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Salomon’dan Merell’e Çok Satanların Yıldızları İndirimli Outdoor Ayakkabı Modelleri

etiket Salomon’dan Merell’e Çok Satanların Yıldızları İndirimli Outdoor Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 15:25

Eğer bu kışın soğuk ve zorlu koşullarına karşı hem şıklığınızdan ödün vermeden hem de dayanıklı bir çözüm arıyorsanız, Under Armour'dan Jack Wolfskin'e kadar sevilen markalarının en çok satan ve indirimli outdoor ayakkabı modellerini sizin için bir araya getirdik.👇

Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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MERRELL MOAB 3 GTX AyakkabıKadın

MERRELL MOAB 3 GTX AyakkabıKadın

MERRELL MOAB 3 GTX Kadın Ayakkabı, Moab serisinin dayanıklılığıyla atletik yürüyüşçülerin ihtiyaçlarını bir araya getiren yeni bir tasarım sunuyor. GORE-TEX teknolojisi sayesinde su geçirmezlik sağlarken, uzun doğa yürüyüşlerinde hem konfor hem de performans vadediyor. 

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat ve oldukça kaliteli bir ayakkabı. Diğer ayakkabılarda 39 numara giymeme rağmen biraz büyük geldiği için iade ederek 38.5 numarayı aldım ve tam oldu.

MERRELL MOAB 3 GTX AyakkabıKadın

Amazon external

Under Armour Ua Charged Surge 4 koşu ayakkabısı

Under Armour Ua Charged Surge 4 koşu ayakkabısı

Under Armour UA Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı, erkekler için tasarlanmış özel teknolojisiyle bilek ve taban sağlığını koruma odaklıdır. Koşu, yürüyüş ve günlük kullanım için ideal olan bu ayakkabı, konforu ve performansı bir araya getirerek her adımda destek sağlar. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla spor aktivitelerinizde vazgeçilmez bir partner!

İndirimli fiyatıyla 1.487,90TL.

Under Armour Ua Charged Surge 4 koşu ayakkabısı

Amazon external

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı, performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı, performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hafif ve nefes alabilir file üst yüzeyi, ayağınızın rahat kalmasını sağlarken, bilek kısmı ve dilin altına yerleştirilen köpük dolgu ekstra konfor sunar. Spor yaparken hem rahatlık hem de destek arayanlar için ideal bir seçim!

İndirimli fiyatıyla 1.449,90TL.

Kullanıcı yorumu;

Günlük kullanım için almıştım tüm gün boyunca rahat ettim. Normal numaramin yarım büyüğü oldu ona göre sipariş vermenizi tavsiye ederim.

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Amazon external

Salomon QUEST ELEMENT GTX Yürüyüş Botu

Salomon QUEST ELEMENT GTX Yürüyüş Botu

Salomon QUEST ELEMENT GTX Yürüyüş Botu, keşfedilmeyen patikalar ve zorlu doğa şartları için tasarlandı. Nubuk deri yapısı, GORE-TEX koruması ve dayanıklı kesimi sayesinde sizi hem engellerden hem de hava koşullarından korur. Macera tutkunlarının ihtiyaç duyduğu sağlamlık ve konforu bir arada sunan bu bot, en zorlu yürüyüşlerde bile yanınızda!

 7.011,00 TL yerine 5.999,40TL.

Salomon QUEST ELEMENT GTX Yürüyüş Botu

Amazon external

Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı, Adapt Trax dış tabanı sayesinde ıslak ve kuru zeminlerde üstün tutuş sağlar. Hem günlük kullanımda hem de zorlu hava koşullarında dayanıklılığı ve performansıyla her an yanınızda!

 9.599,90 TL yerine 5.279,95TL .

Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

Amazon external
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Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu, zorlu ve teknik arazilerde ihtiyaç duyduğunuz stabilite, üstün kavrama ve su geçirmezlik korumasını bir arada sunar. Doğa maceralarınızda güvenle adım atmanız için tasarlanan bu bot, dayanıklılığı ve konforuyla her zorluğa hazır!

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Amazon external

MERRELL ACCENTOR 3 SPORT GTX Spor Ayakkabı

MERRELL ACCENTOR 3 SPORT GTX Spor Ayakkabı

MERRELL ACCENTOR 3 SPORT GTX Erkek Spor Ayakkabı, GORE-TEX su geçirmez membranı sayesinde üstün su geçirmezlik ve nefes alabilirlik performansı sunar. %100 geri dönüştürülmüş bağcıklarıyla çevre dostu bir tercih olan bu ayakkabı, doğa yürüyüşleri ve günlük kullanım için ideal bir konfor ve dayanıklılık sağlar.

İndirimli fiyatıyla 5.479,89TL .

MERRELL ACCENTOR 3 SPORT GTX Spor Ayakkabı

Amazon external

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı Kadın

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı Kadın

MERRELL SPEED ECO WP Kadın Spor Ayakkabı, GORE-TEX su geçirmez membranı sayesinde üstün su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sunar. File üst kısmı hafiflik ve nefes alabilirlik sağlarken, günlük kullanımda da konforlu bir deneyim sunarak favoriniz olmaya aday!

İndirimli fiyatıyla 3.143,99TL .

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı

Amazon external

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE MID M Erkek Outdoor Ayakkabı, değişken arazi koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Su geçirmez üst yapısı ile her türlü hava koşulunda konfor sunar. Kauçuk dış tabanı, yüksek tutuş sağlayarak güvenli bir yürüyüş deneyimi yaşatır. Maceralarınız için ideal bir seçim!

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Amazon external

Jack Wolfskin REFUGIO TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin REFUGIO TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Jack Wolfskin REFUGIO TEXAPORE MID M Erkek Outdoor Ayakkabı, değişken arazilerde performans gösteren bir bot. Süet deri üst kısmı, çevresel unsurlara karşı koruma sağlarken, topuk ve burundaki dikişli kaplamalar hem dayanıklılığı artırır hem de esnek bir kullanım sunar. Zorlu koşullarda konfor ve güvenlik için tasarlanmış!

Jack Wolfskin REFUGIO TEXAPORE MID M Outdoor Ayakkabı

Amazon external

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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