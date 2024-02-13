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Yabancı Ünlülerin Belalısı Olan Banu Alkan İsimlerini Söyleyiş Tarzıyla Doğru Bildiklerimizi de Unutturdu

Yabancı Ünlülerin Belalısı Olan Banu Alkan İsimlerini Söyleyiş Tarzıyla Doğru Bildiklerimizi de Unutturdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 14:46

Banu Alkan ve Kylie Jenner arasındaki büyük husumeti bilmeyeniniz kalmamıştır diye düşünüyorum. Afrodit bu konuda ciddiyetini korumaya ve kendisini taklit ettiğini savunmaya devam ediyor. Kylie'den sonra geçtiğimiz gün Heiley Bieber'ı da hedef alan Banu Alkan, katıldığı programda yabancı ünlülerin ismini telaffuz etmesiyle bize doğru bildiklerimizi de unutturdu!

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, globalde sosyal medyayı altüst eden Kylie Jenner'ın yakasına bir kere yapıştı ve bir daha düşmek bilmiyor.

Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, globalde sosyal medyayı altüst eden Kylie Jenner'ın yakasına bir kere yapıştı ve bir daha düşmek bilmiyor.

Bu durum sosyal medyada o kadar çok espri konusu oldu ki bilmemeniz imkansız diye düşünüyorum. Çünkü bu iki isim artık ezeli bir rakip, hatta düşman cepheler!

Kylie Jenner, Banu Alkan'ın gözünde tam bir "Taklitçi Kezban".

Kylie Jenner, Banu Alkan'ın gözünde tam bir "Taklitçi Kezban".

Saçından makyajına, giyiminden fotoğraf çekimlerine her şeyiyle Kylie Jenner'ın, geçmişte yaptıklarını kopyaladığını dile getiriyor Banu Alkan.

Hatta bir ara biz bile buna inanacak hale geldik!

Hatta bir ara biz bile buna inanacak hale geldik!

Bu kadar benzerliğin tesadüf olması bizi de şaşırtmıştı bir aralar. Banu Alkan da o kadar inanarak yapıyordu ki bu öfke dolu paylaşımlarını, kafamızın bir köşesinde 'acaba mı?'lar dolanmaya başlamıştı.

Hatta Banu Alkan işleri o kadar büyütmüştü ki, Kylie Jenner'ın Instagram üzerinden kendisine mesaj attığını iddia etmişti...

Hatta Banu Alkan işleri o kadar büyütmüştü ki, Kylie Jenner'ın Instagram üzerinden kendisine mesaj attığını iddia etmişti...

Tabii bu sırada Kylie Jenner'ın kendisinin Instagram hikayelerini de izlediğini söylüyordu. Hatta ekran görüntüsü alıp 'Seni kopyacı kezban seni yakaladım' diye paylaşıyordu.

Afrodit'in radarına son olarak ünlü model Hailey Bieber takılmıştı.

Afrodit'in radarına son olarak ünlü model Hailey Bieber takılmıştı.

Mayolu pozlarını yan yana getirip paylaşan Banu Alkan, ikinci kez Hailey Bieber'ın benzer bir üst giydiğini fark edince hemen yapıştırdı 'taklitçi'yi!

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Bir de geçtiğimiz gün yapılan shop var biliyorsunuz. Banu Alkan gerçek sanıp paylaşmıştı.

Bir de geçtiğimiz gün yapılan shop var biliyorsunuz. Banu Alkan gerçek sanıp paylaşmıştı.

Doja Cat'ın Grammys'de alnına Dilara Fındıkoğlu yazdırmasının ardından, Kylie Jenner'a da edit yapılmıştı. Banu Alkan ise bunun gerçek olduğunu sanıp Instagram'da paylaşmış, herkesi güldürmüştü.

Afrodit'in bu konuda vukuatları durulmuyor. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu olan Banu Alkan, saydığı yabancı ünlülerin isimlerini telaffuz ediş şekliyle bize doğru bildiklerimizi de unutturdu!

Afrodit'in bu konuda vukuatları durulmuyor. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu olan Banu Alkan, saydığı yabancı ünlülerin isimlerini telaffuz ediş şekliyle bize doğru bildiklerimizi de unutturdu!

Ve hala kendisini taklit ettiklerini savunuyor.

"Beyensi, Kaylı, Kayla Jenır, Jestin"

Yorumlar bildiğiniz gibi evlere şenlik. 👇🏻

Yorumlar bildiğiniz gibi evlere şenlik. 👇🏻

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