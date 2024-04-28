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Evlilik Teklifi Alır Almaz Çeyiz Alışverişine Başladıysan Bu 15 Ürün Tam Senlik

etiket Evlilik Teklifi Alır Almaz Çeyiz Alışverişine Başladıysan Bu 15 Ürün Tam Senlik

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 19:38

Evlilik kararı almış çiftler için çeyiz alışverişi heyecanlı, keyifli özel bir deneyim olsa da bazen bu süreçte karar vermek evlenecek çiftleri zorlayabiliyor. Çeyiz alışverişi çiftler için sadece gerekli eşyaları satın alma süreci değil, birlikte mağazaları dolaşmak, farklı ürünleri incelemek ve birbirlerine olan sevgilerini göstermek için güzel bir fırsattır. Bu süreçte birlikte karar vermek, ortak zevkleri ve hayalleri keşfetmek için harika bir fırsattır.Bu içerikte çeyiz alışverişi için gerekli ürünlerin bir kısmını sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 28.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim

sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler

olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kütahya Porselen Rüya Renkli 6 Kişilik 12 Parça Kahve Fincan Takımı

1. Kütahya Porselen Rüya Renkli 6 Kişilik 12 Parça Kahve Fincan Takımı

Her fincanın ayrı renkte olduğu bu zarif fincan takımı çeyiz için alınacak ürünler arasında ilk sırada olabilir. Renkli tasarımıyla her zevke uygun bir seçenek olan bu fincan takımı ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Sağlam paketleme. Pastel tonlarda estetik bir takım.

Bu rengarenk fincan takımını beğendiyseniz satın almak için buraya tıklayınız.

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2. Porland Morocco 6lı Pasta Takımı

2. Porland Morocco 6lı Pasta Takımı

Zarif ve estetik bir tasarıma sahip Porland kalitesi ile üretilmiş bu pasta takımı sofranıza şıklık ve görsel zenginlik katacak, misafirlerinizi etkileyecek bir parçadır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Kaliteli, rengarenk sağlam desenleri hoş daha ne olsun.Canım tabaklarım.

Çeyizinde bu pasta takımına yer vermek isteyenler için link burada.

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3. Karaca Vivid 24 Parça Bardak Seti

3. Karaca Vivid 24 Parça Bardak Seti

6 adet kadeh, 6 adet su bardağı, 6 adet çay bardağı ve 6 adet çay tabağı içeren bu set sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil tüm öğünlerinizdeki her içeceğe şık tasarımıyla birlikte eşlik edecek. Karaca'nın kaliteli cam malzemesinden üretilmiş bu uzun ömürlü bardak setini beğendiyseniz satın almak için buraya tıklayınız.

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4. Karaca Alaz 8 Parça Çelik Tencere Seti

4. Karaca Alaz 8 Parça Çelik Tencere Seti

Mutfaktaki tüm pişirme ihtiyacınızı karşılayacak bu çelik tencere seti mutfağınızın adeta demirbaşı olabilecek bir ürün. Karaca markasına ait yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş bu set dayanıklılığı, çeşitliliği ve pratik kullanımıyla mutfakta vazgeçilmez bir yardımcı olma görevini üstleniyor. Ürünü detaylı incelemek isteyenler için link burada.

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5. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

5. Tefal L15392 Ingenio Titanyum 1X SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

Tefal markasına ait bu setin tencereleri ve tavaları titanyum kaplama ile güçlendirilmiştir, bu da çizilmelere ve aşınmaya karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar. Ayrıca tavanız pişirmeye hazır olduğunda tamamen kırmızıya döner ve ideal zamanı size gösterir. Bu seti satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürünü ailemden birkaç kişiye kullandırdım çeşitli yemekler yaptılar hepsi de enfes oldu yapışma olmadı. Üründen gayet memnunum.

Az yer kaplayan çok iş yapan bu seti satın almak isterseniz linke tıktık.

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6. Primanova Lenox Banyo Seti 5 Parça

6. Primanova Lenox Banyo Seti 5 Parça

Primanova Lenox Banyo Seti, şık tasarımı, çeşitli parçaları, dayanıklı malzemesi ve pratikliğiyle banyonuzun düzenli ve estetik bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Farklı renk seçeneklerine sahip bu seti satın almak isterseniz buraya tıklayınız.

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7. TAÇ Spring Aile Seti Pamuk & Viscose Mavi 4'lü Set

7. TAÇ Spring Aile Seti Pamuk & Viscose Mavi 4'lü Set

Çeyiz alışverişi denilince hepimizin aklına gelen ilk ürünlerden biri bornoz takımlarıdır. Çeyizine şık bir bornoz takımı arayanlar bu sete mutlaka göz atmalısınız. TAÇ markasına ait mavi renkli bornozlardan oluşan bu set çeyizinizin en göz alıcı parçası olabilir. Bu yumuşacık bornoz takımını çeyizinize dahil etmek isterseniz buraya tıklayınız.

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8. Jumbo Procook Siyah Açık Gri Paslanmaz Çelik 6 Lt Düdüklü Tencere

8. Jumbo Procook Siyah Açık Gri Paslanmaz Çelik 6 Lt Düdüklü Tencere

Çeyiz setlerinin en popüler parçalarından biri elbette ki düdüklü tencereler. Yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirmek için ideal olan bu tencereler yüksek basınç altında çalışarak pişirme süresini kısaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Her çeyizin olmazsa olmazlarından kabul edilen düdüklü tencere için size önerimiz Jumbo markasına ait paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Detaylı inceleme için link burada.

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9. Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi

9. Karaca Çaysever Konuşan Çay Makinesi

Çay tiryakilerinin çeyiz listelerine ilk sıradan girecek olan bu çay makinesi otomatik demleme ve ısıtma özelliği ile çay yapma sürecini kolaylaştırır. Bu özellik, çay demlenirken veya demleme işlemi tamamlandığında pratik bir uyarı ile haber verir. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çeyizim için aldım.Çok memnun kaldık .Arkadaşlarımda çeyizine alacak.

Çeyizi için pratik bir çay demleme aracına ihtiyaç duyanlar link burada.

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10. Russell Hobbs Espresso Makinesi

10. Russell Hobbs Espresso Makinesi

Russell Hobbs Distinctions Ocean Blue espresso makinesi ile istediğiniz zaman taze demlenmiş barista tarzı espressonun tadını çıkarabilirsiniz. Bu ürün profesyonel bir espresso makinesinden bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahip. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Espresso kahveye giriş için gayet başarılı bir makine. Tasarımı çok şık.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

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11. Homend Grilliant Led Ekranlı Konuşan Tost Makinesi

11. Homend Grilliant Led Ekranlı Konuşan Tost Makinesi

5 adet programıyla; sosis, sandviç, hamburger köftesi, balık ve biftek gibi yiyecekleri kolayca hazırlayabileceğiniz dijital ekranlı bu tost makinesi mutfaktaki en iyi arkadaşınız olmaya aday bir ürün.Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Dokunmatik ve yönlendirmesi hoş olmuş memmun kaldım.

Ürün ile ilgili detaylı bilgi için link burada.

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12. PHILIPS HomeRun 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

12. PHILIPS HomeRun 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

Hem ıslak hem de kuru temizlik fonksiyonlarına sahip PHILIPS HomeRun  temizlik robotu zeminlerinizi kusursuz bir şekilde temizlemenizi sağlar. Hem tozları hem de lekeleri temizler ve parlak bir sonuç sunar. Gelişmiş temizlik teknolojisine sahip ev temizliğini daha verimli ve pratik hale getiren bu robot süpürgeyi satın almak için linke tıklayınız.

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13. Philips Blender Set

13. Philips Blender Set

Mutfakların olmazsa olmaz ürünlerinden olan blender setler çeyiz için alınması gereken ürünler arasında. Paslanmaz çelik bıçakları ile sert gıdaları kolayca doğrayabilen ve öğütebilen uzun ömürlü bu seti yıllarca kullanabilirsiniz. Ürün ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.

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14. Chakra Native Ekstra Çift Kişilik Nevresim Seti

14. Chakra Native Ekstra Çift Kişilik Nevresim Seti

Çeyiziniz için yatak odanızı güzelleştiren ve rahat bir uyku deneyimi sunan nevresim seti arayışındaysanız bu ürünü kaçırmamalısınız. Yüksek kaliteli pamuklu kumaşa sahip bu nevresim seti odanızda şık ve ferah bir atmosfer yaratacak. Ürünü satın almak için linke tıktık.

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15. Jumbo 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

15. Jumbo 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

Zarif tasarımıyla sofra düzeninize değer katacak masanızı göz alıcı hale getirecek bu set misafirleriniz tarafından çok beğenilecek. Şık ve modern bir görünüme sahip bu set tüm sofralarınıza değer katmaya hazır. Bu zarif seti satın almak isterseniz buraya tıklayınız.

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