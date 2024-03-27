Pelin Akil Sesiyle Büyüledi: Ünlü Oyuncu Şarkı Söylediği Anları Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
Pelin Akil Sesiyle Büyüledi: Ünlü Oyuncu Şarkı Söylediği Anları Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızları ile birlikte çıktığı Finlandiya tatilinde kendini soğuk sulara atmışı. Hatta o anları da takipçileriyle paylaşmıştı.
Şimdi ise güzel sesiyle arabada şarkı söylediği anları yayınladı. 👇
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Pelin Akil, kariyeri boyunca yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve şimdilerde sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Yıllar önce yer aldığı 'Arka Sıradakiler' dizisinde aradığı aşkı bularak 2016 yılında Anıl Altan'la dünyaevine girmişti.
Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı televizyon dizisinde seyirci karşısına çıka yetenekli oyuncu, bir yandan da ikiz kızları Alin ve Lina'yı büyütüyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Altan çifti, geçtiğimiz günlerde ailecek gittikleri Finlandiya tatillerinden keyifli anlarını yayınlamışlardı.
Yapılacaklar listesine bir tik daha atan Pelin Akil, kendini buz gibi suya bıraktığı anları paylaştı.
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Sevenleriyle samimi hallerini göstermekten çekinmeyen ünlü oyuncu bu defa güzel sesiyle büyüledi.
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Siz Pelin Akil'in şarkı söylediği anları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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