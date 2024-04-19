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Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi BİM'de! 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi BİM'de! 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
19.04.2024 - 12:02 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 12:22

26 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL

DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL
  • Fakir Luminoso Smart 9.999 TL

Kahve makinelerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerindeki fırsatları kaçırmak istemiyorsanız sizi buraya alalım.

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Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL

  • Polosmart HDMI Kablo 89 TL

  • Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

  • BIXL Regnum Örgü Koltuk Orijinal 499 TL

  • BIXL Nirvana Rattan Koltuk Eko 399 TL

  • BIXL Bambu Koltuk Eko 399 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 2.999 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 89 TL

  • Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1.199 TL

  • Relax Çelik Termos 399 TL

  • House Pratik Elektornik Su Pompası 109 TL

Seçili küçük ev aletlerindeki indirimleri sizin için buraya bıraktım.

Chef's Pro Krep Tava 189 TL

Chef's Pro Krep Tava 189 TL

  • Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 109 TL

  • Benante Çelik Pipet 55 TL

  • Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL

  • Cam Kurabiyelik 199 TL

  • Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 27,50 TL

  • Glass in Love Cam Kupa Seti 6'lı 99 TL

  • Lav Artemis Şekerlik 55 TL

  • Lav Artemis Kase 17,50 TL

  • Metal Sepet 179 TL

  • Askı Rayı 129 TL

  • Colorina Saklama Kabı 59 TL

  • Colorina Saklama Kabı 39 TL

  • Colorina Saklama Kabı 3'lü 65 TL

  • Kek/Börek Taşıma Kabı 55 TL

  • Mısır Kovalı Pipetli Bardak 47,50 TL

  • Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 16,50 TL

  • Hobby Lİfe Desenli Kahve Bardağı 12,50 TL

  • Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

  • Casilda Home Mini Ütü Masası 219 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 37,50 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 47,50 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 59 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 49 TL

  • Plastik Raf Ünitesi 219 TL

  • Okyanus Home Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 5 TL

Mutfak ürünlerindeki tüm fırsatlar sizin için burada.

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL

  • Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL

  • Üçgen Köşelik 109 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL

  • Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL

  • Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL

  • Çöp Kovası 419 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

  • Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL

  • Okyanus Home Banyo Seti 549 TL

  • Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL

  • Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL

  • Kapı Arkası Askılık 99 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL

  • Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 149 TL

  • Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL

  • Organizer Çeşitleri 34,50 TL

  • Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL

  • Mandal Çeşitleri 23,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 15 TL

Kadın Pijama Takım 299 TL

Kadın Pijama Takım 299 TL

  • Kadın Viskon Pantolon 149 TL

  • Erkek Eşofman Altı 145 TL

  • Erkek Kot Pantolon 289 TL

  • Kadın Kot Pantolon 289 TL

  • Babyco Tekli Bebek Body 45,50 TL

  • Ağız Mendili 4'lü 25,50 TL

  • Jakarlı Banyo Havlusu Seti 2'li 149 TL

  • Casilda Home Banyo Paspas Seti 229 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Maisonette El Havlusu 24,50 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 55 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 235 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 175 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Northpacific Sporcu Destek Ürünleri 50 TL

Ev yaşam ürünlerinin en çok tercih edilen ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL

Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL

  • Baby Clementoni Mama Sandalyesi Oyuncağı Direksiyon 349 TL

  • Baby Clementoni Çekçek Köpek 399 TL

  • Pilsan Bultaklı İlk Arabam 299 TL

Çocukların sevineceği birbirinden muhteşem ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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