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Samsung'un Yenilenmiş Telefonlarıyla Teknolojiye Yenilikçi Dokunuş: İşte Herkesin Gözdesi Olan Modeller!

etiket Samsung'un Yenilenmiş Telefonlarıyla Teknolojiye Yenilikçi Dokunuş: İşte Herkesin Gözdesi Olan Modeller!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.04.2024 - 16:11

Samsung, Android dünyasında öne çıkan markalardan biri olarak, her kesimden teknoloji severin ilgisini çeken yenilikçi telefon modelleri sunuyor. Yeni modelleri her zaman büyük bir merakla beklenirken, yüksek fiyatlar bazı kullanıcıları yenilenmiş telefonlara yönlendirebiliyor. Yenilenmiş telefonlar, ikinci el cihazlardan farklı olarak garanti ve TSE belgesi gibi güvencelere sahip olması nedeniyle tercihlerde öncelik haline geldi. Biz de sizin için yenilenmiş Samsung modellerini bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bütçenizi zorlamak yerine yenilenmiş telefonlar tercih etmek istiyorsanız öncelikle kafanızdaki soru işaretlerini gidermekle başlayalım.

Yenilenmiş telefon, ilk sahiplerinden geri alınan ve profesyonel teknisyenler tarafından hem estetik hem de teknik açıdan detaylı bir inceleme sürecinden geçirilip, daha sonra tekrar satışa çıkarılan cihazlardır. Bu telefonlar, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak ve performansı iyileştirmek amacıyla özenle bir yenileme sürecinden geçerek TSE belgesi alır. Bu belge, telefonun hem işlevsel hem de estetik açıdan ilk günkü kalitesine uygun olarak yenilendiğini gösterir.

Bu telefonların satışını yapan firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir yenileme lisansına sahip olması gerekmektedir. Bu lisans, firmaların bu işlemi yasal ve düzgün bir şekilde gerçekleştirdiğini kanıtlar niteliktedir.

En güvenli şekilde yenilenmiş telefona sahip olmak isterseniz👇

Getmobil, yenilenmiş telefonlara ulaşabileceğiniz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Getmobil'in yenilediği telefonların avantajları şunlar:

  • 12 taksit fırsatı sayesinde ödemeler daha kolay. 

  • 6 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkanı da var.

  • Aldıktan sonra bozulur mu endişesi taşımamanız için 12 ay garantisi bulunuyor. Bu sayede aldığınız telefonları gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. 

  • 14 gün iade hakkı var.

Artık en beğenilen Samsung telefon modellerine göz atmaya başlayabiliriz.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

6.8 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekranıyla öne çıkan Samsung Galaxy S22 Ultra, 1440x3088 (QHD+) çözünürlük sunarak keskin ve canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. 1750 nit zirve parlaklık değeri ile güneş ışığında bile net görüntüleme imkanı sunuyor.

Profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimleri için gelişmiş kamera özellikleriyle, çoklu arka kamera kurulumu, geniş açıdan telefoto çekimlere kadar geniş bir yelpazede muhteşem bir deneyim sunuyor.

Ek Özellikler: IP68 su ve toz direnci, NFC desteği ve Ultrasonik parmak izi okuyucu gibi ek özellikleriyle de öne çıkıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

Snapdragon 888 işlemcili ve 12 GB RAM destekli bu model, 1440x3200 çözünürlüklü AMOLED ekranıyla göz kamaştırıyor. 108 MP ana kamera ve 40 MP ön kamera ile fotoğrafçılık deneyiminizi üst seviyelere taşıyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 5G desteği ile de dikkat çekiyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4

Katlanabilir ekranı ile hem telefon hem tablet deneyimi sunan Samsung Galaxy Z Fold4, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve geniş depolama alanı ile öne çıkıyor.

7.6 inç ana katlanabilir ekran ve 6.2 inç kapak ekranı ile geniş ve etkileyici bir görsel deneyiminin yanı sıra her iki ekran da yüksek çözünürlüklü Dinamik AMOLED teknolojisine sahiptir.

Kamera özelliklerine gelecek olursak üçlü arka kamera sistemi, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Çeşitli çekim modları ve gelişmiş yapay zeka özellikleri ile öne çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A73

108 MP dörtlü arka kamera ve 5000 mAh batarya ile donatılmış bu model, güçlü Snapdragon 778G işlemcisi ile hızlı ve etkileyici bir performans sunuyor.

FHD+ Super AMOLED Plus ekran ile büyüleyici görüntüleri tüm doğallığıyla size sunmasının yanı sıra 108MP Geniş Açılı Kamera ile çekilen görüntüleri, 6.7 inç’lik geniş Sonsuz-O Ekranda tıpkı gerçek hayattaki gibi tüm ayrıntılarıyla görüntülemenizi sağlıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus, 6.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı ile 1080x2340 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği sunarak zengin renkler ve derin siyahlar sağlıyor. 120 Hz adaptif yenileme hızı, görsel deneyimi daha akıcı hale getiriyor.

Üçlü arka kamera sistemi, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto kamera ile donatılmış olup yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize imkan tanıyor. 

4500 mAh kapasiteli batarya uzun süreli kullanım sağlarken hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olabilir. Ayrıca, 5G bağlantı desteği, IP68 sertifikalı su ve toz direnci, ve Ultrasonik parmak izi okuyucu gibi modern teknolojileriyle öne çıkıyor.

 Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 Mor 128 GB modeli, katlanabilir tasarımı ve modern teknolojileri ile göz dolduran bir akıllı telefon. Bu cihaz, 6.7 inçlik 1080x2640 piksel çözünürlükteki Dynamic AMOLED ekranıyla etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Katlanabilir yapısı sayesinde kompakt bir form faktörüne sahip olan telefon, taşınabilirliği artırıyor. 3700 mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım süreleri vaat ederken, 8 GB RAM ve geniş depolama alanı ile günlük işlerinizden zevkli medya tüketimine kadar her türlü ihtiyacınızı karşılamayı ihmal etmiyor.

12MP çift arka kamera ve 10MP ön kamerası ile yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize olanak tanıyan bu telefon, güçlü işlemci performansı oyun ve uygulamaları ile ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacak.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32, geniş ekranı ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla dikkat çekici bir model olarak karşımıza çıkıyor. 6.4 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı, 1080x2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunarak kullanıcılara akıcı ve canlı bir görsel deneyim sağlıyor. 

Samsung Galaxy A32 dört arka kamerası; 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü içererek çeşitli çekim koşullarında kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası uzun süreli kullanım sunarken, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza günlük kullanımınız için yeterli depolama ve hızlı işlem kapasitesi sağlıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilenmiş telefon modellerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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