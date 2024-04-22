Yaz Gelirken Bu Fırsat Kaçmaz! 400 TL Altında En İyi 12 Yazlık Elbise
Yaz Gelirken Bu Fırsat Kaçmaz! 400 TL Altında En İyi 12 Yazlık Elbise
Koton, DeFacto, İpekyol gibi öne çıkan markaların yazlık elbiselerini, 400 TL altı bütçe dostu fiyatlarla sizin için bir araya getirdik. Bu özel içerikte, yaz mevsimine uygun, şık ve ekonomik tasarımları keşfedebilirsiniz. Her zevke ve vücut yapısına hitap eden bu seçeneklerle tarzınızı konuşturabilirsiniz.
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 22.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. DeFacto Kadın Halter Yaka Krep Kolsuz Mini Elbise
2. United Colors of Benetton Askılı V Yaka Uzun Triko Elbise
3. ABYOVRT Kadın Bohem Yazlık Mini Elbise
4. DeFacto Kadın Gömlek Yaka Çizgili Poplin Uzun Kollu Elbise
5. İpekyol Drapeli Mini Elbise Aqua
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6. DeFacto Gömlek Yaka Bel Detaylı Poplin Midi Elbise
7. SelectModa - Kadın Önden Fermuarlı Kuşaklı Denim Elbise
8. DeFacto Kadın Bodycon Bisiklet Yaka Kaşkorse Kolsuz Maxi Elbise
9. Koton Saten Elbise Balon Kollu Kare Yaka Elbise
10. DeFacto Kadın Slim Fit Desenli İp Askılı Beli Büzgülü Yırtmaçlı Midi Elbise
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11. Kojooin Kadın V Yaka Yazlık Elbise
12. DeFacto Kadın Bisiklet Yaka Poplin Kolsuz Mini Elbise
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