Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
90'ların İkonik Makyaj Trendleri Moda Dünyasına Dönüş Yapıyor!

etiket 90'ların İkonik Makyaj Trendleri Moda Dünyasına Dönüş Yapıyor!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 13:38

90'ların büyülü atmosferi, bugün hala etkisini sürdürüyor. O dönemin ikonik saç stilleri, makyaj trendleri ve giyim tarzları, hala birçok kişinin gönlünde taht kurmuş durumda. Her birimiz, 90'ların o eşsiz modasından en az bir trendi özlemle anımsayarak yeniden hayatımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Eğer siz de 90'lar aşığı biriyseniz bu geri dönüş, 90'ların benzersiz stilini yeniden keşfetmenizi sağlayacak.

Bu içerik 16.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir zaman yolculuğuna çıkalım ve kendimizi 90’ların büyülü dünyasında bulalım. Spice Girls pop müziğin zirvesinde, herkesin elinde taşınabilir CD çalarlar ve yerel eczanenin makyaj reyonları buzlu göz farları ve rujlarla tıklım tıklım.

Bir zaman yolculuğuna çıkalım ve kendimizi 90’ların büyülü dünyasında bulalım. Spice Girls pop müziğin zirvesinde, herkesin elinde taşınabilir CD çalarlar ve yerel eczanenin makyaj reyonları buzlu göz farları ve rujlarla tıklım tıklım.

Ah, o güzellikle dolu, ikonik yıllar! 90'ların güzellik trendleri arasında birçok unutulmazlar var, ancak benim asla geri dönmesini istemediğim bir trendde 'ince kaşlar'. 

Bu nostaljik döneme ait makyaj trendlerinin 2024'te tekrar sahneye çıkacağı söyleniyor. Haydi, gelin bu 90'ların makyaj trendlerini birlikte inceleyelim ve hangilerinin geri dönüş yapacağını keşfedelim.

Kahverengi Ruj

Kahverengi Ruj

Ah, kahverengi ruj... 90'lı yılların ikonik makyaj trendi, bir döneme damga vuran ve pek çok ünlünün tercih ettiği bu renk, zamana meydan okuyor ve popülerliğini korumaya devam ediyor. Kimi zaman çikolata tonlarıyla, kimi zaman toprak renkleriyle karşımıza çıkan bu büyüleyici renk, makyaj dünyasının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Bugünlerde ise, makyaj endüstrisi çok daha kapsayıcı bir hal alıyor. Artık her cilt tonuna uygun dudak kalemi ve ruj tonları bulmak mümkün.

Hepsiburada

Mavi Göz Farı

Mavi Göz Farı

90'lı yılların makyaj trendlerini konuşurken, mavi farın önemini görmezden gelemeyiz, değil mi? O dönemde mavi göz farı genellikle pastel tonlarda tercih edilirdi ve buzlu bir görünüm yaratırdı. Sıklıkla kırmızı ruj ile birlikte kullanılırdı. 

Ancak günümüzde, bu trend biraz modernize edildi ve mavi farın gerçek ihtişamını göstermek için genellikle tek başına, koyu mavi mat bir tonla kullanılıyor.

Hepsiburada

Buzlu Ruj

Buzlu Ruj

Kate Moss'un 90'lı yıllardaki ikonik buzlu dudak parlatıcısı ve sürmeli eyeliner tarzı, günümüzde de hala etkisini sürdürüyor. Buzlu ruj trendinin tam anlamıyla yeniden hayat bulmuş olduğunu söyleyemesek de, hafif ışıltılı veya metalik parıltıya sahip dudakların moda sahnesine geri döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. 

Bu trendi yakalamak isteyenler için nötr tonlarda, ışıltılı bir etki yaratan rujlar veya dudak parlatıcıları tercih edilebilir.

Hepsiburada

Dudak Parlatıcısı

Dudak Parlatıcısı

Dudak parlatıcıları, 90'lı yılların makyaj dünyasında adeta bir ikon haline gelmişti. Parlak ve yapışkan formülleriyle, gökkuşağının her tonunu dudaklarımızda görmüştük. Ancak 2024 yılında, bu renkli dünyadan biraz uzaklaşıyoruz ve dudaklarımızı süslemek için daha çok kahverengi gibi nötr tonları tercih ediyoruz.

Dudak parlatıcılarının formülleri de zamanla değişim gösterdi. Artık parlatıcılar, yapışkan bir his bırakmadan dudaklara parlaklık veren balsamlı formüllere sahip.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Buzlu Göz Farı

Buzlu Göz Farı

Ah, o buzlu göz farları! 90'lı yıllarda, kireçli buzlu tonların adeta her yerde olduğu bir dönemde, biz bu trendi biraz farklı bir yöne çevirdik. Göz kapaklarımıza şeffaf bir ışıltı katan, adeta bir yansıma efekti yaratan şeffaf göz farlarına yöneldik. Bu farlar, gözlerimize hem doğal bir parlaklık hem de sofistike bir görünüm kazandırdı.

Hepsiburada

90'ların Minimalizmi

90'ların Minimalizmi

90'lı yılların ikonik Calvin Klein kampanyalarını ve bu kampanyaların vazgeçilmezi olan minimal makyaj trendini hatırlıyor musunuz? İşte, 2024 yılında da benzer bir makyaj anlayışına rastlıyoruz. 

Ten rengiyle uyumlu hafif bir fondöten ve belirginleştirici bir maskara, bu modern makyaj anlayışının temel unsurları arasında yer alıyor. İşte bu yüzden, 90'lı yılların makyaj trendleri ile 2024 yılının makyaj trendleri arasında çarpıcı benzerlikler bulunuyor.

Hepsiburada

Sürmeli Gözler

Sürmeli Gözler

90'lı yıllardan bir makyaj trendi olan eski sürme eyeliner, o dönemin belirgin bir özelliğiydi. Bu uygulama genellikle göz çevresinin tamamını kapsardı, yani hem üst hem de alt kirpik çizgisine uygulanırdı. 

Ancak, şuan bu görünümün daha modern ve yumuşak bir hale getirilmesi için eyeliner, kirpik çizgisinin etrafında nazikçe dağıtıldı.  Ayrıca, daha yoğun bir görünüm yerine daha yumuşak bir etki elde etmek için genellikle siyahın yerine kahverengi eyeliner tercih edilmeye başlandı.

Hepsiburada

Mat Cilt

Mat Cilt

Eğer 90'lı yıllarda dikkat çeken bir trend varsa, bu kesinlikle mat fondöten kullanımıdır. Ancak, günümüzde bulut benzeri bir cilt trendi popülerlik kazanmış ve kadife gibi bir cilt görünümü yeniden ilgi odağı olmuştur. 

Bu trend, cildimizin solgun görünmesini engellemek ve yüzümüze boyut kazandırmak için allık ve bronzlaştırıcıların kullanımını da beraberinde getirmiştir.

Hepsiburada

90'ların bu eşsiz makyaj trendlerini denemek, hem eğlenceli hem de yaratıcı bir deneyim olacak!

Bu yüzden hemen makyaj çantanızı kapın ve bu eğlenceli ve çekici 90'lar trendlerini denemeye başlayın!

Bu makyaj görünümleri için hazırladığımız ürün önerilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?