağlam yapısıyla göz dolduruyor. Balkonunuzu adeta bir sanat eserine döndürecek bu oturma grubu, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Rhytsing 3'lü cam fener seti

8. Rhytsing 3'lü cam fener seti

Bu fener seti ile yaz aylarında balkonunuzda geçireceğiniz keyifli sohbetlerinize romantik bir atmosfer katacak. Ürün, pil ile çalışmaktadır ve her bir mum için 3 adet AAA pil ihtiyacı bulunmaktadır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Peri ışıklarıyla bu mumları seviyorum, çok güzel ve masa üzerinde harika görünüyor.

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9. RETODESİGN Ahşap Katlanır Balkon Masası

9. RETODESİGN Ahşap Katlanır Balkon Masası

Balkonlar, genellikle evlerin en keyifli köşeleri olmasına rağmen, çoğu zaman ne yazık ki yeterince değerlendirilemiyor. Ancak bu katlanır asma masa sayesinde, balkonunuzda geçireceğiniz zamanı maksimuma çıkarabilir, kahvaltılarınızı, öğle yemeklerinizi ya da akşam çaylarınızı artık balkonunuzda, taze hava eşliğinde yapabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Evinizin en keyifli köşesi olan balkonunuzda, belki de bir kitap okurken ya da kahvenizi yudumlarken rahatınıza düşkün olmanız son derece doğal.

10. Evinizin en keyifli köşesi olan balkonunuzda, belki de bir kitap okurken ya da kahvenizi yudumlarken rahatınıza düşkün olmanız son derece doğal.

İşte tam da bu noktada devreye giren Yıkanabilir Balkon Teras Yer Minderi Takımı, balkon keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak.

Balkonunuz ne kadar dar olursa olsun, bu yer minderi takımı, alanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak. Üstelik yıkanabilir olması, kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor.

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11. SONGMICS Bahçe şemsiyesi

11. SONGMICS Bahçe şemsiyesi

Balkonda bir öğle yemeği veya terasta bir atıştırmalık mı düşünüyorsunuz? Bu, gerçekten harika bir fikir olabilir. Ancak, güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için solmaya karşı dayanıklı bir dış mekan şemsiyesi düşünmelisiniz. Böylece, balkonunuzda veya terasınızda rahatça dinlenebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fiyat göz önüne alındığında, metal çerçevenin ve kalın tuvalin kalitesi beni çok şaşırttı. Aynı zamanda kullanışlı. Bu şemsiye çeşitli boyutlarda geliyor ve uzun yıllar dayanır.

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12. İDA 80cm Davul Salıncak Beyaz

12. İDA 80cm Davul Salıncak Beyaz

Beyaz rengi ve zarif tasarımı ile her balkona ve dekorasyona uyum sağlayacak olan bu salıncak, estetik görünümüyle göz dolduruyor. 80cm genişliğindeki davul tasarımı sayesinde, geniş ve rahat bir oturma alanı sunuyor. Sıcak yaz günlerinde, serin bir içecek eşliğinde kitap okurken ya da sadece etrafı izlerken, bu salıncakta geçireceğiniz zamanın keyfini çıkarın.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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13. Bir evin göz alıcı bir görünüme sahip olması için her detayın özenle düşünülmesi gerekir. Bu detayların başında da elbette zemin kaplamaları gelir.

13. Bir evin göz alıcı bir görünüme sahip olması için her detayın özenle düşünülmesi gerekir. Bu detayların başında da elbette zemin kaplamaları gelir.

Ayrıca, bu kaplamalar sayesinde balkonunuzu da baştan aşağıya yeniden şekillendirebilirsiniz. Masif akasya zemin kaplaması, balkonunuzda sıcak ve hoş bir atmosfer oluşturarak, size harika bir balkon deneyimi sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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