Balkonunuzu Yaza Hazırlayacak Birbirinden Güzel 13 Ürün
Balkonunuzu Yaza Hazırlayacak Birbirinden Güzel 13 Ürün
Yaz aylarının sıcak ve neşeli ruhunu balkonunuza taşıyacak bu ürünler, sizin ve sevdiklerinizin yüzünü güldürecek. Balkonunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, bu ürünler alanınızı değerlendirmeniz için ideal olacak.👇😍
Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. BYSAY'ın ahşap, katlanabilir ve minderli şezlongu, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.
2. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan balkon keyfinizi ikiye katlayacak olan bu set, beyazın asaleti ve ahşabın sıcaklığını bir arada sunuyor.
3. KAHEIGN 10 adetlik metal asılı çiçek saksısı seti
4. Bu yaz balkonunuzu baştan yaratmaya ne dersiniz?
5. Balkonunuzda keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmış olan kelepçeli balkon tentesi, sadece yaz aylarındaki kavurucu sıcaklara karşı değil, aynı zamanda yağmur ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da sizlere koruma sağlar.
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6. Bu zarif ve sevimli Retro komodin, balkonunuzda adeta bir stil ikonu olacak.
7. adımshops Balkon-bahçe-kafe Çay Seti Koltuk Oturma Takımı
8. Rhytsing 3'lü cam fener seti
9. RETODESİGN Ahşap Katlanır Balkon Masası
10. Evinizin en keyifli köşesi olan balkonunuzda, belki de bir kitap okurken ya da kahvenizi yudumlarken rahatınıza düşkün olmanız son derece doğal.
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11. SONGMICS Bahçe şemsiyesi
12. İDA 80cm Davul Salıncak Beyaz
13. Bir evin göz alıcı bir görünüme sahip olması için her detayın özenle düşünülmesi gerekir. Bu detayların başında da elbette zemin kaplamaları gelir.
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