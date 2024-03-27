Pelin Akil Sesiyle Büyüledi: Ünlü Oyuncu Şarkı Söylediği Anları Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızları ile birlikte çıktığı Finlandiya tatilinde kendini soğuk sulara atmışı. Hatta o anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdi ise güzel sesiyle arabada şarkı söylediği anları yayınladı. 👇