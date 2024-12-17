onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?

etiket En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 14:21

Ünlülerin moda dünyasındaki rekabeti her geçen gün artıyor. Kim daha iddialı, kim daha cesur? Bu soruların yanıtları, ünlülerin tercih ettiği kombinlerle şekilleniyor. Moda dünyasının nabzını tutan bu isimler, dikkat çekici ve iddialı kombinlerle adeta bir stil yarışına giriyor. Peki, bu yarışta kim daha dikkat çekici kombinlerle öne çıkıyor?

Bu içerik 17.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in son etkinlikte giydiği elbise hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in son etkinlikte giydiği elbise hakkında ne düşünüyorsunuz?

Neslihan Atagül, transparan bluzu ve şık pantolonu ile oldukça sofistike bir stil oluşturmuş. Parmak arası topuklu ayakkabıları ise bu zarif görünümü tamamlamış. Bu tarz, onun hem rahat hem de şık olmayı başardığını gösteriyor.

Neslihan Atagül, transparan bluzu ve şık pantolonu ile oldukça sofistike bir stil oluşturmuş. Parmak arası topuklu ayakkabıları ise bu zarif görünümü tamamlamış. Bu tarz, onun hem rahat hem de şık olmayı başardığını gösteriyor.

Özge Yağız, giydiği deri kombini ile muhteşem bir görünüm sergiliyor. Uzun deri çizmeleri, marjinal eteği ve bu etekle uyum içinde olan ceketi ile kombini bizleri büyüledi.

Özge Yağız, giydiği deri kombini ile muhteşem bir görünüm sergiliyor. Uzun deri çizmeleri, marjinal eteği ve bu etekle uyum içinde olan ceketi ile kombini bizleri büyüledi.

Burcu Esmersoy bu yılın modası leopar desen elbisesiyle karşımızda!

Burcu Esmersoy bu yılın modası leopar desen elbisesiyle karşımızda!

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sade ve zarif bir kombinle nasıl şık olunabileceğini bizlere mükemmel bir şekilde sergiliyor.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sade ve zarif bir kombinle nasıl şık olunabileceğini bizlere mükemmel bir şekilde sergiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kırmızının canlı tonu, Afra'nın enerjik ve canlı kişiliğini yansıtmış. Saraçoğlu'nun bu göz kamaştırıcı kırmızı elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kırmızının canlı tonu, Afra'nın enerjik ve canlı kişiliğini yansıtmış. Saraçoğlu'nun bu göz kamaştırıcı kırmızı elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Güzel şarkıcı Hadise'nin sahne kombinini nasıl buldunuz?

Güzel şarkıcı Hadise'nin sahne kombinini nasıl buldunuz?

Demet Özdemir, bir kez daha zarif stiliyle bizleri büyülüyor. Saten kumaş gömleği ve dantel detayları ile süslenmiş elbisesiyle sofistike bir görünüm elde etmiş. Bu tür detaylar, kıyafetin genel havasını yükseltirken, aynı zamanda bir lüks ve rafine hissi de yaratıyor.

Demet Özdemir, bir kez daha zarif stiliyle bizleri büyülüyor. Saten kumaş gömleği ve dantel detayları ile süslenmiş elbisesiyle sofistike bir görünüm elde etmiş. Bu tür detaylar, kıyafetin genel havasını yükseltirken, aynı zamanda bir lüks ve rafine hissi de yaratıyor.

Çağla Şikel'in kırmızı halı görünümünü beğendiniz mi?

Çağla Şikel'in kırmızı halı görünümünü beğendiniz mi?

Hazar Ergüçlü, triko elbisenin üzerine kombinlediği desenli şalı ile rahat bir stil oluşturmuş. Kombininin son parçası olarak ise deri bir çanta tercih etmiş.

Hazar Ergüçlü, triko elbisenin üzerine kombinlediği desenli şalı ile rahat bir stil oluşturmuş. Kombininin son parçası olarak ise deri bir çanta tercih etmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Simge Sağın'ın sahne kombinini beğendiniz mi?

Simge Sağın'ın sahne kombinini beğendiniz mi?

Burcu Özberk'in bu denim tarzına biz hayran kaldık. Farklı renk tonlarındaki jean pantolonu ve ceketiyle oluşturduğu sokak modası kombini, gerçekten dikkat çekici.

Burcu Özberk'in bu denim tarzına biz hayran kaldık. Farklı renk tonlarındaki jean pantolonu ve ceketiyle oluşturduğu sokak modası kombini, gerçekten dikkat çekici.

Sinem Kobal'ın Altın Kelebek Ödül Töreni için yapmış olduğu kombini beğendiniz mi?

Sinem Kobal'ın Altın Kelebek Ödül Töreni için yapmış olduğu kombini beğendiniz mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın