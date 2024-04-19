Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi BİM'de! 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi BİM'de! 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
26 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Chef's Pro Krep Tava 189 TL
Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
Kadın Pijama Takım 299 TL
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Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL
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