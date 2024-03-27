Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Yoğun Bakımdaki Arkadaşı Kadir İnanır İçin İyi Dileklerde Bulundu!
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Yoğun Bakımdaki Arkadaşı Kadir İnanır İçin İyi Dileklerde Bulundu!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/erda...
76 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü konuşan isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ardından da bilincinin kapalı olduğu açıklanan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti.
Durumunun iyiye gittiği ifade edilen Kadir İnanır'ın uyandırma işleminin dün gerçekleştirilmesi beklenirken, bu kararın ertelendiği belirtildi.
Hayati tehlikeyi atlatan usta oyuncu hepimizi korkuturken meslektaşı olan yakın dostları da bu süreçte iyi dilekler de bulunuyor.
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Erdal Özyağcılar, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek yoğun bakımda olması hakkında konuştu.
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"Çok üzüldüm. 2017'de de geçirmişti. Güçlüdür ve sağlamdır. Allah sağlık versin herkese" açıklamasını yaptı.
Düzenli olarak doktoruna uğradığını belirten Erdal Özyağcılar, "Sonuçlar harika. Bunu yazmayın, nazar değer" diyerek espri yaptı. Çok sevdiği için kuruyemiş aldığını söyleyen oyuncu, "Organik mi besleniyorsunuz?" sorusuna ise "Sağlığıma dikkat ediyorum" yanıtını verdi.
En kısa sürede Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili daha iyi haberler almayı bekliyoruz.
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