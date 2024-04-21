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Küçük Bir Alanla Çok Şey Yapabileceğinizin Canlı Kanıtı Olan 13 Ürün

etiket Küçük Bir Alanla Çok Şey Yapabileceğinizin Canlı Kanıtı Olan 13 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 13:28

Küçük alanların bile ne kadar işlevsel ve verimli kullanılabileceğini gösteren ürünleri sizler için derledik. Sizin için özenle seçtiğimiz bu ürünler, sınırlı alanlarda bile nasıl büyük farklar yaratabileceğinizi gözler önüne seriyor. İster evinizde ister iş yerinizde, bu ürünlerle alanınızı en etkin şekilde değerlendirebilirsiniz. 

Bu içerik 21.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Uykularınızı kaçıran o dağınık baharat çekmecenizi, "Baharat Rafı" ile düzene sokun.

1. Uykularınızı kaçıran o dağınık baharat çekmecenizi, "Baharat Rafı" ile düzene sokun.

Bu ürün, mutfakta düzeni sağlamak için ideal bir çözüm sunar. Baharatlarınızı düzenli ve erişilebilir bir şekilde saklamanızı sağlar. 4 katlı yapısı sayesinde, çok sayıda baharatı aynı anda depolayabilirsiniz. Ayarlanabilir ve genişletilebilir özelliği, çekmece boyutunuza uygun bir şekilde ayarlanmasını sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Manyetik Bıçak Şeridi

2. Manyetik Bıçak Şeridi

Eğer mutfak tezgahınızda yer kapladığı için bıçak bloğunuzu küçümseme eğilimindeyseniz, size şık bir manyetik şerit önerebilirim. Bu, hem yerden tasarruf etmenizi sağlar, hem de bıçaklarınızı şık bir şekilde sergilemenize yardımcı olur. Manyetik şeritler, mutfakta yer kazanmanın yanı sıra, bıçaklarınızı güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklamanın harika bir yoludur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güçlü mıknatıs, bıçaklar kaymaz, estetik açıdan güzel tavsiye ederim.

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3. LIVCRT Süpürge Tutucu ve Duvara Monte Bahçe Alet Organizatörü

3. LIVCRT Süpürge Tutucu ve Duvara Monte Bahçe Alet Organizatörü

Süpürge ve paspaslarınızı düzenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz bir düzenleyici, temizlik dolabınızı veya depolama alanınızı mükemmel bir organizasyonla yeni bir boyuta taşıyacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kurulumu kolaydır ve iyi tutar. Her duvarı tutar ve herhangi bir kayma izi yok. Bu eşyaları yerden kaldırmaktan çok mutluyum, özellikle paspaslar ve kuruması gereken şeyleri. Tavsiye edin.

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4. Eğer banyonuzda geniş bir çamaşır dolabına sahip olma lüksünüz yoksa, bir havlu rafı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

4. Eğer banyonuzda geniş bir çamaşır dolabına sahip olma lüksünüz yoksa, bir havlu rafı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Havlu rafları, hem havlularınızı düzenli tutmanızı sağlar, hem de banyonuzda ekstra bir depolama alanı oluşturur. Bu sayede, banyonuzda hem düzeni hem de estetiği yakalayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. GHIAKQYT Çay kutusu çay poşeti düzenleyici.

5. GHIAKQYT Çay kutusu çay poşeti düzenleyici.

Düzeninizi koruyun ve sevdiğiniz çayın tadını bulmakta hiç zorluk çekmeyin. Bu çay kutusu, çay poşetlerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Dağınıklığın yerini tertip ve düzen alır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. GOLRISEN 4 adet raf ayırıcı.

6. GOLRISEN 4 adet raf ayırıcı.

Raf bölücüler, dolabınızın her santimini etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurken, katlanmış giysilerinizi mükemmel bir düzen içinde organize etmenizi sağlayan bir üründür.  Dolabınızdaki dağınıklığı azaltmanın ve giysilerinizi daha hızlı bulmanın harika bir yolu !

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Dolaptaki çantaları birbirlerinin üzerine düşmemeleri için bölmek için bu bölücüleri satın aldım. Bölücüler oldukça sağlam ve işlerini iyi yapıyorlar, ancak satın almadan önce hangi dolaba yerleştirileceklerini düşünmelisiniz çünkü bölücünün kalınlığını hesaba katmak gerekiyor.

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7. Eğer banyonuzdaki dağınıklığın son bulduğu bir günün hayalini kuruyorsanız, size diş fırçası tutucusu ve dağıtıcısını öneriyoruz.

7. Eğer banyonuzdaki dağınıklığın son bulduğu bir günün hayalini kuruyorsanız, size diş fırçası tutucusu ve dağıtıcısını öneriyoruz.

Bu ürün, manyetik adsorpsiyon tasarımı sayesinde su kabını ters çevirir, bu sayede bardağınızı kuru tutar ve bakteri büyümesini engeller. Ürün, hem yetişkinlerin hem de çocukların kullanımına uygun dört bardakla birlikte gelir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

4 yaşındaki oğlum hemen alışkanlık edindi ve diş fırçasını tabanından çıkarmaya uğraşmıyorsun, ağzını bardaklarla çalkalamaya kadar çok iyi kullanmayı biliyor. Tereddüt ediyorsanız, artık tereddüt etmeyin. Kurulumu kolay ve günlük olarak kullanımı çok hoş!

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8. Doğal Ahşap Duvar Askıları: 6 Adet Ahşap Kanca

8. Doğal Ahşap Duvar Askıları: 6 Adet Ahşap Kanca

Bir günün sonunda, şapkanızı, ceketinizi ve çantanızı asabileceğiniz ahşap kancalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ahşap kancalar, küçük ve sevimli bir tasarıma sahip olup, dekorunuza uyum sağlarken aynı zamanda ekstra depolama alanı da sunarlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Şimdilik elveda demenin zamanı gelen sezonluk eşyalarınız için yatak altı saklama torbalarını tavsiye ederiz.

9. Şimdilik elveda demenin zamanı gelen sezonluk eşyalarınız için yatak altı saklama torbalarını tavsiye ederiz.

Bu saklama çantaları, eşyalarınızın nefes almasını sağlayan ve nemlenmesini önleyen, yüksek kaliteli, kokusuz ve üç katmanlı kompozit kumaştan üretilmiştir. Bu kumaşın dayanıklılığı sayesinde çantalar kolaylıkla yırtılmaz. Ayrıca, havalandırmayı destekleyen bu tasarım, saklanan eşyalarınızın tazeliğini korur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Vakumlu Hurç Poşet Setleri

10. Vakumlu Hurç Poşet Setleri

Büyük çamaşırlarınız ve ağırlıkta olan giysilerinizi sıkıştırmak için kullanabileceğiniz vakumlu saklama torbaları sayesinde, dolabınızda günlük kullanımınızdaki eşyalar için daha fazla yer açabilirsiniz. Bu torbalar, hem yerden tasarruf sağlar hem de eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kullanmaktan çok memnunum. Çok işime yaradı. Çok az yer kaplıyor her yere sığabilir.

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11. ARTGIFTREE Duvar Üstü Görünmez Yüzen Kitaplık

11. ARTGIFTREE Duvar Üstü Görünmez Yüzen Kitaplık

Eğer dekorasyon anlayışınız minimalist bir çizgiye sahipse ve kitaplarınız için hem şık hem de işlevsel bir saklama alanı arıyorsanız, ARTGIFTREE'nin duvar için tasarladığı görünmez yüzen kitaplık tam size göre. Masanızdaki düzensizliği ve karmaşayı bir çırpıda ortadan kaldırabilecek bu kitaplık, aynı zamanda duvarınızda adeta bir sanat eseri gibi duracak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mutfakta yemek kitapları tutmak için satın alındı. Raf ciltli kitap için yeterince büyük olduğu için üzerlerine istediğim kadar koyabiliyorum.

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12. Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

12. Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Bu ürün, mutfakta yer kazanmanızı sağlarken aynı zamanda yiyeceklerinizi daha uzun süre saklamanıza olanak tanıyor. Ayrıca, artık bir kabı kapağıyla eşleştirmek için bir daha asla zorlanmayacaksınız!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Zaten karaca kalitesi tartışılmaz. Kapakları kapanmıyor falan diyenler olmuş ama gayet güzel kapanıyor. Çok kullanışlı bir ürün tavsiye ederim 💐

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13. Kurulumu Kolay Katlanabilir Masa

13. Kurulumu Kolay Katlanabilir Masa

Verimli bir şekilde çalışabilmeniz için belirlenmiş bir çalışma alanınıza ihtiyacınız var, ancak işleriniz tamamlandığında bu alanı hızlıca toparlamak ve yerden tasarruf etmek isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada katlanabilir masa devreye girer. Bu masa, montaj gerektirmeyen bir yapıya sahip olduğu için kullanım kolaylığı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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