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Çocukların Hayalini Süsleyen En Güzel 13 Akülü Araba

etiket Çocukların Hayalini Süsleyen En Güzel 13 Akülü Araba

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 17:10

Çocuğunuzun hayranlıkla kullanacağı, üzerinden inmek istemeyeceği akülü arabaları sizlere sunuyoruz. Pilsan, Dolu, Babyhope gibi önde gelen markaların popüler akülü araçlarını siz değerli okuyucularımız için özenle bir araya getirdik. Çocuklarınıza hem eğlenceli hem de öğretici bir hediye arıyorsanız, bu akülü arabalar tam size göre olabilir. İşte karşınızda, çocukların en çok sevdiği ve tercih ettiği akülü arabalar!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. 12 Volt Beyaz Babyhope Bugo Drive Akülü Araba

1. 12 Volt Beyaz Babyhope Bugo Drive Akülü Araba

Bu, 12V 7A akülü, ileri-geri vitesli ve çift şanzımanlı çocuk aracı, 3,3Km/h hız ve süspansiyonlu tekerleklerle güvenli ve konforlu sürüş sağlar. 2.4G Bluetooth kumanda ile ebeveyn kontrolüne uygun ve 3-5 yaş arası kullanım için idealdir. Led farları ve arka stop lambaları, MP3 çalar, USB ve SD kart girişi özellikleri ile eğlenceli bir oyuncaktır. Şu anda indirimde 7.149 TL yerine 6.076 TL.

Burada bulabilirsiniz.

İndirimde yer alan akülü araçların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Dolu Daytona 12V Akulu Araba

2. Dolu Daytona 12V Akulu Araba

Dolu markasının Daytona model akülü arabası, 36 ay ve üzeri çocuklar için ideal bir seçenek olup, 12v aküye sahip ve uzaktan kumanda özelliğiyle ebeveynlerin kontrolünde kullanılabilir. Otomatik fren sistemi ve amortisör özellikleriyle güvenli bir sürüş deneyimi sunan akülü araba burada.

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3. DOLU Commando Military 12V Mp3 Player Kumandalı Akülü Araba

3. DOLU Commando Military 12V Mp3 Player Kumandalı Akülü Araba

Dolu markasının Commando Military model akülü arabası, askeri zırhlı araç tasarımı ile çocuğunuzun dikkatini çekecek. 36 ay ve üzeri çocuklar için ideal bir seçenektir ve 92 x 113 x 70 cm boyutlarıyla oldukça kullanışlıdır. 12 volt aküsü ile uzaktan kumanda edilebilme özelliği, çocukların güvenli ve eğlenceli bir şekilde oyun oynamasını sağlar. Ayrıca otomatik fren sistemi, olası kazaları önlemek için ekstra bir güvenlik önlemi olarak bulunmaktadır.

Burada.

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4. UJ Toys Ujtoys Uzaktan Kumandalı Akülü Atv 6V Ranger-Siyah

4. UJ Toys Ujtoys Uzaktan Kumandalı Akülü Atv 6V Ranger-Siyah

UJ Toys'un uzaktan kumandalı akülü ATV 6v modeli, çocukların hem eğlenmelerini hem de motor becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir oyuncak. 4 saatte tam şarj olan bu ATV, tam şarj ile 40-60 dakika arasında kullanılabiliyor ve saatte 4.5 km hıza ulaşabiliyor. Kırmızı ve mavi led ışıkları, korna sesi ve 3 ayrı müzik özelliği ile çocukların ilgisini çeken bu ATV, 35 kg taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyeti ile güvenli bir kullanım sunuyor. Şu anda indirimde 2.200 TL yerine 1.870 TL.

Burada bulabilirsiniz.

İndirimde yer alan akülü araçların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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5. DOLU Dakota 6V Kumandalı Akülü Araba

5. DOLU Dakota 6V Kumandalı Akülü Araba

Bu ürün, 36 ay ve üzeri çocuklar için ideal bir seçenek olup, 6 volt aküye sahiptir. Uzaktan kumanda edilebilen bu araç, otomatik fren sistemi ve ileri-geri vites özellikleri ile çocukların güvenliğini ön planda tutuyor. Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilen bu dayanıklı ve sağlam ürün, amortisör özelliği ve beraberinde gelen şarj aleti ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Burada.

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6. BabyHope Q-suv 12 Volt Akülü Araba

6. BabyHope Q-suv 12 Volt Akülü Araba

Çocukların rengine ve özelliklerine bayılacağını düşündüğümüz akülü araba, 1x12 volt 7 ah akü ile çalışır ve iki kademeli hız ayarı sayesinde hem 6volt hem de 12volt olarak kullanılabilir. Çocukların güvenliği için 2 ileri 1 geri vitesli ve maksimum 3,3Km/h hıza çıkabilen bir yavaş hızlanma modülü bulunmaktadır. Ayrıca, araçta ışıklı farlar, led ışıklı arka stop lambası, deri kaplamalı koltuk, Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda, USB girişi, akü şarj göstergesi gibi özellikler bulunmaktadır ve 30 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahiptir.

Burada.

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7. Babyhope 439 Uzaktan Kumandalı Akülü Jeep 12V Beyaz Mercedes G65 Amg

7. Babyhope 439 Uzaktan Kumandalı Akülü Jeep 12V Beyaz Mercedes G65 Amg

Bu çift motorlu ve çift şanzımanlı araç, 3 - 8 yaş arası çocuklar için ideal. LED ışıklı farları, deri döşemeli koltuğu ve süspansiyonlu ön tekerlekleri ile konfor ve güvenliği bir arada sunar. Ayrıca, USB girişi, SD kart girişi ve MP4 çalar gibi özellikleriyle eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlar.

11.288 TL yerine 9.594,80 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan akülü araçların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Baby Hope 436 Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 12 V Pembe

8. Baby Hope 436 Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 12 V Pembe

Bu çocuklar için tasarlanmış 12 volt 7 ah akülü araç, iki kademeli hız ayarı ile 6volt ve 12volt kullanım imkanı sunuyor. Led ışıklı farları, arka rüzgarlığı ve Bluetooth bağlantılı uzaktan kumandası ile çocukların güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan bu araç, maksimum 25 kg taşıma kapasitesine sahip.

Burada.

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9. Pilsan Tostos Akülü Araba 12V Kumandalı (Metalik Pembe)

9. Pilsan Tostos Akülü Araba 12V Kumandalı (Metalik Pembe)

Bu lüks akülü araba, akıllı anahtar sistemi, emniyet kemeri, elektronik korna ve hareketli ayna gibi özelliklerle donatılmış. Çocukların güvenliği için otomatik frenleme özelliği bulunan araç, aynı zamanda uzaktan kumanda ile de kontrol edilebilir. Hem şık görünüşü hem de ergonomik tasarımıyla dikkat çeken bu araç, çocuk sağlığına uygun olup, kanserojen madde içermemektedir.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Pilsan Active Akülü Tractor 6 Volt

10. Pilsan Active Akülü Tractor 6 Volt

Pilsan Active 6V Akülü Traktör, çocukların tarımın eğlenceli dünyasını keşfetmeleri için ideal bir oyuncak. 36 ay ve üzeri yaş grubu için tasarlanan bu traktör, 50 kg taşıma kapasitesi ve ayarlanabilir koltuk özelliği ile çocukların rahat ve güvenli bir şekilde kullanabileceği bir ürün. Ayrıca, akıllı anahtar sistemi, otomatik fren ve çocuk sağlığına uygun hammadde kullanımı gibi özellikleri ile hem eğlenceli hem de güvenli bir oyun deneyimi sunuyor.

Burada.

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11. Pilsan Queen Akülü Araba 12V Kumandalı Jeep Babydoor

11. Pilsan Queen Akülü Araba 12V Kumandalı Jeep Babydoor

Queen 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Jeep, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, 35 kg taşıma kapasitesine sahip bir akülü arabadır. Çocukların güvenliği için emniyet kemeri ve aşırı ısı ve akıma karşı koruma özelliği bulunan bu araba, aynı zamanda müzik çalar, FM radyo ve elektronik korna gibi özelliklere de sahiptir. Üstelik, ebeveynlerin çocuklarını kontrol edebilmeleri için uzaktan kumanda özelliği de bulunmaktadır.

Şu anda indirimde 15.199 TL yerine 12.919 TL.

İndirimde yer alan akülü araçların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Burada.

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12. 12V Siyah Aliş Go Way Turbo Akülü Motor

12. 12V Siyah Aliş Go Way Turbo Akülü Motor

Aliş Toys'un 3-7 yaş çocuklar için tasarladığı Go Way Turbo Akülü Motor, kontak anahtarı, ileri-geri vites, elektronik korna ve pedal sistemli gaz-fren özellikleriyle çocuğunuza gerçek motosiklet deneyimi sunar. 40 kilo taşıma kapasitesi ve amörtisörlü süspansiyon sistemiyle konforlu bir sürüş sağlar. 12 Volt akülü bu motor, bahçe ve park gibi dış mekanlarda çocuğunuzun eğlencesi olacak. LED ışıklı ön farları ve müzik sistemiyle yaz akşamlarında çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesini sağlar.

Şu anda indirimde 8000 TL yerine 6800 TL. Burada.

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13. Babyhope Gtr Sport Akülü Araba 12V

13. Babyhope Gtr Sport Akülü Araba 12V

Uzaktan kumanda edilebilen kırmızı spor araba görünümlü akülü araç, 25 kg taşıma kapasitesine sahip. 12 V gücünde motora sahip arabanın tam şarj süresi 10 saat. Şu anda indirimde 9.499 TL yerine, 7.989 TL.

Burada.

İndirimde yer alan akülü araçların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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