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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 26.04.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bu hafta kapış kapış satılan, en çok satanlar listesinde başı çeken ürünleri aşağıdaki içerikte bir arada bulabilirsiniz: Dikey süpürge, kahve makinesi, deodorant, termos ve çok daha fazlası.
25 Nisan 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Tiny House ve Scooter bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler ise beyaz eşyalar, mobilyalar ve çeyize eklenebilecek küçük ev eşyaları oldu.
26 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün, DeLonghi marka Tam Otomatik Espresso Makinesi oldu. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Yaz mevsiminde elbise kombini yapmayı sevenler için aşağıdaki içerikte 400 TL altında birbirinden güzel yazlık elbiseleri derledik. İpekyol, DeFacto, Koton gibi markaların elbiselerini içerikte bulabilirsiniz.
Oyuncular, buraya! HepsiGamer Fırsatları kapsamında indirime giren ekran kartlarının yıldız parçalarını kaçırmamanız için aşağıdaki içerikte derledik.
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Anneler Günü'ne neredeyse 2 hafta kaldı! Sizin hediyeniz hazır mı? Stil sahibi anneniz için birbirinden şık indirimli hediye seçeneklerini sizler için aşağıda derledik.
Moda tutkunlarının çok hoşuna gidecek cazip indirimler de bu hafta başladı. Crocs, New Balance, Levi's gibi markaların en güzel modellerinde kaçırılmayacak indirimleri burada bulabilirsiniz.
27 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler kataloğundaki spor aletleri ve bahçe takımları uygun fiyatları ile dikkat çekti. Aşağıdaki içerikte tüm kataloğu bulabilirsiniz.
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