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Yaz Gelirken Bu Fırsat Kaçmaz! 400 TL Altında En İyi 12 Yazlık Elbise

etiket Yaz Gelirken Bu Fırsat Kaçmaz! 400 TL Altında En İyi 12 Yazlık Elbise

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 17:09

Koton, DeFacto, İpekyol gibi öne çıkan markaların yazlık elbiselerini, 400 TL altı bütçe dostu fiyatlarla sizin için bir araya getirdik. Bu özel içerikte, yaz mevsimine uygun, şık ve ekonomik tasarımları keşfedebilirsiniz. Her zevke ve vücut yapısına hitap eden bu seçeneklerle tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 22.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. DeFacto Kadın Halter Yaka Krep Kolsuz Mini Elbise

1. DeFacto Kadın Halter Yaka Krep Kolsuz Mini Elbise

DeFacto'nun yaz ve bahar için öne çıkan parçası, şık halter yaka ve volan detaylarıyla dikkat çeken krep mini elbise, tarzınızı tamamlayacak seçenekler arasında. 

Burada.

400 TL altında yer alan tüm elbiselere buradan göz atabilirsiniz.

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2. United Colors of Benetton Askılı V Yaka Uzun Triko Elbise

2. United Colors of Benetton Askılı V Yaka Uzun Triko Elbise

Serin geçen yaz akşamlarında %100 pamuk kumaşına sahip olan United Colors of Benetton markasına ait bu güzel elbiseyi tercih edebilirsiniz.

Small bedeni 367,24 TLfiyatıyla burada sizi bekliyor.

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3. ABYOVRT Kadın Bohem Yazlık Mini Elbise

3. ABYOVRT Kadın Bohem Yazlık Mini Elbise

Boho tarzını yansıtan, şifon/pamuk malzemeden yapılan elbise, hafif ve zarif bir görünüm sunuyor. V yaka ve 3/4 kollu tasarımıyla dikkat çeken bu elbise, plaj atmosferine uygun bir stil sunuyor. 

Small bedeni 447 TL fiyatıyla burada.

400 TL altında yer alan tüm elbiselere buradan göz atabilirsiniz.

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4. DeFacto Kadın Gömlek Yaka Çizgili Poplin Uzun Kollu Elbise

4. DeFacto Kadın Gömlek Yaka Çizgili Poplin Uzun Kollu Elbise

Rahat kalıbıyla dikkat çeken gömlek yaka çizgili poplin uzun kollu elbise, hem spor hem de klasik tarzları bir araya getiriyor. 44 ve 46 bedeni 400 TL altında!

Burada.

400 TL altında yer alan tüm elbiselere buradan göz atabilirsiniz.

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5. İpekyol Drapeli Mini Elbise Aqua

5. İpekyol Drapeli Mini Elbise Aqua

İpekyol Drapeli Mini Elbise, dar kesimi ve muhteşem yaz rengiyle dolabınıza girmeyi hak eden bir parça. Sadece 34 bedene sahip olan bu elbisenin fiyatı 376,96 TL olarak belirlenmiş. Kullanan herkesin çok memnun kaldığı bu elbiseyi kaçırmayın derim.

Burada.

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6. DeFacto Gömlek Yaka Bel Detaylı Poplin Midi Elbise

6. DeFacto Gömlek Yaka Bel Detaylı Poplin Midi Elbise

DeFacto'nun yazın trendlerini yansıtan gömlek yaka ve bel detaylı poplin midi elbisesi, özel davetlerden günlük kombinlere kadar şıklığınızı tamamlıyor. Pamuklu dokuma kumaşıyla yazın enerjisini yansıtan bu parça, 252,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Burada.

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7. SelectModa - Kadın Önden Fermuarlı Kuşaklı Denim Elbise

7. SelectModa - Kadın Önden Fermuarlı Kuşaklı Denim Elbise

Yazın giyebileceğiniz uygun fiyatlı ve şık bir elbise arıyorsanız, bu elbiseye bir şans verebilirsiniz. Kullanıcılar, kalıbının normale göre biraz dar olduğundan bahsetmiş. Bu nedenle beden seçimini bu yorumu dikkate alarak seçmekte fayda var. 

Fiyatı 362,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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8. DeFacto Kadın Bodycon Bisiklet Yaka Kaşkorse Kolsuz Maxi Elbise

8. DeFacto Kadın Bodycon Bisiklet Yaka Kaşkorse Kolsuz Maxi Elbise

DeFacto'nun sunduğu bisiklet yaka ve yırtmaç detaylı maxi elbise, şıklık ve tarzı bir araya getiriyor. Klasik, sandalet veya sneaker ayakkabılarla rahatça kombinlenebilen kullanışlı kaşkorse kumaşıyla dikkat çekiyor. Fiyatı ise 379,99 TL olarak belirlenmiş.

Burada.

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9. Koton Saten Elbise Balon Kollu Kare Yaka Elbise

9. Koton Saten Elbise Balon Kollu Kare Yaka Elbise

Balon kolları, eteklerindeki fırfır detayları, kare yaka detayı... Hepsine ayrı ayrı bayıldığımız elbise, yaz akşamları ve davetlerde vazgeçilmeziniz olacak.

Fiyatı sadece 319 TL olan elbise burada.

400 TL altında yer alan tüm elbiselere buradan göz atabilirsiniz.

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10. DeFacto Kadın Slim Fit Desenli İp Askılı Beli Büzgülü Yırtmaçlı Midi Elbise

10. DeFacto Kadın Slim Fit Desenli İp Askılı Beli Büzgülü Yırtmaçlı Midi Elbise

Midi boy yazlık elbise arayanların çok beğeneceği bir öneri ile geldik! İp askılı, yırtmaç detaylı, floral desenli elbisenin fiyatı ise sadece 399 TL. 

Burada bulabilirsiniz.

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11. Kojooin Kadın V Yaka Yazlık Elbise

11. Kojooin Kadın V Yaka Yazlık Elbise

Kısa kollu, açık sırt detaylı, elastik yüksek bel ve fırfırlı tasarıma sahip bu çok yönlü elbise, çift taraflı giyilebilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Hem kare hem de V yakalı olarak kullanılabilen bu elbise, günlük yaşamdan plaja, kulüpten partiye kadar çeşitli aktiviteler için uygun.

Sadece 400 TL olan elbiseyi burada bulabilirsiniz.

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12. DeFacto Kadın Bisiklet Yaka Poplin Kolsuz Mini Elbise

12. DeFacto Kadın Bisiklet Yaka Poplin Kolsuz Mini Elbise

DeFacto'nun sunduğu bisiklet yaka ve beli büzgülü poplin kolsuz mini elbise, şıklık ve rahatlık arayan kadınların favorisi olacak. Pamuklu kumaşıyla günlük kombinlerde tercih edilen bir parça. Sadece 148,80 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Burada.

400 TL altında yer alan tüm elbiselere buradan göz atabilirsiniz.

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