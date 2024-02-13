Yabancı Ünlülerin Belalısı Olan Banu Alkan İsimlerini Söyleyiş Tarzıyla Doğru Bildiklerimizi de Unutturdu
Yabancı Ünlülerin Belalısı Olan Banu Alkan İsimlerini Söyleyiş Tarzıyla Doğru Bildiklerimizi de Unutturdu
Banu Alkan ve Kylie Jenner arasındaki büyük husumeti bilmeyeniniz kalmamıştır diye düşünüyorum. Afrodit bu konuda ciddiyetini korumaya ve kendisini taklit ettiğini savunmaya devam ediyor. Kylie'den sonra geçtiğimiz gün Heiley Bieber'ı da hedef alan Banu Alkan, katıldığı programda yabancı ünlülerin ismini telaffuz etmesiyle bize doğru bildiklerimizi de unutturdu!
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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, globalde sosyal medyayı altüst eden Kylie Jenner'ın yakasına bir kere yapıştı ve bir daha düşmek bilmiyor.
Kylie Jenner, Banu Alkan'ın gözünde tam bir "Taklitçi Kezban".
Hatta bir ara biz bile buna inanacak hale geldik!
Hatta Banu Alkan işleri o kadar büyütmüştü ki, Kylie Jenner'ın Instagram üzerinden kendisine mesaj attığını iddia etmişti...
Afrodit'in radarına son olarak ünlü model Hailey Bieber takılmıştı.
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Bir de geçtiğimiz gün yapılan shop var biliyorsunuz. Banu Alkan gerçek sanıp paylaşmıştı.
Afrodit'in bu konuda vukuatları durulmuyor. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu olan Banu Alkan, saydığı yabancı ünlülerin isimlerini telaffuz ediş şekliyle bize doğru bildiklerimizi de unutturdu!
"Beyensi, Kaylı, Kayla Jenır, Jestin"
Yorumlar bildiğiniz gibi evlere şenlik. 👇🏻
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